Игнорировала усталость и сонливость — оказалось, это первые звоночки проблем с обменом веществ
Проблемы с сердечно-сосудистой системой по-прежнему остаются одной из самых распространённых причин ухудшения здоровья, и многие люди недооценивают скрытые факторы риска, способные ускорить развитие опасных заболеваний. Помимо курения, существует ряд других нарушений, которые постепенно подтачивают сосуды и сердце, но не всегда вовремя замечаются.
В интервью врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, какие признаки должны насторожить и какие меры помогут снизить вероятность инфаркта и других опасных последствий. Об этом сообщает News.ru.
Почему высокий уровень глюкозы — опасный фактор риска
Сердечно-сосудистые заболевания развиваются под действием множества факторов, и повышенная глюкоза — один из ключевых, но часто недооценённых. Врач-терапевт объясняет, что её повышенные показатели плохо влияют не только на обмен веществ, но прежде всего на состояние сосудов и работу сердца. По словам специалиста, именно постоянное воздействие глюкозы на сосудистые стенки формирует условия, при которых риск инфаркта существенно возрастает.
"Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов", — отметила доктор.
Негативный процесс развивается постепенно: стенки сосудов становятся более хрупкими, теряют эластичность и легче поддаются разрушению. Это открывает путь для образования тромбов, что уже напрямую связано с сердечными катастрофами. Контроль уровня сахара — важная часть профилактики, и игнорировать этот показатель нельзя даже людям, которые не имеют диагнозов, связанных с диабетом.
Как правильно контролировать уровень сахара
По словам Ирины Барановой, оптимальный показатель глюкозы для взрослого человека должен быть не выше 5,5 ммоль/л. Это значение помогает удерживать систему кровообращения в относительном балансе, предотвращая повреждение сосудов. Важно учитывать, что уровень сахара может повышаться не только вследствие неправильного питания, но и при хроническом стрессе, недостатке сна и низкой физической активности.
Поэтому комплексный подход — основа профилактики. Контроль глюкозы должен сочетаться с общим оздоровлением образа жизни. Сюда входят корректировка рациона, физическая активность, снижение уровня стресса и регулярные обследования. По мнению врача, именно такой подход позволяет вовремя заметить нарушения и предотвратить развитие заболеваний, которые могут привести к тяжёлым последствиям.
Роль гомоцистеина и витаминов группы В
Ещё один фактор риска, на который указала специалист, — повышенный уровень гомоцистеина. Это аминокислота, уровень которой растёт при нарушении обмена веществ и дефиците витаминов группы В. Избыток гомоцистеина также разрушает сосудистые стенки и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Для того чтобы нормализовать его уровень, организм должен получать достаточное количество витаминов B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. Эти вещества участвуют в метаболических процессах и помогают поддерживать здоровье сосудистой системы.
Основные принципы контроля гомоцистеина
-
Включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В.
-
Следить за состоянием обмена веществ.
-
Периодически сдавать анализы на уровень гомоцистеина.
-
При необходимости использовать витаминные комплексы по назначению врача.
Простая профилактика: 10 000 шагов в день
По словам терапевта, одной из самых доступных и эффективных мер профилактики является увеличение физической активности. Даже умеренные нагрузки способны значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить кровообращение и стабилизировать уровень сахара в крови.
Специалист подчёркивает, что для профилактического эффекта достаточно проходить около 10 000 шагов ежедневно. Этот объём нагрузки подходит большинству людей и может быть адаптирован под индивидуальные возможности. Важно не только количество шагов, но и регулярность: ежедневная активность вносит значительно больший вклад в здоровье, чем редкие тренировки.
Также в течение дня полезно делать короткие физкультурные паузы, особенно если работа связана с длительным сидением или стоянием. Такая привычка улучшает кровообращение, снижает нагрузку на сосуды и способствует поддержанию общего тонуса.
Почему профилактика эффективнее лечения
Современная медицина подтверждает: раннее вмешательство всегда эффективнее лечения уже сформировавшейся болезни. Большая часть факторов риска связана с образом жизни, поэтому своевременные изменения позволяют существенно снизить вероятность развития болезней сердца.
Основные ошибки, повышающие риск инфаркта
-
Недостаток физической активности.
-
Нерегулярный контроль уровня глюкозы.
-
Нехватка витаминов группы В в рационе.
-
Длительное сидение без перерывов.
-
Игнорирование ранних симптомов нарушения обмена веществ.
Основные преимущества своевременной профилактики
-
Снижение риска развития инфаркта и тромбозов.
-
Улучшение состояния сосудов и сердечной мышцы.
-
Нормализация обмена веществ.
-
Повышение общего физического и эмоционального тонуса.
-
Формирование устойчивых привычек, защищающих здоровье.
Сравнение ключевых профилактических мер
Контроль глюкозы vs Физическая активность
-
Контроль сахара работает как объективный показатель состояния организма.
-
Физическая активность влияет на обмен веществ и снижает уровень глюкозы естественным образом.
-
В совокупности эти меры дают максимальный профилактический эффект.
-
Игнорирование любой из них снижает общую эффективность профилактики.
-
Регулярные обследования и движение — базовый минимум, доступный каждому.
Плюсы и минусы различных методов профилактики
Чтобы выбрать подходящий способ поддерживать здоровье сердца, важно учитывать и преимущества, и ограничения разных методов.
Плюсы:
-
Большинство профилактических мер доступно каждому.
-
Возможно комбинировать разные подходы без вреда для здоровья.
-
Простые меры дают заметный эффект при регулярности.
-
Улучшается состояние организма в целом, а не только сосудов.
Минусы:
-
Требуется дисциплина и регулярность.
-
Результат проявляется постепенно.
-
Некоторым людям сложно соблюдать ежедневную активность из-за режима работы.
-
Контроль параметров крови требует регулярных анализов.
Советы по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний
-
Проверяйте уровень глюкозы и гомоцистеина не реже одного раза в год.
-
Включайте в рацион продукты, богатые витаминами группы В.
-
Ежедневно делайте не менее 10 000 шагов или заменяйте их другим умеренным движением.
-
Делайте паузы в работе каждые 1-2 часа.
-
Уменьшайте стресс и следите за режимом сна.
Популярные вопросы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
-
Как понять, что уровень глюкозы повышен?
Чаще всего нарушение выявляется только при анализах, поэтому регулярная проверка необходима даже при отсутствии симптомов.
-
Можно ли заменить шаги тренировками?
Да, важна именно регулярная активность — подойдёт плавание, велосипед или быстрая ходьба.
-
Нужны ли витамины группы В всем?
Не всегда. Но при повышенном гомоцистеине или проблемах с метаболизмом врач может рекомендовать корректировку рациона или витаминную поддержку.
