Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:59

Игнорировала усталость и сонливость — оказалось, это первые звоночки проблем с обменом веществ

Повышенная глюкоза разрушает сосудистые стенки и увеличивает риск инфаркта — Ирина Баранова

Проблемы с сердечно-сосудистой системой по-прежнему остаются одной из самых распространённых причин ухудшения здоровья, и многие люди недооценивают скрытые факторы риска, способные ускорить развитие опасных заболеваний. Помимо курения, существует ряд других нарушений, которые постепенно подтачивают сосуды и сердце, но не всегда вовремя замечаются.

В интервью врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, какие признаки должны насторожить и какие меры помогут снизить вероятность инфаркта и других опасных последствий. Об этом сообщает News.ru.

Почему высокий уровень глюкозы — опасный фактор риска

Сердечно-сосудистые заболевания развиваются под действием множества факторов, и повышенная глюкоза — один из ключевых, но часто недооценённых. Врач-терапевт объясняет, что её повышенные показатели плохо влияют не только на обмен веществ, но прежде всего на состояние сосудов и работу сердца. По словам специалиста, именно постоянное воздействие глюкозы на сосудистые стенки формирует условия, при которых риск инфаркта существенно возрастает.

"Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов", — отметила доктор.

Негативный процесс развивается постепенно: стенки сосудов становятся более хрупкими, теряют эластичность и легче поддаются разрушению. Это открывает путь для образования тромбов, что уже напрямую связано с сердечными катастрофами. Контроль уровня сахара — важная часть профилактики, и игнорировать этот показатель нельзя даже людям, которые не имеют диагнозов, связанных с диабетом.

Как правильно контролировать уровень сахара

По словам Ирины Барановой, оптимальный показатель глюкозы для взрослого человека должен быть не выше 5,5 ммоль/л. Это значение помогает удерживать систему кровообращения в относительном балансе, предотвращая повреждение сосудов. Важно учитывать, что уровень сахара может повышаться не только вследствие неправильного питания, но и при хроническом стрессе, недостатке сна и низкой физической активности.

Поэтому комплексный подход — основа профилактики. Контроль глюкозы должен сочетаться с общим оздоровлением образа жизни. Сюда входят корректировка рациона, физическая активность, снижение уровня стресса и регулярные обследования. По мнению врача, именно такой подход позволяет вовремя заметить нарушения и предотвратить развитие заболеваний, которые могут привести к тяжёлым последствиям.

Роль гомоцистеина и витаминов группы В

Ещё один фактор риска, на который указала специалист, — повышенный уровень гомоцистеина. Это аминокислота, уровень которой растёт при нарушении обмена веществ и дефиците витаминов группы В. Избыток гомоцистеина также разрушает сосудистые стенки и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы нормализовать его уровень, организм должен получать достаточное количество витаминов B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. Эти вещества участвуют в метаболических процессах и помогают поддерживать здоровье сосудистой системы.

Основные принципы контроля гомоцистеина

  1. Включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В.

  2. Следить за состоянием обмена веществ.

  3. Периодически сдавать анализы на уровень гомоцистеина.

  4. При необходимости использовать витаминные комплексы по назначению врача.

Простая профилактика: 10 000 шагов в день

По словам терапевта, одной из самых доступных и эффективных мер профилактики является увеличение физической активности. Даже умеренные нагрузки способны значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить кровообращение и стабилизировать уровень сахара в крови.

Специалист подчёркивает, что для профилактического эффекта достаточно проходить около 10 000 шагов ежедневно. Этот объём нагрузки подходит большинству людей и может быть адаптирован под индивидуальные возможности. Важно не только количество шагов, но и регулярность: ежедневная активность вносит значительно больший вклад в здоровье, чем редкие тренировки.

Также в течение дня полезно делать короткие физкультурные паузы, особенно если работа связана с длительным сидением или стоянием. Такая привычка улучшает кровообращение, снижает нагрузку на сосуды и способствует поддержанию общего тонуса.

Почему профилактика эффективнее лечения

Современная медицина подтверждает: раннее вмешательство всегда эффективнее лечения уже сформировавшейся болезни. Большая часть факторов риска связана с образом жизни, поэтому своевременные изменения позволяют существенно снизить вероятность развития болезней сердца.

Основные ошибки, повышающие риск инфаркта

  1. Недостаток физической активности.

  2. Нерегулярный контроль уровня глюкозы.

  3. Нехватка витаминов группы В в рационе.

  4. Длительное сидение без перерывов.

  5. Игнорирование ранних симптомов нарушения обмена веществ.

Основные преимущества своевременной профилактики

  1. Снижение риска развития инфаркта и тромбозов.

  2. Улучшение состояния сосудов и сердечной мышцы.

  3. Нормализация обмена веществ.

  4. Повышение общего физического и эмоционального тонуса.

  5. Формирование устойчивых привычек, защищающих здоровье.

Сравнение ключевых профилактических мер

Контроль глюкозы vs Физическая активность

  1. Контроль сахара работает как объективный показатель состояния организма.

  2. Физическая активность влияет на обмен веществ и снижает уровень глюкозы естественным образом.

  3. В совокупности эти меры дают максимальный профилактический эффект.

  4. Игнорирование любой из них снижает общую эффективность профилактики.

  5. Регулярные обследования и движение — базовый минимум, доступный каждому.

Плюсы и минусы различных методов профилактики

Чтобы выбрать подходящий способ поддерживать здоровье сердца, важно учитывать и преимущества, и ограничения разных методов.

Плюсы:

  1. Большинство профилактических мер доступно каждому.

  2. Возможно комбинировать разные подходы без вреда для здоровья.

  3. Простые меры дают заметный эффект при регулярности.

  4. Улучшается состояние организма в целом, а не только сосудов.

Минусы:

  1. Требуется дисциплина и регулярность.

  2. Результат проявляется постепенно.

  3. Некоторым людям сложно соблюдать ежедневную активность из-за режима работы.

  4. Контроль параметров крови требует регулярных анализов.

Советы по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний

  1. Проверяйте уровень глюкозы и гомоцистеина не реже одного раза в год.

  2. Включайте в рацион продукты, богатые витаминами группы В.

  3. Ежедневно делайте не менее 10 000 шагов или заменяйте их другим умеренным движением.

  4. Делайте паузы в работе каждые 1-2 часа.

  5. Уменьшайте стресс и следите за режимом сна.

Популярные вопросы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

  1. Как понять, что уровень глюкозы повышен?
    Чаще всего нарушение выявляется только при анализах, поэтому регулярная проверка необходима даже при отсутствии симптомов.

  2. Можно ли заменить шаги тренировками?
    Да, важна именно регулярная активность — подойдёт плавание, велосипед или быстрая ходьба.

  3. Нужны ли витамины группы В всем?
    Не всегда. Но при повышенном гомоцистеине или проблемах с метаболизмом врач может рекомендовать корректировку рациона или витаминную поддержку.

