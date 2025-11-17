Пять микрорайонов остались без света: маленькое животное вызвало большой энергетический сбой

Необычное происшествие в Сосновоборске обернулось масштабным отключением электричества сразу в нескольких районах города. Об этом сообщает издание Mash, отмечая, что причиной перебоев стало животное, случайно проникшее на объект энергоснабжения.

Как произошло отключение

Инцидент случился на одном из распределительных пунктов. По данным Mash, кошка пробралась внутрь через вентиляционный канал и оказалась в зоне оборудования, отвечающего за подачу электроэнергии. В публикации подчеркивается, что животное фактически "вырубило станцию", после чего с перебоями столкнулись сразу пять микрорайонов.

Происшествие вызвало мгновенный отклик аварийных служб, которым пришлось экстренно переключать линии и выяснять объём повреждений. Кошка, по информации канала, не выжила. Ситуация осложнялась тем, что распределительный пункт обеспечивал энергией значительную часть жилого массива, а само короткое замыкание произошло неожиданно и без внешних технических предпосылок.

Последствия и восстановление работы сетей

Местные власти сообщали, что энергоснабжение удалось восстановить в полном объёме. Специалисты проверили соседние участки сети, чтобы исключить повторные сбои. Отмечается, что нагрузка на подстанцию была перераспределена, а повреждённые элементы оборудования заменены.

Сосновоборск — город с населением более 40 тысяч человек, расположенный в 30 километрах к востоку от Красноярска. Для такого масштаба отключение электроэнергии сразу в пяти микрорайонах стало заметным событием, отразившимся на бытовой инфраструктуре, транспорте и работе городских служб. Специалисты намерены дополнительно обследовать систему вентиляции объектов энергоснабжения, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.