Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против идеи называть фастфуд флагманом здорового питания, отметив, что для этого необходимо значительно изменить подход к выбору блюд, учитывая многонациональный характер российской кухни. Он выразил мнение о необходимости запрета картофеля-фри, сравнив его вредное влияние на культуру с разрушительным эффектом коронавируса на население, сообщает News.Ru.

Также Онищенко выразил надежду, что новый владелец сети ресторанов поддержит высокий уровень технологического оснащения и адаптирует меню с учётом региональных особенностей страны, чтобы способствовать сохранению здоровья нации.

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