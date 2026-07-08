Права с ограничениями: сколько "лошадей" под капотом оставят начинающим водителям

Когда у новичка под капотом уже не учебная машина, а что-то с 200 и больше "лошадей", ошибки обычно выходят дорогими. Один резкий газ на мокром асфальте, короткая пауза на перекрёстке, лишняя самоуверенность — и вот уже вместо обычной поездки получается разбор на месте. Инициатива ограничить доступ начинающих водителей к мощным машинам как раз из этой серии: спорная на бумаге, но понятная тем, кто видел последствия таких поездок. Разбор дорожных рисков здесь упирается не в красивые лозунги, а в реальную статистику аварийности и в то, как человек ведёт себя за рулём без опыта. При этом сама идея требует очень точной настройки, иначе она ударит и по обычным семейным машинам, которые к гонкам вообще не относятся.

"Наконец-то в России официально задумались о том, чтобы неопытные водители не получали доступ к управлению мощными автомобилями. Речь идет о запрете на управление ТС мощностью свыше 150 л. с… Мера назрела давно: молодые водители зачастую не могут справиться с управлением мощным автомобилем, что напрямую влияет на аварийность. Кроме того, в последние годы стало намного больше сверхмощных моделей — гибридов и электромобилей, их мощность нередко достигает 1000 л. с… Статистика показывает, что наибольшее число ДТП среди начинающих приходится на молодых людей до 25 лет, которые склонны переоценивать свои навыки", — подчеркнул автоэксперт Газпромбанк Автолизинг Иван Рогов автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств

Какой порог предлагают и почему вокруг него спорят

Саму идею автор инициативы связывает с мощностью свыше 150 л. с. и с тем, что новичок часто не умеет держать такую машину под контролем. Но здесь есть нюанс, который сразу режет по практике: 150 л. с. сегодня — это не спорткар, а обычный семейный седан или кроссовер. Поэтому порог в таком виде легко заденет массу повседневных машин и вызовет больше путаницы, чем пользы.

По словам Евгения Липовицкого, куда разумнее было бы закрыть доступ к машинам свыше 300 лошадиных сил для водителей без минимального пятилетнего стажа. Такой предел уже отсекал бы тяжёлые быстрые модели, спортивные купе и дорогие внедорожники. А новичку при этом оставалась бы обычная машина, на которой можно ездить без лишнего риска для себя и окружающих.

Тема особенно остро смотрится на фоне гибридов и электромобилей. У них мощность нередко уходит к 1000 л. с., и по цифрам это уже совсем другой уровень. Тут дело не в марке и не в типе привода, а в том, что машина реагирует резко, а прощает ошибок меньше.

Неудачная заправка может испортить поездку даже опытному водителю, а у новичка лишний запас мощности часто только усиливает хаос. Поэтому спор вокруг порога идёт не о цифрах как таковых, а о том, кого именно хотят убрать из зоны риска. И если ограничение вводить, его надо привязывать к реальному опыту, а не к красивой формулировке на бумаге.

Как это можно проверять на дороге

Сейчас, по словам Липовицкого, чёткого механизма контроля у инициативы нет. И это слабое место всей истории: закон можно написать быстро, а вот поймать нарушение на дороге уже сложнее. Без понятной схемы проверки такая мера рискует остаться громкой идеей, которую на практике почти не увидят.

Эксперт прямо говорит, что нужен живой контроль со стороны экипажей ГИБДД. Если ограничение всё-таки закрепят, инспектору придётся видеть не только права, но и понимать, кто именно за рулём и какой машине позволено ехать. За нарушение предлагают назначать наказание как за управление без прав, то есть со штрафом до 15 тысяч рублей.

Здесь логика простая: если доступ ограничивают, значит, и ответственность должна быть понятной. Иначе водители быстро найдут лазейки, а вся схема рассыпется на первом же споре на обочине. Для дорожной темы это обычная история — без контроля любая бумага живёт недолго.

"Важно, что такое ограничение должно распространяться не только на традиционные двигатели внутреннего сгорания, но и на современные электрокары и гибриды. По сути, речь идет не о запрете как таковом, а о формировании культуры ответственного вождения, где право управлять мощной техникой нужно заслужить реальным опытом", — разъяснил автоэксперт Газпромбанк Автолизинг Дмитрий Сафронов аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик

Что показал зарубежный опыт

Липовицкий отдельно упомянул Германию, Австралию и Новую Зеландию. Там поэтапные системы допуска уже работают, и сам подход не выглядит чем-то диковинным. Смысл у него один: человек сначала набирает опыт на более спокойной технике, а потом уже садится за руль тяжёлой и быстрой машины.

По его словам, это не про дискриминацию, а про снижение аварийности. И если система сделана аккуратно, она не ломает нормальную езду, а просто отсекает лишний риск. Проблема начинается там, где пытаются обойтись полумерами и оставить всё на усмотрение случая.

Ещё одна важная деталь — мера не должна касаться только автомобилей. Если уж вводить постепенный допуск, то логика должна быть общей для всех видов транспорта. Иначе выходит странная конструкция: для одной техники правила жёсткие, для другой — как повезёт.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно мощные машины считают опасными для новичков?

Потому что у них резче разгон и сложнее поведение на скорости. Ошибка, которую на спокойной машине можно простить, на мощной быстро превращается в проблему.

Порог в 150 л. с. — это много или мало?

Для нынешнего рынка это довольно низкая планка. Под неё попадает обычный городской и семейный транспорт, а не только быстрые машины.

Что предлагают вместо этого?

Более жёсткий и логичный вариант — ограничить доступ к машинам свыше 300 лошадиных сил для водителей без пяти лет стажа. Так отсекут именно тяжёлые и быстрые модели.

Какой штраф называют за нарушение?

Предлагают приравнять его к управлению без прав. Речь идёт о штрафе до 15 тысяч рублей.

Проверено экспертом: аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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