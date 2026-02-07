Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Потос
Потос
© commons.wikimedia.org by Carl E Lewis is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 10:40

Испугалась, когда лист стал белым — оказалось, растение "пошло по другому пути"

Иногда потос преподносит сюрпризы: среди привычной зелени вдруг появляется почти белый лист или пластина с резкими светлыми пятнами и полосами. На первый взгляд это может выглядеть как болезнь или ошибка в уходе, но в ряде случаев причина куда интереснее — спонтанная мутация. Такие изменения связаны не с "порчей" растения, а с тем, как в тканях распределяется хлорофилл и как клетки реагируют на внутренние процессы роста.

Почему белый лист может быть результатом мутации

Вариегатность у потоса — это генетическая особенность, основанная на балансе между зелёными клетками с хлорофиллом и более светлыми клетками, где хлорофилла мало или нет совсем. Если этот баланс по какой-то причине меняется, появляются необычные листья: с белыми участками, жёлтыми зонами, кремовыми разводами или нестандартными полосами.

Спонтанные мутации возникают на клеточном уровне. Йоцци объясняет, что они могут быть связаны с ошибками репликации ДНК или процессами, которые меняют синтез хлорофилла. Иногда эффект проявляется только на одном листе и больше не повторяется. Но бывает и иначе: изменение "закрепляется" и начинает проявляться на следующих листьях, постепенно превращаясь в устойчивую особенность конкретного побега.

Почему внешний вид вариегатности зависит от условий дома

Даже если мутация произошла, её заметность может меняться. На выраженность светлых зон влияют внешние факторы — освещение, температура и доступность питательных веществ. При одних условиях белые участки выглядят ярче и контрастнее, при других — становятся менее заметными.

Именно поэтому в индустрии комнатных растений такие "случайности" часто превращают в декоративное преимущество. Производители выбирают самые эффектные экземпляры и размножают их вегетативно, чтобы сохранить необычный рисунок. В статье подчёркивается, что популярные сорта вроде Marble Queen и N'Joy когда-то тоже начинались как редкие мутации, которые со временем удалось стабилизировать.

Не всегда это мутация: потос может реагировать на стресс

Важно, что необычный цвет листа не всегда означает генетику. Потос довольно чувствителен к условиям, и стресс иногда имитирует "вариегатность", хотя на деле это реакция на среду.

Чаще всего путают с мутацией такие ситуации:

  1. недостаток света — листья становятся бледнее, желтеют, рисунок вариегатности может "смываться";
  2. прямое и слишком интенсивное солнце — ткани повреждаются, появляются пятна и некроз;
  3. проблемы с поливом — застой воды или длительная засуха вызывают изменение окраски и деформации;
  4. температурные перепады или холод — могут давать нестабильные изменения пигментации;
  5. дефицит азота или магния — листья меняют цвет и выглядят ослабленными.

Главное отличие таких стрессовых изменений в том, что они часто временные и исчезают, когда условия улучшаются. Настоящая мутация, наоборот, сохраняется и может повторяться на новых листьях.

Как понять, что перед вами именно мутация

Чтобы отличить генетическую особенность от "сигнала тревоги", нужно смотреть не на один лист, а на динамику. Если похожий рисунок появляется снова и снова на новых листьях, это больше похоже на стабильную вариативность. Если же светлое пятно единичное, окраска меняется хаотично или листья деформируются — вероятнее, дело в уходе.

Йоцци также советует оценивать общее состояние растения. Если корни здоровые, междоузлия формируются нормально, рост активный и равномерный — это скорее говорит в пользу естественной мутации без хронического стресса. Ещё один индикатор — скорость появления изменений: мутации чаще проявляются постепенно и могут усиливаться от листа к листу, а стрессовые эффекты возникают резко и нерегулярно.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смородина выглядит здоровой, а вредитель уже внутри: как перехватить щитовку весной вчера в 13:04

Ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo, как бороться с щитовкой на садовых кустарниках ранней весной.

Читать полностью » Обрезала в феврале — летом не узнала сад: приём, который даёт больше ягод и плодов вчера в 12:28

Февраль — месяц, когда сад готовится к сезону. Узнайте, как правильно обрезать яблоки, чернику и виноград, чтобы они подарили щедрый урожай.

Читать полностью » Растения в горшках чахли — добавила простой кухонный настой и удивилась результату вчера в 11:29

Банановую кожуру можно настоять на уксусе и получить простую подкормку: она извлекает полезные минералы и помогает подкислить почву для ряда растений.

Читать полностью » Фикус переживёт переезды и ремонты: почему его называют самым вчера в 3:07

Фикусы объявили фаворитами 2026 года: они эффектно выглядят, подходят для дома и при правильном свете и поливе годами остаются здоровыми и красивыми.

Читать полностью » Семена могут принести болезнь в грунт — один шаг перед посевом решает половину проблем 05.02.2026 в 19:03

Болезни могут попасть на грядку еще до всходов — вместе с семенами. Какие методы обеззараживания работают и когда обработка только вредит.

Читать полностью » Зимой дерево выдаёт болезнь без листьев — 3 признака видно сразу, если знать куда смотреть 05.02.2026 в 17:31

Зимой деревья становятся нагляднее: расскажем, какие признаки болезней проще заметить без листвы и как заранее спланировать обрезку и уход.

Читать полностью » Навоз не спасет: чем на самом деле подкармливать сад весной 05.02.2026 в 15:25

Агроном Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo, какие препараты садоводу важно использовать весной в первую очередь.

Читать полностью » На грядках вырос “сорняк”, а это портулак — одни едят, другие годами не могут вывести 05.02.2026 в 6:54

Портулак огородный называют и суперфудом, и сорняком-агрессором. Разбираемся, чем он полезен, как его выращивать и выводить с грядок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Север Вьетнама оказался совсем другим — туманные горы, поезда и деревни без туристов
Недвижимость
Зимой жарит, весной рвёт трубы: батареи, рассчитанные на капризы центрального отопления
Красота и здоровье
Пять процентов здоровья исчезли незаметно: как плесень в квартире калечит лёгкие на годы вперёд
Еда
Шоколадный мусс "как в ресторане" — начинаю готовить прямо в микроволновке
Красота и здоровье
Пили "для пользы", а стало хуже — эти популярные добавки часто вызывают запоры
Садоводство
Цветы спатифиллума темнеют и вянут — причина оказалась не в возрасте растения
Недвижимость
Белая кухня теряет позиции — в 2026 году выбирают другие нейтральные оттенки
Туризм
За шлагбаум просто так не проехать — закрытые города Подмосковья живут по своим правилам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet