Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оборудование для тренажерного зала
Оборудование для тренажерного зала
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:45

Похудение начинается не с диет: силовое движение возвращает контроль над телом

Похудение редко бывает лёгким — особенно когда за плечами годы неуверенности, неудачных попыток и давления "быть в форме". Для многих путь к здоровому весу начинается не с диет, а с движения, которое возвращает контроль над телом. Именно такой подход предлагает персональный тренер Стив Чейни, прошедший этот путь сам. Об этом сообщает Metro.

От лишнего веса — к профессии тренера

Стив Чейни вырос в 90-х и начале 2000-х, когда о сбалансированном питании и силовых тренировках почти не говорили. Школьная физкультура, по его словам, делала ставку на командные виды спорта и практически не поддерживала тех, кому спорт давался тяжело.

"В физкультуре я чувствовал, что существует культура поддержки только для тех, кто был от природы спортивным, а тем, кто испытывал трудности, помощи не было", — рассказал Чейни Metro.

К 18 годам лишний вес серьёзно подорвал его самооценку. Он вспоминает, что ощущал постоянное унижение и потерю уверенности — не только в теле, но и в жизни в целом. Переломным моментом стало решение начать тренироваться не ради внешности, а ради самочувствия. Со временем фитнес стал его профессией: сегодня Чейни — персональный тренер и владелец студий Elysium Personal Fitness в Чешире.

Почему силовые тренировки — основа похудения

По мнению Чейни, устойчивое снижение веса невозможно без силы. Его главный принцип — "движение как свобода": тренировки должны расширять возможности человека, а не наказывать за лишние килограммы.

Он подчёркивает, что в эпоху быстрых и часто опасных способов похудения особенно важно предлагать безопасные, доступные и долгосрочные решения. Именно поэтому он рекомендует простую силовую тренировку, подходящую для новичков и тех, кто возвращается к занятиям после перерыва.

Тренировка, с которой можно начать

Комплекс занимает около 25 минут вместе с разминкой и заминкой и не требует сложного оборудования — достаточно гантелей и гири. Чейни советует начинать с лёгких весов и сосредоточиться на технике и полном диапазоне движений.

В основе тренировки — базовые упражнения, задействующие крупные мышечные группы: выпады, тяги, приседания, отжимания и махи гирей. Такой формат повышает пульс, развивает силу и помогает сжигать калории без перегрузки суставов. Важная часть — разминка, активирующая ягодицы, корпус и плечевой пояс, а также финальная растяжка для восстановления.

Подход без давления и крайностей

Чейни подчёркивает, что цель — не изнурение, а регулярность. Короткие, но системные тренировки, по его опыту, дают лучший результат, чем редкие и чрезмерно тяжёлые занятия. Такой подход особенно важен для людей с лишним весом, которые часто боятся начинать из-за страха боли или неудачи.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жир продолжает гореть, даже когда вы отдыхаете: тренировки, которые обманывают тело 06.02.2026 в 19:10

Короткие, но интенсивные тренировки способны ускорить сжигание жира и запустить эффект дожигания калорий. Как работает HIIT и почему время — не главное.

Читать полностью » Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц 06.02.2026 в 17:16

Эффективные тренировки строятся на технике, простоте и системном подходе. Эти принципы помогают избежать плато, сохранить мотивацию и прогрессировать.

Читать полностью » Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман 06.02.2026 в 15:04

Тренировки натощак выглядят удобным решением, но могут повлиять на выносливость, энергию и восстановление. Почему питание перед занятием играет важную роль.

Читать полностью » Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов 06.02.2026 в 14:40

Тренировка 5x5 упрощает силовой зал: пять базовых упражнений и три занятия в неделю помогают расти в силе и мышцах без лишней сложности.

Читать полностью » Зал не прощает перекосов: мышцы, которые лишают тренировки эффекта и приводят к травмам 06.02.2026 в 13:01

Многие тренировки теряют эффективность из-за игнорирования важных мышц. Какие зоны нельзя обходить стороной и как это влияет на здоровье и форму тела.

Читать полностью » Ходьба по наклону вернулась в моду — и мало кто догадывается, где её использовали раньше 06.02.2026 в 9:56

Ходьба в гору стала фитнес-хитом и вирусным трендом, но её прошлое неожиданно мрачное: от санаториев и армии до тюремных наказаний.

Читать полностью » Пульс на тренировке растёт не просто так — вот где начинается опасная зона 05.02.2026 в 18:08

Эксперты объяснили, каким должен быть пульс на тренировках: зоны ЧСС помогают выбрать правильную интенсивность, избежать перегруза и лучше восстановиться.

Читать полностью » Выкатываются до упора и падают: не пробуйте эти приемы с гимнастическим колесом 05.02.2026 в 15:26

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал NewsInfo, какие ошибки чаще всего приводят к травмам при занятиях с гимнастическим колесом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Всего четыре ингредиента — и легенда: любимый сэндвич Элвиса стал частью истории США
Туризм
Без Wi-Fi и шведского стола: отдых, который пугает одних и затягивает других
Туризм
Лето начинают разбирать уже сейчас: популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного
Туризм
Калининградская область удивила даже бывалых путешественников — дело оказалось не только в море
Авто и мото
Прошлогодние авто стали наживкой: рынок заманивает скидками, которых давно не было
Авто и мото
Такого не ожидали — разработка для Марса начала спасать автомобили на коварных зимних трассах
Наука
Арктика скрывала её до последнего: архипелаг, который поставил точку в эпохе великих открытий
Красота и здоровье
Кофе, выпитый не вовремя, теряет силу: часы, которые решают, продлит напиток жизнь или украдёт сон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet