В рамках расследования массового пищевого отравления в Москве был задержан еще один подозреваемый, сообщил Следственный комитет РФ (СКР). Им стал повар, производящий фасоль.

Повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Таджикистана Карим Норматов, был задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при приготовлении и упаковке фасоли. Ему предъявлено обвинение в производстве, хранении, перевозке или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следствие установило, что Норматов, следуя указаниям фактического руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина, нарушил требования безопасности при приготовлении фасоли, расфасовке в вакуумные упаковки и последующем хранении и транспортировке на склад ООО "Локалкитчен". Все это было сделано с целью минимизации затрат.

Напомним, что более 120 человек обратились к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 пациентов в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные случаи зафиксированы и в Казани.

Специалисты Роспотребнадзора, проводящие эпидемиологическое расследование, установили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ранее были задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Им предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ.

Роспотребнадзор остановил деятельность девяти хозяйствующих субъектов, участвовавших в производстве и реализации продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований.

В настоящее время следствие готовит ходатайство в Замоскворецкий районный суд Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех четверых фигурантов уголовного дела.

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