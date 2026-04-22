Курица становится роскошью: где курица подешевела, а где цены взлетели до небес

В первом квартале 2026 года российские агрохолдинги сократили производство мяса птицы на 2,7%, выпустив 1,63 млн тонн продукции, сообщает Росстат. Наиболее существенное падение объемов зафиксировано в Тамбовской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае, где показатели снизились на 12,4%, 9,5% и 10,5% соответственно. Отрасль столкнулась с резким ростом издержек на логистику, электроэнергию и корма при одновременном снижении рентабельности. На фоне экономической турбулентности эксперты оценивают влияние импорта из Китая и возможную смену потребительских предпочтений в сторону свинины.

Причины спада производства

Основным фактором, тормозящим развитие птицеводства, стала критическая нехватка оборотных средств и высокая долговая нагрузка. Птицеводы отмечают, что текущие операционные расходы, включая электроэнергию и фонд оплаты труда, растут быстрее, чем отпускные цены.

Предприятия вынуждены работать в условиях крайне низких маржинальных показателей, а некоторые площадки и вовсе фиксируют отсутствие прибыли. Ситуация усугубляется кадровым голодом и необходимостью внедрения цифровой маркировки товаров, что требует значительных разовых вложений.

"Число прибыльных предприятий в животноводстве за 2025 год сократилось с 85% до 79,5%. Суммарно прибыль птицефабрик за прошлый год снизилась на 54%, компании недополучили 85 млрд рублей. Кредиторская задолженность в секторе выросла на 23%. Сейчас ситуация для развития птицеводства неблагоприятна. Если корректировки цен не произойдет, инвестпроцесс в отрасли будет затруднен". Глава Национальной мясной ассоциации Дмитрий Корнилов

Ценовая гонка и импорт

Рынок мяса птицы столкнулся с агрессивным давлением со стороны китайских поставщиков, чья продукция зачастую оказывается дешевле отечественных аналогов даже с учетом логистики. В прошлом году импорт из Китая вырос на 56%, превысив 118 тыс. тонн, что создает серьезную конкуренцию для локальных производителей. Покупатель же при выборе товаров все чаще ориентируется на стоимость, игнорируя региональную привязку продукта.

Конкуренция с сектором свиноводства становится определяющей для формирования спроса, так как продукты являются взаимозаменяемыми для конечного потребителя. Ценовой фактор остается решающим при покупке белковой пищи. Несмотря на все риски, крупные игроки вроде "Черкизово" продолжают модернизацию площадок, инвестируя миллиарды рублей в расширение мощностей.

Во многих регионах наблюдается разнонаправленная динамика цен, обусловленная локальной эпизоотической обстановкой и логистическими цепочками. В то время как одни территории фиксируют удешевление курицы, другие сталкиваются с ростом стоимости продукции на 16% в годовом выражении.

Перспективы отрасли

Дальнейшее развитие птицеводства зависит от эффективности экспортной политики и возможности получения льготного кредитования. По мнению экспертов, внутренний рынок близок к насыщению, поэтому основная надежда ложится на каналы поставок в страны Персидского залива. Однако экспортные амбиции сдерживаются эпизоотическими ограничениями и общей конъюнктурой мировых цен, сообщает "Фонтанка".

Некоторые производители рассматривают вариант сокращения поголовья для оптимизации текущих расходов в летний период, когда традиционно наблюдается сезонный спад спроса. Прогноз по корректировке цен в сторону увеличения остается актуальным, несмотря на социальную чувствительность вопроса.

Стабильность отрасли в текущем году будет зависеть от того, смогут ли игроки найти баланс между себестоимостью продукции и покупательной способностью населения. Общая динамика показывает, что без экстренных мер поддержки инвестиционный цикл в птицеводстве рискует замедлиться.

Почему дорожает мясо птицы при снижении объемов производства?

Рост издержек на логистику, корма и энергетику при падающей рентабельности вынуждает производителей повышать отпускные цены.