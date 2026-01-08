Потеря зубов разрушает память: исследование, которое перевернуло представления о здоровье

Утрату зубов можно воспринимать как обычную проблему при приеме пищи, но оказывается, что она может затруднять и мыслительные процессы. Японские ученые провели ряд экспериментов на мышах, чтобы выяснить, как потеря зубов может повлиять на когнитивные способности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Oral Biology.

Экспериментальные данные о потере зубов и когнитивных нарушениях

Проблема потери зубов достаточно распространена среди пожилых людей, однако ранее оставалось неясным, как этот процесс влияет на нервную систему. В рамках эксперимента ученые проверили, может ли сам факт потери зубов, независимо от дефицита питания, приводить к ухудшению когнитивных функций.

"Мы изучили, как отсутствие зубов влияет на когнитивные нарушения у самцов мышей, учитывая нормальную диету и диету с низким содержанием белка", — поясняет стоматолог Рие Хатакеяма из Хиросимского университета, который является первым автором исследования.

Для эксперимента были использованы самцы мышей, склонных к ускоренному старению. Их разделили на четыре группы: первая группа получила нормальное питание, вторая — низкобелковую диету, третья — нормальный рацион, но с удалением моляров, и четвертая — низкобелковая диета при удалении моляров. Через шесть месяцев животные прошли поведенческие тесты, а их мозг был подробно исследован на наличие признаков воспалений и утраты нейронов.

Результаты: потеря зубов ухудшает память

Результаты эксперимента были весьма поразительными. Мыши, лишенные моляров, продемонстрировали заметное ухудшение памяти, даже несмотря на то, что их питание было аналогичным питанию контрольных групп. Это дало основание ученым сделать вывод, что проблема заключается не в нехватке белка, а в потере способности нормально пережевывать пищу.

"Неспособность пережевывать, а не дефицит белка, приводит к ухудшению когнитивных функций. Это удивительно, как такой, казалось бы, периферический процесс в полости рта влияет на центральную нервную систему", — отмечает Хатакеяма.

Анализ мозговой ткани подтвердил поведенческие изменения. Хотя комбинация потери зубов и низкобелковой диеты не оказала значимого влияния на соотношение мРНК Bax/Bcl-2, только потеря зубов достоверно повышала это соотношение. Это свидетельствует о смещении баланса в сторону активности, способствующей гибели клеток в мозге.

Влияние на гиппокамп и нейроны

Потеря зубов оказала влияние на мозг, вызывая воспаление и потерю клеток в гиппокампе, особенно в областях CA1 и зубчатой извилине, которые критически важны для формирования и хранения памяти. В свою очередь, дефицит белка в пище сказывался лишь на области CA3 гиппокампа, которая отвечает за реконструкцию памяти.

Таким образом, эксперимент показал, что утрата жевательной функции активирует в мозге процессы, ведущие к гибели клеток, что подчеркивает важность сохранения здоровья зубов в пожилом возрасте. Это открытие может оказать влияние на профилактику когнитивных нарушений в старости.