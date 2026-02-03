Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка спит днем
Девушка спит днем
© Designed by Freepik by pch.vector is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:19

45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения

Вздремнуть среди дня — значит дать мозгу шанс работать быстрее и точнее. Привычка, которую долго считали лишней, всё чаще рассматривается как инструмент для обучения и восстановления. Новые данные показывают, что даже короткий сон запускает важные нейронные процессы. Об этом сообщает журнал NeuroImage.

Почему к дневному сну долго относились настороженно

Отношение к дневному сну сильно различается в зависимости от культуры. В одних странах его считают признаком лени или возрастных изменений, в других — частью здорового рабочего ритма. Во Франции дремота долго оставалась почти табу, тогда как в Японии некоторые компании официально поощряют короткий отдых в течение дня. Сомнологи всё чаще призывают пересмотреть эти установки, напоминая, что дневной сон помогает компенсировать недосып, снижает уровень стресса и поддерживает когнитивную устойчивость. Это особенно актуально на фоне привычек, связанных с вечерними экранами и нарушением ночного режима, о чём всё чаще говорят в контексте темы экраны и сон.

Как сон влияет на обучение и память

Исследование, проведённое Университетской больницей Фрайбурга совместно с Университетскими больницами Женевы и Женевским университетом, показало, что даже кратковременный сон помогает мозгу вернуться в состояние, благоприятное для обучения. Учёные пришли к выводу, что дремота облегчает кодирование новой информации за счёт реорганизации нейронных связей.

"Наши результаты показывают, что даже короткая фаза сна может привести мозг в состояние, способствующее обучению и запоминанию", — говорит профессор Кристоф Ниссен.

Ранее подобный эффект связывали в основном с полноценным ночным сном, поэтому эти выводы имеют особое значение.

Что происходит с нейронными связями

В течение дня мозг непрерывно обрабатывает новые впечатления и знания, укрепляя связи между нейронами. Со временем это приводит к перенасыщению, из-за которого снижается способность усваивать новую информацию. Сон помогает снизить эту избыточную активность без потери уже полученных данных.

"Исследование показывает, что эта "синаптическая перезагрузка” начинается уже после одного сна, и новая информация затем может более эффективно сохраняться в мозге", — добавляет Ниссен.

Этот механизм напрямую связан с процессами внимания и памяти и перекликается с подходами, которые используются в практике тренировка мозга.

Эксперимент и практический эффект

В эксперименте участвовали 20 здоровых молодых людей. В один из дней они спали около 45 минут, в другой — оставались бодрствующими. С помощью электроэнцефалограммы и транскраниальной магнитной стимуляции исследователи оценивали состояние синапсов. После сна их общая активность снижалась, а способность формировать новые связи возрастала. Это объясняет, почему после дремоты люди часто ощущают ясность мышления и повышенную концентрацию.

В итоге дневной сон всё чаще рассматривается не как слабость, а как ресурс. Он помогает мозгу справляться с перегрузкой, поддерживает внимание и делает обучение более эффективным в условиях высокой умственной нагрузки.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри вчера в 16:26

Эндокринолог Ирина Скорогудаева рассказала NewsInfo, какие факторы сильнее всего разрушают поджелудочную железу.

Читать полностью » После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма вчера в 16:17

Почему после плотного обеда тянет в сон и при чём здесь мозг: врач объяснил физиологию этого состояния и дал простой ориентир для снижения усталости.

Читать полностью » Давление не любит сюрпризов: утренний рацион, который держит сосуды в спокойном режиме вчера в 16:04

Какие продукты стоит выбрать на завтрак, чтобы поддержать здоровье сердца и помочь организму контролировать давление без строгих диет и ограничений.

Читать полностью » Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза вчера в 14:15

Полезные продукты могут мешать похудению, если становятся основой рациона. Врач объяснила, почему вес не уходит и какие ошибки совершают чаще всего.

Читать полностью » Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова вчера в 13:47

Одна раздражённая интонация может подорвать чувство безопасности ребёнка: как тон голоса, мимика и объятия формируют или разрушают внутреннюю опору.

Читать полностью » Желудок болит месяцами, а анализы чистые: природное средство сломало замкнутый круг вчера в 13:15

Боли и тяжесть в верхней части живота могут длиться месяцами. Клиническое исследование показало эффект натурального средства.

Читать полностью » Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор вчера в 13:05

Новое исследование показало, что грудное вскармливание может быть связано с более низким риском депрессии и тревожности у матерей даже спустя годы после родов.

Читать полностью » Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты вчера в 12:58

Всего 24 минуты специально подобранной музыки могут снизить тревожность без лекарств. Учёные рассказали, почему именно это время оказалось наиболее эффективным.

Читать полностью »

Новости
Еда
Обычная болтунья надоела? Один ингредиент меняет всё — и это не сыр и не бекон
Садоводство
Лёгкое повреждение листьев запускает “суперсилу” растения — плоды удивляют качеством
Наука
Красная планета сбивает часы: микросекунды, которые могут разбить посадочный модуль
Наука
Орбитальная инфраструктура перестала ограничиваться одной станцией — BGR
Еда
Салат кажется лёгким и полезным, но одна ошибка в составе оставляет организм без энергии и сытости
Недвижимость
Джинсы не изнашиваются — их казнят в стиральной машине одним и тем же ритуалом
Красота и здоровье
Антидепрессанты в России раскупают рекордно — тревожность стала фоном, но есть опасная ловушка
Садоводство
Хосты закрывают землю “шапкой” — сорняки просто не пробиваются: главное не ошибиться с посадкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet