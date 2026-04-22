Курица
Курица
© pixabay.com by creisi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 8:09

Курица становится роскошью: где курица подешевела, а где цены взлетели до небес

В первом квартале 2026 года российские агрохолдинги сократили производство мяса птицы на 2,7%, выпустив 1,63 млн тонн продукции, сообщает Росстат. Наиболее существенное падение объемов зафиксировано в Тамбовской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае, где показатели снизились на 12,4%, 9,5% и 10,5% соответственно. Отрасль столкнулась с резким ростом издержек на логистику, электроэнергию и корма при одновременном снижении рентабельности. На фоне экономической турбулентности эксперты оценивают влияние импорта из Китая и возможную смену потребительских предпочтений в сторону свинины. Рыночная ситуация напоминает колебания стоимости продуктов, наблюдаемые в других секторах, где стоимость домашнего кулича в Екатеринбурге преодолела новый рубеж из-за удорожания сырья.

Причины спада производства

Основным фактором, тормозящим развитие птицеводства, стала критическая нехватка оборотных средств и высокая долговая нагрузка. Птицеводы отмечают, что текущие операционные расходы, включая электроэнергию и фонд оплаты труда, растут быстрее, чем отпускные цены. Подобная волатильность вынуждает производителей пересматривать планы по инвестициям, что заметно контрастирует с регионами, где, несмотря на сложности, доходы внезапно обогнали инфляцию.

Предприятия вынуждены работать в условиях крайне низких маржинальных показателей, а некоторые площадки и вовсе фиксируют отсутствие прибыли. Ситуация усугубляется кадровым голодом и необходимостью внедрения цифровой маркировки товаров, что требует значительных разовых вложений. Даже в условиях стабильной работы инфраструктуры, как в случае, когда судьбу семнадцати знаковых локаций Екатеринбурга отдают в руки людей, бизнес в сельском хозяйстве сталкивается с непредсказуемостью государственной регуляторики.

"Число прибыльных предприятий в животноводстве за 2025 год сократилось с 85% до 79,5%. Суммарно прибыль птицефабрик за прошлый год снизилась на 54%, компании недополучили 85 млрд рублей. Кредиторская задолженность в секторе выросла на 23%. Сейчас ситуация для развития птицеводства неблагоприятна. Если корректировки цен не произойдет, инвестпроцесс в отрасли будет затруднен".

Глава Национальной мясной ассоциации Дмитрий Корнилов

Ценовая гонка и импорт

Рынок мяса птицы столкнулся с агрессивным давлением со стороны китайских поставщиков, чья продукция зачастую оказывается дешевле отечественных аналогов даже с учетом логистики. В прошлом году импорт из Китая вырос на 56%, превысив 118 тыс. тонн, что создает серьезную конкуренцию для локальных производителей. Покупатель же при выборе товаров все чаще ориентируется на стоимость, игнорируя региональную привязку продукта.

Конкуренция с сектором свиноводства становится определяющей для формирования спроса, так как продукты являются взаимозаменяемыми для конечного потребителя. В условиях, когда стрелка весов становится как приговор из-за качества питания граждан, ценовой фактор остается решающим при покупке белковой пищи. Несмотря на все риски, крупные игроки вроде "Черкизово" продолжают модернизацию площадок, инвестируя миллиарды рублей в расширение мощностей.

Во многих регионах наблюдается разнонаправленная динамика цен, обусловленная локальной эпизоотической обстановкой и логистическими цепочками. В то время как одни территории фиксируют удешевление курицы, другие сталкиваются с ростом стоимости продукции на 16% в годовом выражении. Это требует системного контроля, сопоставимого с тем, как вирус подбирается к Екатеринбургу, требуя немедленной реакции ветеринарных служб.

Перспективы отрасли

Дальнейшее развитие птицеводства зависит от эффективности экспортной политики и возможности получения льготного кредитования. По мнению экспертов, внутренний рынок близок к насыщению, поэтому основная надежда ложится на каналы поставок в страны Персидского залива. Однако экспортные амбиции сдерживаются эпизоотическими ограничениями и общей конъюнктурой мировых цен, сообщает "Фонтанка".

Некоторые производители рассматривают вариант сокращения поголовья для оптимизации текущих расходов в летний период, когда традиционно наблюдается сезонный спад спроса. Прогноз по корректировке цен в сторону увеличения остается актуальным, несмотря на социальную чувствительность вопроса. При этом любое изменение правил игры в школьных столовых или армейском снабжении, где школы Новосибирска возвращают старую систему контроля, косвенно влияет на спрос в сегменте общепита.

Власти регионов также пытаются поддержать социальный сектор, планируя активности для молодежи, к примеру, когда сотни площадок в Горном Алтае ждут юных туристов, что создает дополнительную нагрузку на поставщиков продуктов питания. Стабильность отрасли в текущем году будет зависеть от того, смогут ли игроки найти баланс между себестоимостью продукции и покупательной способностью населения. Общая динамика показывает, что без экстренных мер поддержки инвестиционный цикл в птицеводстве рискует замедлиться.

Почему дорожает мясо птицы при снижении объемов производства?
Рост издержек на логистику, корма и энергетику при падающей рентабельности вынуждает производителей повышать отпускные цены.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

