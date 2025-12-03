Игнорировала усталость и сонливость — оказалось, это первые звоночки проблем с обменом веществ

Проблемы с сердечно-сосудистой системой по-прежнему остаются одной из самых распространённых причин ухудшения здоровья, и многие люди недооценивают скрытые факторы риска, способные ускорить развитие опасных заболеваний. Помимо курения, существует ряд других нарушений, которые постепенно подтачивают сосуды и сердце, но не всегда вовремя замечаются.

В интервью врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, какие признаки должны насторожить и какие меры помогут снизить вероятность инфаркта и других опасных последствий. Об этом сообщает News.ru.

Почему высокий уровень глюкозы — опасный фактор риска

Сердечно-сосудистые заболевания развиваются под действием множества факторов, и повышенная глюкоза — один из ключевых, но часто недооценённых. Врач-терапевт объясняет, что её повышенные показатели плохо влияют не только на обмен веществ, но прежде всего на состояние сосудов и работу сердца. По словам специалиста, именно постоянное воздействие глюкозы на сосудистые стенки формирует условия, при которых риск инфаркта существенно возрастает.

"Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов", — отметила доктор.

Негативный процесс развивается постепенно: стенки сосудов становятся более хрупкими, теряют эластичность и легче поддаются разрушению. Это открывает путь для образования тромбов, что уже напрямую связано с сердечными катастрофами. Контроль уровня сахара — важная часть профилактики, и игнорировать этот показатель нельзя даже людям, которые не имеют диагнозов, связанных с диабетом.

Как правильно контролировать уровень сахара

По словам Ирины Барановой, оптимальный показатель глюкозы для взрослого человека должен быть не выше 5,5 ммоль/л. Это значение помогает удерживать систему кровообращения в относительном балансе, предотвращая повреждение сосудов. Важно учитывать, что уровень сахара может повышаться не только вследствие неправильного питания, но и при хроническом стрессе, недостатке сна и низкой физической активности.

Поэтому комплексный подход — основа профилактики. Контроль глюкозы должен сочетаться с общим оздоровлением образа жизни. Сюда входят корректировка рациона, физическая активность, снижение уровня стресса и регулярные обследования. По мнению врача, именно такой подход позволяет вовремя заметить нарушения и предотвратить развитие заболеваний, которые могут привести к тяжёлым последствиям.

Роль гомоцистеина и витаминов группы В

Ещё один фактор риска, на который указала специалист, — повышенный уровень гомоцистеина. Это аминокислота, уровень которой растёт при нарушении обмена веществ и дефиците витаминов группы В. Избыток гомоцистеина также разрушает сосудистые стенки и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы нормализовать его уровень, организм должен получать достаточное количество витаминов B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. Эти вещества участвуют в метаболических процессах и помогают поддерживать здоровье сосудистой системы.

Основные принципы контроля гомоцистеина

Включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. Следить за состоянием обмена веществ. Периодически сдавать анализы на уровень гомоцистеина. При необходимости использовать витаминные комплексы по назначению врача.

Простая профилактика: 10 000 шагов в день

По словам терапевта, одной из самых доступных и эффективных мер профилактики является увеличение физической активности. Даже умеренные нагрузки способны значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить кровообращение и стабилизировать уровень сахара в крови.

Специалист подчёркивает, что для профилактического эффекта достаточно проходить около 10 000 шагов ежедневно. Этот объём нагрузки подходит большинству людей и может быть адаптирован под индивидуальные возможности. Важно не только количество шагов, но и регулярность: ежедневная активность вносит значительно больший вклад в здоровье, чем редкие тренировки.

Также в течение дня полезно делать короткие физкультурные паузы, особенно если работа связана с длительным сидением или стоянием. Такая привычка улучшает кровообращение, снижает нагрузку на сосуды и способствует поддержанию общего тонуса.

Почему профилактика эффективнее лечения

Современная медицина подтверждает: раннее вмешательство всегда эффективнее лечения уже сформировавшейся болезни. Большая часть факторов риска связана с образом жизни, поэтому своевременные изменения позволяют существенно снизить вероятность развития болезней сердца.

Основные ошибки, повышающие риск инфаркта

Недостаток физической активности. Нерегулярный контроль уровня глюкозы. Нехватка витаминов группы В в рационе. Длительное сидение без перерывов. Игнорирование ранних симптомов нарушения обмена веществ.

Основные преимущества своевременной профилактики

Снижение риска развития инфаркта и тромбозов. Улучшение состояния сосудов и сердечной мышцы. Нормализация обмена веществ. Повышение общего физического и эмоционального тонуса. Формирование устойчивых привычек, защищающих здоровье.

Сравнение ключевых профилактических мер

Контроль глюкозы vs Физическая активность

Контроль сахара работает как объективный показатель состояния организма. Физическая активность влияет на обмен веществ и снижает уровень глюкозы естественным образом. В совокупности эти меры дают максимальный профилактический эффект. Игнорирование любой из них снижает общую эффективность профилактики. Регулярные обследования и движение — базовый минимум, доступный каждому.

Плюсы и минусы различных методов профилактики

Чтобы выбрать подходящий способ поддерживать здоровье сердца, важно учитывать и преимущества, и ограничения разных методов.

Плюсы:

Большинство профилактических мер доступно каждому. Возможно комбинировать разные подходы без вреда для здоровья. Простые меры дают заметный эффект при регулярности. Улучшается состояние организма в целом, а не только сосудов.

Минусы:

Требуется дисциплина и регулярность. Результат проявляется постепенно. Некоторым людям сложно соблюдать ежедневную активность из-за режима работы. Контроль параметров крови требует регулярных анализов.

Советы по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний

Проверяйте уровень глюкозы и гомоцистеина не реже одного раза в год. Включайте в рацион продукты, богатые витаминами группы В. Ежедневно делайте не менее 10 000 шагов или заменяйте их другим умеренным движением. Делайте паузы в работе каждые 1-2 часа. Уменьшайте стресс и следите за режимом сна.

