45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения

Вздремнуть среди дня — значит дать мозгу шанс работать быстрее и точнее. Привычка, которую долго считали лишней, всё чаще рассматривается как инструмент для обучения и восстановления. Новые данные показывают, что даже короткий сон запускает важные нейронные процессы. Об этом сообщает журнал NeuroImage.

Почему к дневному сну долго относились настороженно

Отношение к дневному сну сильно различается в зависимости от культуры. В одних странах его считают признаком лени или возрастных изменений, в других — частью здорового рабочего ритма. Во Франции дремота долго оставалась почти табу, тогда как в Японии некоторые компании официально поощряют короткий отдых в течение дня. Сомнологи всё чаще призывают пересмотреть эти установки, напоминая, что дневной сон помогает компенсировать недосып, снижает уровень стресса и поддерживает когнитивную устойчивость. Это особенно актуально на фоне привычек, связанных с вечерними экранами и нарушением ночного режима, о чём всё чаще говорят в контексте темы экраны и сон.

Как сон влияет на обучение и память

Исследование, проведённое Университетской больницей Фрайбурга совместно с Университетскими больницами Женевы и Женевским университетом, показало, что даже кратковременный сон помогает мозгу вернуться в состояние, благоприятное для обучения. Учёные пришли к выводу, что дремота облегчает кодирование новой информации за счёт реорганизации нейронных связей.

"Наши результаты показывают, что даже короткая фаза сна может привести мозг в состояние, способствующее обучению и запоминанию", — говорит профессор Кристоф Ниссен.

Ранее подобный эффект связывали в основном с полноценным ночным сном, поэтому эти выводы имеют особое значение.

Что происходит с нейронными связями

В течение дня мозг непрерывно обрабатывает новые впечатления и знания, укрепляя связи между нейронами. Со временем это приводит к перенасыщению, из-за которого снижается способность усваивать новую информацию. Сон помогает снизить эту избыточную активность без потери уже полученных данных.

"Исследование показывает, что эта "синаптическая перезагрузка” начинается уже после одного сна, и новая информация затем может более эффективно сохраняться в мозге", — добавляет Ниссен.

Этот механизм напрямую связан с процессами внимания и памяти и перекликается с подходами, которые используются в практике тренировка мозга.

Эксперимент и практический эффект

В эксперименте участвовали 20 здоровых молодых людей. В один из дней они спали около 45 минут, в другой — оставались бодрствующими. С помощью электроэнцефалограммы и транскраниальной магнитной стимуляции исследователи оценивали состояние синапсов. После сна их общая активность снижалась, а способность формировать новые связи возрастала. Это объясняет, почему после дремоты люди часто ощущают ясность мышления и повышенную концентрацию.

В итоге дневной сон всё чаще рассматривается не как слабость, а как ресурс. Он помогает мозгу справляться с перегрузкой, поддерживает внимание и делает обучение более эффективным в условиях высокой умственной нагрузки.