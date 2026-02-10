Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крупный план глаз: нанесение черной туши на ресницы
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 20:15

Наношу это между слоями туши — ресницы выглядят как с наращиванием

Накладные ресницы долго считались единственным способом добиться по-настоящему выразительного взгляда. Однако всё больше визажистов и бьюти-энтузиастов возвращаются к простым техникам, которые работают не хуже салонных решений. Один из таких приёмов — использование прозрачной пудры между слоями туши. Об этом сообщает издание Tupi.

Почему трюк с пудрой действительно работает

Большинство тушей обещают экстремальный объём и длину, но на практике результат часто зависит не от формулы, а от способа нанесения. Прозрачная пудра для лица создаёт на ресницах едва заметную текстуру, к которой лучше "прилипает" следующий слой туши. В результате каждая ресница визуально становится толще, а общий объём выглядит более плотным и равномерным.

Пудра заполняет микропространства между волосками, усиливая эффект удлинения и создавая ощущение многослойности. При этом взгляд остаётся аккуратным, без ощущения тяжёлого макияжа.

Фиксация и стойкость макияжа

Ещё одно преимущество этого приёма — повышение стойкости. Полупрозрачная пудра частично впитывает влагу и кожный себум в зоне глаз, что помогает туши дольше сохранять форму. Это особенно актуально для жирной кожи, жаркой погоды или повышенной влажности, когда макияж глаз быстрее "плывёт".

За счёт снижения влажности тушь меньше отпечатывается на веке и реже осыпается в течение дня, сохраняя чистый контур ресниц.

Какая пудра подходит лучше всего

Ключевую роль играет правильный выбор продукта. Лучше всего использовать рассыпчатую прозрачную пудру с максимально мелким помолом. Она равномерно распределяется и не утяжеляет ресницы.

При выборе стоит учитывать несколько моментов:

  • предпочтение стоит отдавать микронизированным формулам без блёсток;
  • оттенок должен быть нейтральным, без выраженной белизны или желтизны;
  • матовые текстуры работают лучше, чем светоотражающие;
  • продукт следует наносить очень тонким слоем, без излишков.

Как выбрать тушь, чтобы избежать комков

Эффект пудры лучше всего раскрывается в сочетании с кремовой, свежей тушью. Слишком сухие или старые формулы плохо распределяются и быстрее образуют комки. Щёточки с хорошо разделёнными щетинками — силиконовые или с тонкими волокнами — помогают равномерно распределить и тушь, и пудру.

Важно не "прокачивать" аппликатор в тюбике и следить за сроком годности продукта, чтобы текстура оставалась пластичной.

Пошаговая техника нанесения

Сама процедура проста, но требует аккуратности. Сначала наносится первый тонкий слой туши и даётся несколько секунд на подсыхание. Затем чистой кистью или ватной палочкой на ресницы наносится минимальное количество прозрачной пудры. После этого следует второй слой туши, который фиксирует текстуру и усиливает объём.

Чрезмерное количество пудры может утяжелить ресницы, поэтому важна умеренность и соблюдение пауз между слоями.

Кому подойдёт этот метод

Трюк с пудрой особенно полезен для обладательниц тонких, редких или коротких ресниц, которые хотят выразительный эффект без наращивания. Он отлично подходит для фотосессий, вечернего макияжа и мероприятий, но при умеренном использовании может стать частью и повседневного образа.

Автор Екатерина Лаврова
Екатерина Лаврова — эксперт бьюти-индустрии, химик-технолог косметических средств (РТУ МИРЭА) с опытом 12+ лет. Специалист по составам и техникам макияжа.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

