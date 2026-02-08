Похудение начинается не с диет: силовое движение возвращает контроль над телом

Похудение редко бывает лёгким — особенно когда за плечами годы неуверенности, неудачных попыток и давления "быть в форме". Для многих путь к здоровому весу начинается не с диет, а с движения, которое возвращает контроль над телом. Именно такой подход предлагает персональный тренер Стив Чейни, прошедший этот путь сам. Об этом сообщает Metro.

От лишнего веса — к профессии тренера

Стив Чейни вырос в 90-х и начале 2000-х, когда о сбалансированном питании и силовых тренировках почти не говорили. Школьная физкультура, по его словам, делала ставку на командные виды спорта и практически не поддерживала тех, кому спорт давался тяжело.

"В физкультуре я чувствовал, что существует культура поддержки только для тех, кто был от природы спортивным, а тем, кто испытывал трудности, помощи не было", — рассказал Чейни Metro.

К 18 годам лишний вес серьёзно подорвал его самооценку. Он вспоминает, что ощущал постоянное унижение и потерю уверенности — не только в теле, но и в жизни в целом. Переломным моментом стало решение начать тренироваться не ради внешности, а ради самочувствия. Со временем фитнес стал его профессией: сегодня Чейни — персональный тренер и владелец студий Elysium Personal Fitness в Чешире.

Почему силовые тренировки — основа похудения

По мнению Чейни, устойчивое снижение веса невозможно без силы. Его главный принцип — "движение как свобода": тренировки должны расширять возможности человека, а не наказывать за лишние килограммы.

Он подчёркивает, что в эпоху быстрых и часто опасных способов похудения особенно важно предлагать безопасные, доступные и долгосрочные решения. Именно поэтому он рекомендует простую силовую тренировку, подходящую для новичков и тех, кто возвращается к занятиям после перерыва.

Тренировка, с которой можно начать

Комплекс занимает около 25 минут вместе с разминкой и заминкой и не требует сложного оборудования — достаточно гантелей и гири. Чейни советует начинать с лёгких весов и сосредоточиться на технике и полном диапазоне движений.

В основе тренировки — базовые упражнения, задействующие крупные мышечные группы: выпады, тяги, приседания, отжимания и махи гирей. Такой формат повышает пульс, развивает силу и помогает сжигать калории без перегрузки суставов. Важная часть — разминка, активирующая ягодицы, корпус и плечевой пояс, а также финальная растяжка для восстановления.

Подход без давления и крайностей

Чейни подчёркивает, что цель — не изнурение, а регулярность. Короткие, но системные тренировки, по его опыту, дают лучший результат, чем редкие и чрезмерно тяжёлые занятия. Такой подход особенно важен для людей с лишним весом, которые часто боятся начинать из-за страха боли или неудачи.