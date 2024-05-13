Главный агроном Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов в беседе с NewsInfo.Ru поделился рекомендациями по посадке картофеля. Он советует использовать метод прозеленения клубней, который помогает добиться более раннего и обильного урожая.

"За 2-3 недели картофель должен полежать в прохладном месте на свету, чтобы образовались небольшие проростки. Аккуратная посадка такого картофеля позволит получить высокий урожай и сделает его устойчивым к неблагоприятным условиям и вредителям".

Микулов отметил, что в текущих погодных условиях, хотя и остется прохлада до пятницы, можно смело приступать к посадке.

Фото: commons.wikimedia.org/DenesFeri (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)