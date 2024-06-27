Конго — очень перспективная страна для развития связей с РФ, их потенциал далек от полного использования, обнародовал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.



Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо совершает официальный визит в Россию.



Песков передал журналистам, что это государство представляет собой перспективного партнера для укрепления двусторонних отношений, чей потенциал еще далек от полного раскрытия, и в этом есть определенная работа.



Он отметил, что президент Конго Сассу-Нгессо часто навещает Россию.



Песков указал, что глава государства Конго активно участвовал в саммитах "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге и Сочи в 2019 году.

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