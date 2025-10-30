Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний курган
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:34

Загадка курганов Поверти-Пойнт: не вожди правили, а вера в богов двигала работой

Киддер: курганы Поверти-Пойнт построены эгалитарным обществом охотников-собирателей

Около трёх с половиной тысяч лет назад на берегах Миссисипи, там, где сейчас находится северо-восточная Луизиана, разворачивалось одно из самых удивительных событий доколумбовой Америки. Группы охотников-собирателей, не знавшие лошадей, колёс и сложной социальной иерархии, начали грандиозное строительство земляных курганов Поверти-Пойнт — объекта, который сегодня признан ЮНЕСКО достоянием всего человечества.

Масштабы их труда поражают воображение: по самым скромным подсчётам, они переместили объём земли, эквивалентный 140 тысячам современных самосвалов. Этот подвиг заставляет учёных ломать голову над главным вопросом: что двигало этими людьми?

"Какова была их мотивация?" — задаётся вопросом Тристрам Киддер, профессор антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Новая теория, опровергающая старые представления

После тщательного изучения памятника, сбора новых радиоуглеродных данных и переоценки археологических находок, команда Киддера выдвинула теорию, которая кардинально меняет наше понимание этих древних сообществ. Вместе с аспиранткой Оливией Баумгартель и Сетом Грумсом, получившим докторскую степень в 2023 году, Киддер опубликовал в журнале Southeastern Archaeology две статьи, предлагающие совершенно новый взгляд на предназначение Поверти-Пойнт.

Хотя гигантские курганы — самая заметная часть памятника, мелкие детали не менее важны. Археологи обнаружили тысячи обожжённых глиняных шаров для приготовления пищи, а также материалы из отдалённых регионов: кварцевый кристалл из Арканзаса, стеатит из района Атланты и медные украшения с Великих озёр.

"Эти люди торговали и путешествовали на большие расстояния", — отмечает Киддер.

А что если…

Если отказаться от традиционного представления, что строительство таких масштабных сооружений требовало жёсткой социальной иерархии? Команда Киддера предлагает именно такой смелый подход. Они считают, что Поверти-Пойнт был не постоянным поселением с вождями и подчинёнными, а временным местом сбора, куда тысячи людей с юго-востока и среднего запада США собирались для торговли, общения, совместной работы и проведения ритуалов.

Эгалитарное общество, а не вождество

Традиционная археология предполагала, что строительство Поверти-Пойнта требовало сложного иерархического общества с централизованным управлением. Учёные исходили из аналогии с Кахокией — более поздним комплексом курганов в Иллинойсе, где действительно существовало вождество. Однако в случае с Поверти-Пойнтом эта аналогия, похоже, не работает.

"Мы полагаем, что эти люди были эгалитарными охотниками-собирателями, а не подданными могущественного вождества", — сказала Оливия Баумгартель.

Ключевым доказательством этой теории стало отсутствие захоронений и остатков постоянных жилищ в Поверти-Пойнте.

"Мы бы ожидали увидеть всё это, если бы это была постоянная деревня. Старая парадигма, согласно которой люди жили в Поверти-Пойнт непрерывно на протяжении веков, рушится, и нам нужна новая интерпретационная система", — поясняет Киддер.

Религиозная мотивация вместо экономической выгоды

Согласно новой теории, массивные земляные сооружения не были памятниками, прославляющими правящий класс. Киддер и его коллеги считают, что это результат многолетних совместных усилий, направленных на то, чтобы заслужить благосклонность высших сил.

В период строительства курганов регион переживал суровые погодные условия и масштабные наводнения.

"Мы полагаем, что жители Поверти-Пойнт возводили курганы, проводили ритуалы и оставляли ценные предметы в качестве жертвоприношения и духовного подношения", — пояснил исследователь.

Опыт общения с представителями коренных народов укрепил учёных в этой теории. Сет Грумс, сам являющийся представителем племени ламби из Северной Каролины, помог команде понять религиозную мотивацию строителей курганов.

"Как археологи, мы должны оставаться открытыми к иному мышлению. Западная точка зрения заключается в том, что они не прошли бы такое расстояние и не выполнили бы всю эту работу, если бы не получили какой-либо экономической выгоды. Мы же полагаем, что они чувствовали моральную ответственность за восстановление разорванной вселенной", — заключил Тристрам Киддер.

Современные исследования продолжают раскрывать тайны

Исследовательская работа в регионе продолжается. Команда Вашингтонского университета также изучает археологические памятники Клэйборн и Сидарленд в западной Миссисипи, где когда-то хранились схожие артефакты.

Используя радиоуглеродный анализ раковин моллюсков и оленьих костей, собранных около 50 лет назад, учёные установили, что Сидарленд был заселён примерно за 500 лет до Клейборна и Поверти-Пойнт.

"Мы разделили эти памятники, создали для них независимые истории и начали понимать, как артефакты со всего региона оказались здесь", — пояснила Баумгартель.

В мае и июне этого года Киддер и Баумгартель вернулись к раскопкам в Поверти-Пойнт, исследуя ямы, впервые открытые в 1970-х годах. Используя современные методы радиоуглеродного датирования и микроскопии, они надеются обнаружить информацию, недоступную предыдущим поколениям исследователей.

Три факта о Поверти-Пойнт

  1. Комплекс курганов был построен около 3500 лет назад, что делает его одним из древнейших масштабных сооружений в Северной Америке.

  2. Земляные работы велись без использования современных инструментов — только с помощью простейших орудий из камня и дерева.

  3. Памятник был заброшен за тысячу лет до появления известных курганов Кахокии, что указывает на независимое развитие культур.

Исторический контекст

Открытие и изучение Поверти-Пойнт знаменует важный поворот в понимании доколумбовых обществ Северной Америки. Если раньше археологи предполагали, что масштабное строительство возможно только в иерархических обществах с жёсткой социальной структурой, то новые исследования демонстрируют альтернативный путь развития. Строители Поверти-Пойнт представляли собой эгалитарное общество охотников-собирателей, объединённых общими духовными целями, а не экономической выгодой или принуждением. Это открытие заставляет пересмотреть не только историю доколумбовой Америки, но и наши представления о том, какие социальные структуры способны на грандиозные свершения. Медленная и кропотливая работа археологов продолжает открывать новые страницы истории одного из самых загадочных мест континента.

