Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Портрет девушки
Портрет девушки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:40

Не кофе и не мотивация — простой словесный приём открывает доступ к скрытым резервам организма

Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные

Ругательства давно воспринимаются как признак потери самообладания, однако научные данные рисуют куда более сложную картину. В моменты напряжения резкое слово может неожиданно помочь собраться и выжать из себя максимум. Психологи выяснили, что этот эффект связан не только с эмоциями, но и с особенностями работы внимания и самоконтроля. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

Как ругательства влияют на усилия

Когда ситуация выходит из-под контроля, многие инстинктивно переходят на крепкие выражения. Обычно это считают способом выплеснуть раздражение, но исследования показывают, что подобная реакция может давать практическую пользу. Ругательства способны повышать физическую выносливость и силу, помогая человеку дольше выдерживать нагрузку. Этот механизм перекликается с другими формами снижения напряжения — от дыхательных техник до тактильного контакта, который, как показывают исследования о том, как уменьшают стресс простые телесные сигналы, влияет на ощущение безопасности и сосредоточенности.

"Во многих ситуациях люди сдерживают себя — сознательно или бессознательно — и не используют все свои возможности", — говорит автор исследования Ричард Стивенс, доктор философии, из Кильского университета в Великобритании.

Что показали предыдущие исследования

Новая работа опирается на серию более ранних экспериментов. В них участники, использующие ругательства, дольше держали руку в ледяной воде и лучше справлялись с упражнениями на удержание собственного веса. Эти результаты неоднократно подтверждались в разных лабораториях, что позволило говорить о стабильности эффекта. При этом учёные подчёркивают: речь идёт не о "магическом усилении", а о временном снятии внутренних барьеров, которые мешают действовать на пределе.

"Теперь это хорошо воспроизводимый и надёжный вывод", — сказал Стивенс.

Эксперименты и состояние потока

Чтобы понять психологический механизм, исследователи провели два лабораторных эксперимента с участием 192 человек. Во время отжиманий от стула испытуемые каждые две секунды повторяли либо ругательство, либо нейтральное слово. После упражнения они описывали своё состояние — уровень уверенности, отвлечённость, эмоциональный фон и степень погружённости в задачу. Анализ показал, что ругательства чаще вводили участников в состояние "потока", когда внимание максимально сфокусировано, а сомнения отступают.

"Ругательства — это буквально нейтральный с точки зрения калорий, не содержащий наркотиков, недорогой и легкодоступный инструмент, который мы можем использовать, когда нам нужно повысить продуктивность", — сказал Стивенс.

Где эффект может проявиться дальше

Авторы подчёркивают, что подобные реакции организма тесно связаны с общим уровнем стресса и восстановления. Хроническое напряжение, тревожность и нарушения сна, как показывают исследования о том, как влияют на иммунитет подобные состояния, способны подтачивать ресурсы организма и снижать способность к концентрации. Поэтому учёные хотят проверить, распространяется ли эффект ругательств на ситуации, не связанные с физическими усилиями — например, публичные выступления или моменты принятия решений, где ключевую роль играет уверенность.

В итоге ругательства предстают не просто эмоциональной разрядкой, а своеобразным психологическим инструментом. Они помогают временно ослабить внутренний контроль, повысить уверенность и сосредоточенность в критический момент. Понимание этого механизма расширяет представления о том, как язык и эмоции влияют на поведение человека в стрессовых ситуациях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мозг просыпается раньше будильника из-за кортизола — сомнологи сегодня в 7:21
Утренний кошмар или знак здоровья: что на самом деле значит пробуждение до будильника

Почему мы иногда просыпаемся за минуты до будильника и что это говорит о сне? Разбираем работу биологических часов и способы настроить их правильно.

Читать полностью » Инверсионные следы самолётов усилили парниковый эффект атмосферы — Earth сегодня в 5:19
Воздух больше не прозрачен: самолёты оставляют отпечатки, которые не стираются

Самолёты нагревают планету не только через CO₂. Учёные выяснили, как скрытые инверсионные следы в облаках усиливают климатический эффект авиации.

Читать полностью » Шабти из гробницы Таниса указали на захоронение фараона Шошенка III — Popular Mechanics сегодня в 3:12
Фараон, которого лишили собственной вечности: гробница рассказала больше, чем хроники

Необычная находка в Танисе помогла раскрыть имя фараона и объяснить, почему его тело оказалось в чужой гробнице, изменив представления учёных.

Читать полностью » Под Гренландией выявили резкие перепады температуры в недрах Земли — PNAS вчера в 22:47
Подо льдом Гренландии нашли то, о чём предпочитали молчать — уровень моря может пойти иначе

Учёные заглянули под ледяной щит Гренландии и обнаружили скрытые тепловые процессы, которые могут изменить прогнозы повышения уровня Мирового океана.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ вчера в 21:19
Мёртвое море под живой пустыней: находка, которая меняет прошлое Персидского залива

Под песками Катара учёные нашли сотни останков морских коров. Эта находка раскрывает забытое прошлое Персидского залива и его древние экосистемы.

Читать полностью » Ранние признаки сердечной недостаточности нашли в ногах — Университет Торонто вчера в 17:19
Ноги выдали слабое сердце: революционный метод диагностики ловит болезнь за годы до симптомов

Учёные Университета Торонто предполагают, что ранние признаки сердечной недостаточности могут проявляться в сосудах ног задолго до изменений сердца на МРТ.

Читать полностью » Археологи обнаружили средневековый клад в Кутногорском крае — Popular Mechanics вчера в 14:12
Земля дождалась другого свидетеля: клад эпохи княжеских распрей вышел из тени

В лесу Чехии случайно нашли более двух тысяч серебряных монет XII века. Клад пролежал под землёй почти 900 лет и оказался связан с эпохой борьбы за власть.

Читать полностью » Анализ ДНК показал отсутствие одомашнивания кошек в неолитическом Китае — Cell Genomics вчера в 13:18
Кошки у древних очагов оказались призраками прошлого: они были рядом, но не принадлежали людям

Кошки рядом с неолитическими поселениями Китая долго считались первыми питомцами земледельцев. Новое генетическое исследование меняет этот взгляд и задаёт неожиданные вопросы о прошлом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Салаты с майонезом перегружают поджелудочную и желудок — диетолог Сюракшина
ЮФО
Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество
ЮФО
В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев
Происшествия
Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям улиц и пляжей в Дубае — SHOT
Россия
"Роснано" подала иск к Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам на 11,9 млрд рублей — РБК
Авто и мото
АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash
Происшествия
Петербурженка скрывается в Иране из-за угроз мужа выдать дочь замуж в 9 лет — Baza
Россия
Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet