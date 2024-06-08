Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против идеи называть фастфуд флагманом здорового питания, отметив, что для этого необходимо значительно изменить подход к выбору блюд, учитывая многонациональный характер российской кухни. Он выразил мнение о необходимости запрета картофеля-фри, сравнив его вредное влияние на культуру с разрушительным эффектом коронавируса на население, сообщает News.Ru.
Также Онищенко выразил надежду, что новый владелец сети ресторанов поддержит высокий уровень технологического оснащения и адаптирует меню с учётом региональных особенностей страны, чтобы способствовать сохранению здоровья нации.
Фото: commons.wikimedia.org/Yotam Nachum (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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