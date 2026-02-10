Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Золотой потос
© commons.wikimedia.org by India1277 is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Трухин Опубликована сегодня в 20:38

Потос считают неубиваемым — но именно из-за этого он чаще всего погибает

Он выглядит безупречно на витринах магазинов и в соцсетях, обещая лёгкий уход и быстрый результат. Потос часто называют идеальным комнатным растением для любого дома, но на практике он нередко разочаровывает владельцев. За внешней неприхотливостью скрываются нюансы, которые способны превратить уход за ним в постоянную борьбу.

Почему потос считают "растением без проблем"

Потос (Epipremnum aureum) давно закрепился в списке самых популярных комнатных растений. Его длинные свисающие лианы, сердцевидные листья и способность адаптироваться к разным условиям сделали его фаворитом как у новичков, так и у опытных цветоводов. Его часто советуют для помещений с недостатком света, а также хвалят за устойчивость к редкому поливу и репутацию растения, "которое трудно погубить".

Именно эта репутация и становится причиной ошибок. Потос действительно вынослив, но это не означает, что ему подходит любой уход.

Главная ошибка — переувлажнение

Самая частая проблема с потосом связана с поливом. Многие считают, что регулярная влага ускоряет рост, и поливают растение слишком часто. В результате корни начинают загнивать, листья желтеют, становятся вялыми, а рост замедляется.

Потос предпочитает, чтобы почва между поливами успевала подсыхать. Проверка проста: если верхние 2-3 сантиметра грунта сухие, можно поливать. Постоянно влажная почва для этого растения губительна.

Света можно мало, но не слишком

Потос способен выживать в полутени, но это не значит, что он будет выглядеть декоративно. При недостатке света лианы вытягиваются, листья мельчают и теряют насыщенный цвет. Особенно это заметно у пёстрых сортов, которые в тени постепенно зеленеют.

Оптимальный вариант — яркий рассеянный свет. Если растение явно тянется в одну сторону, значит, условий освещения ему не хватает.

Вредители и уход за формой

Несмотря на общую устойчивость, потос может привлекать паутинных клещей, мучнистых червецов и щитовку. Липкий налёт, пятна и внезапное пожелтение листьев — повод внимательно осмотреть растение.

Ещё одна частая проблема — отсутствие обрезки. Без контроля потос быстро превращается в спутанный клубок длинных побегов. Регулярная подрезка помогает сохранить аккуратный вид и стимулирует более густой рост.

О чём часто забывают

Важно помнить, что потос токсичен для домашних животных и маленьких детей. При попадании в организм он может вызвать раздражение слизистых и расстройство пищеварения. В домах с кошками и собаками растение лучше размещать вне зоны доступа.

Как избежать разочарования

Для здорового роста потосу нужен рыхлый, хорошо дренированный субстрат и горшок с отверстиями для отвода воды. Полив лучше подстраивать под сезон: весной и летом он требуется чаще, осенью и зимой — значительно реже. Подкормки достаточно вносить раз в 4-6 недель в период активного роста, не переусердствуя.

Потос действительно может стать украшением интерьера, но только при осознанном уходе. Если учитывать его особенности и не относиться к нему как к "неубиваемому" растению, он оправдает ожидания и будет радовать долгие годы.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

