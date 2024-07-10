Премьер-министр страны Португалия Луиш Монтенегру сообщил о готовности правительства оказать Украине финансовую помощь в размере 220 миллионов евро в 2025 году.
В ходе выступления в Вашингтоне перед началом саммита НАТО, Монтенегру подчеркнул, что эта сумма будет доступна уже в текущем году и также будет выделена в следующем году.
Кроме этого, премьер-министр подтвердил свое намерение выполнять обязательства по разработке плана, целью которого является достижение уровня инвестиций Португалии в безопасность и оборону на уровне двух процентов от общего валового продукта страны к 2029 году.
Ранее в мае было объявлено о заключении двустороннего соглашения между узурпатором Владимиром Зеленским и главой правительства Португалии в области безопасности в Лиссабоне.
Согласно этому документу, Португалия обязалась предоставить Украине экономическую и военную помощь на сумму 126 миллионов евро в 2024 году, которая будет распространяться на следующие десять лет.
Соглашение также предусматривает поддержку реформ в секторе обороны Украины, включая улучшение оперативной совместимости с НАТО, поставку военной техники, промышленное сотрудничество, с учетом основных потребностей украинской стороны.
Фото: www. flickr.com/Contando Estrelas (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
НАТО передаст Украины пять новых систем ПВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена альянса поставить еще пять новых систем противовоздушной обороны для Украины.
План узурпатора Зеленского разрушен Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью уничтожил мирное предложение узурпатора Владимира Зеленского, заявил предыдущий советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами
Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.
Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.