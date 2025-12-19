Не кофе и не мотивация — простой словесный приём открывает доступ к скрытым резервам организма

Ругательства давно воспринимаются как признак потери самообладания, однако научные данные рисуют куда более сложную картину. В моменты напряжения резкое слово может неожиданно помочь собраться и выжать из себя максимум. Психологи выяснили, что этот эффект связан не только с эмоциями, но и с особенностями работы внимания и самоконтроля. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

Как ругательства влияют на усилия

Когда ситуация выходит из-под контроля, многие инстинктивно переходят на крепкие выражения. Обычно это считают способом выплеснуть раздражение, но исследования показывают, что подобная реакция может давать практическую пользу. Ругательства способны повышать физическую выносливость и силу, помогая человеку дольше выдерживать нагрузку. Этот механизм перекликается с другими формами снижения напряжения — от дыхательных техник до тактильного контакта, который, как показывают исследования о том, как уменьшают стресс простые телесные сигналы, влияет на ощущение безопасности и сосредоточенности.

"Во многих ситуациях люди сдерживают себя — сознательно или бессознательно — и не используют все свои возможности", — говорит автор исследования Ричард Стивенс, доктор философии, из Кильского университета в Великобритании.

Что показали предыдущие исследования

Новая работа опирается на серию более ранних экспериментов. В них участники, использующие ругательства, дольше держали руку в ледяной воде и лучше справлялись с упражнениями на удержание собственного веса. Эти результаты неоднократно подтверждались в разных лабораториях, что позволило говорить о стабильности эффекта. При этом учёные подчёркивают: речь идёт не о "магическом усилении", а о временном снятии внутренних барьеров, которые мешают действовать на пределе.

"Теперь это хорошо воспроизводимый и надёжный вывод", — сказал Стивенс.

Эксперименты и состояние потока

Чтобы понять психологический механизм, исследователи провели два лабораторных эксперимента с участием 192 человек. Во время отжиманий от стула испытуемые каждые две секунды повторяли либо ругательство, либо нейтральное слово. После упражнения они описывали своё состояние — уровень уверенности, отвлечённость, эмоциональный фон и степень погружённости в задачу. Анализ показал, что ругательства чаще вводили участников в состояние "потока", когда внимание максимально сфокусировано, а сомнения отступают.

"Ругательства — это буквально нейтральный с точки зрения калорий, не содержащий наркотиков, недорогой и легкодоступный инструмент, который мы можем использовать, когда нам нужно повысить продуктивность", — сказал Стивенс.

Где эффект может проявиться дальше

Авторы подчёркивают, что подобные реакции организма тесно связаны с общим уровнем стресса и восстановления. Хроническое напряжение, тревожность и нарушения сна, как показывают исследования о том, как влияют на иммунитет подобные состояния, способны подтачивать ресурсы организма и снижать способность к концентрации. Поэтому учёные хотят проверить, распространяется ли эффект ругательств на ситуации, не связанные с физическими усилиями — например, публичные выступления или моменты принятия решений, где ключевую роль играет уверенность.

В итоге ругательства предстают не просто эмоциональной разрядкой, а своеобразным психологическим инструментом. Они помогают временно ослабить внутренний контроль, повысить уверенность и сосредоточенность в критический момент. Понимание этого механизма расширяет представления о том, как язык и эмоции влияют на поведение человека в стрессовых ситуациях.