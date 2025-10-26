Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картошка в погребе с травой
Картошка в погребе с травой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 14:49

Вроде сухо и прохладно — а картофель всё равно портится: главный обман осеннего погреба

Агрономы: до 40% картофеля в погребах гниёт из-за повышенной влажности и плохой вентиляции

Порча картофеля при хранении — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы погребов. Иногда кажется, что всё сделано правильно: урожай убран вовремя, помещение сухое и прохладное, но через пару месяцев среди клубней начинают появляться мягкие, темнеющие или склизкие экземпляры. Почему так происходит и как спасти запас на зиму — разберёмся подробно.

Основные причины гниения картофеля

Главных причин несколько: повышенная влажность, нарушения температурного режима, болезни и механические повреждения при уборке. Каждая из них требует особого подхода, чтобы не потерять весь урожай.

Избыточная влажность

Погреб, где слишком влажно, превращается в рассадник грибков и бактерий. На стенах и потолке появляется конденсат, влага оседает на картофеле — и процесс порчи запускается. Даже здоровые клубни быстро начинают покрываться плесенью и мягкими пятнами.

Что делать:

  1. Проверять уровень влажности гигрометром. Оптимальный показатель — 80-90%.

  2. При повышенной влажности усилить вентиляцию или установить дополнительный вытяжной канал.

  3. В углу поставить ёмкости с гигроскопичными материалами: сухим песком, древесным углём, негашёной известью или крупной солью — они впитают лишнюю влагу.

Нарушение температурного режима

Если температура в хранилище выше нормы, картофель прорастает и начинает портиться. При слишком низкой — подмораживается и также гниёт.

Что делать:

  • контролировать температуру термометром (оптимум +2…+4 °C);
  • не допускать резких перепадов, особенно в оттепель.

Болезни и заражённые клубни

Даже одно больное корнеплодное способно заразить весь запас. Наиболее частые враги картофеля — фитофтороз, фузариоз (сухая гниль), бактериальные инфекции. Часто они попадают в погреб ещё с поля. Поэтому отбор и сортировка при уборке — ключ к успеху.

Механические повреждения

Любая царапина или вмятина становится входом для инфекции. Такие клубни должны храниться отдельно и использоваться первыми. Остальные — только полностью целые и сухие.

Распространённые болезни картофеля

Фитофтороз проявляется тёмными пятнами, которые быстро распространяются по всей поверхности. Внутри мякоть буреет, а затем гниёт. Особенно активно болезнь развивается при повышенной влажности.

Фузариоз или сухая гниль — обратная проблема: клубень постепенно высыхает, становится лёгким и сморщенным.

Бактериальная (мокрая) гниль начинается с мягких тёмных участков, затем выделяется зловонная слизь. Такой картофель спасти невозможно.

Парша выглядит как шершавые наросты и язвочки. Сначала они не страшны, но через них в клубень проникают другие инфекции.

Как подготовить погреб к хранению

Подготовка помещения — половина успеха. После освобождения хранилища нужно:

  1. Удалить остатки прошлогодних овощей и мусор.

  2. Продезинфицировать стены и потолок гашёной известью.

  3. Для надёжности обработать погреб серной шашкой.

  4. Промыть полы и ящики содовым раствором (1-3%).

  5. После высыхания покрыть стены раствором медного купороса — дважды, с просушкой между слоями.

  6. Обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

После обработки погреб необходимо проветрить несколько дней, чтобы убрать запахи и остатки влаги.

Советы шаг за шагом по хранению урожая

  1. После уборки картофель нужно просушить под навесом 7-10 дней, чтобы зажили микроповреждения.

  2. Провести сортировку: мелкий и повреждённый использовать первым, крупный — заложить на зиму.

  3. Перед хранением можно опудрить клубни древесной золой или перемешать с сухой луковой шелухой — это природные антисептики.

  4. Разместить ящики или мешки на поддонах, оставив зазор от стен не менее 20 см.

  5. Первую проверку провести через две недели, затем — ежемесячно. Весной частоту осмотров увеличить до одного раза в две недели.

Ошибки, которые ведут к порче урожая

Ошибка: закладка влажного картофеля.
Последствие: клубни начинают преть, появляется плесень.
Альтернатива: перед хранением тщательно просушить урожай.

Ошибка: хранение вплотную к стене.
Последствие: конденсат скапливается и переходит на клубни.
Альтернатива: оставить зазор для циркуляции воздуха.

Ошибка: отсутствие вентиляции.
Последствие: повышается влажность, активизируются грибки.
Альтернатива: установить вентиляционные трубы или форточки.

А что если гниль уже появилась?

Не стоит паниковать. При первых признаках поражения:

  • переберите весь картофель, удалите больные клубни;
  • обработайте ящики содовым раствором;
  • улучшите вентиляцию;
  • можно добавить слой золы между клубнями для профилактики.

Некоторые садоводы используют народный метод — ставят в угол погреба миску с негашёной известью или крупной солью. Она "вытягивает" влагу, препятствуя развитию гнили.

Плюсы и минусы разных способов защиты

Метод Преимущества Недостатки
Побелка медным купоросом Дезинфицирует, убивает грибок Требует времени и проветривания
Древесная зола Натуральный антисептик, безопасен Не спасает при массовом заражении
Биопрепараты (Фитоспорин, Антигниль) Комплексная защита, легко применять Нужно соблюдать дозировку
Сушка клубней перед хранением Простая профилактика Требует места и погоды
Обработка серной шашкой Уничтожает споры и плесень Нужна защита дыхательных путей

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проверять картофель в погребе?
Первый раз — через две недели после закладки, затем раз в месяц, весной чаще.

Можно ли хранить картофель в полиэтиленовых мешках?
Нет. В них скапливается конденсат, и клубни быстро начинают гнить. Лучше использовать сетки или деревянные ящики.

Какие сорта хранятся лучше?
Хорошо переносят зиму Невский, Голубизна, Ред Скарлетт, Журавинка — они устойчивы к грибковым болезням.

Можно ли использовать известь против влаги?
Да, негашёная известь отлично впитывает влагу. Главное — не допускать прямого контакта с картофелем.

Мифы и правда

Миф: если погреб сухой, картофель не сгниёт.
Правда: при слишком низкой влажности клубни вянут и теряют вкус. Важно соблюдать баланс — 85-90%.

Миф: картофель можно хранить с луком.
Правда: нельзя — лук выделяет вещества, ускоряющие прорастание.

Миф: обработка медным купоросом вредна.
Правда: при правильной концентрации (1-3%) средство безопасно и эффективно против грибков.

3 интересных факта

  1. В картофеле содержится природный антисептик — соланин, но при хранении его уровень снижается.

  2. Самый "долгоживущий" сорт — Голубизна: при идеальных условиях лежит до мая без потери вкуса.

  3. Картофель, хранившийся в подвале с яблоками, быстрее зеленеет — из-за выделяемого яблоками этилена.

Исторический контекст

Проблема хранения картофеля волнует людей с XVIII века, когда культура впервые появилась в России. Тогда клубни часто подгнивали из-за сырости земляных ям. Лишь с развитием деревянных подвалов и вентиляционных шахт крестьяне научились сохранять урожай до весны. Сегодня эту роль выполняют современные погреба с регулируемым микроклиматом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цветение вишни без урожая связано с отсутствием опылителя рядом — агроном Игорь Коваленко сегодня в 10:44
Сосед собрал ведро, а вы — ноль: в чём скрытая причина неурожая вишни

Узнайте, почему обильное цветение вишни не всегда гарантирует урожай, и как простые приёмы помогут обеспечить опыление и плоды.

Читать полностью » Исследователи отметили, что горчичный жмых снижает численность вредителей и улучшает структуру почвы сегодня в 10:34
Земля устала после лета — и вот секрет, как вернуть ей силы без навоза и химии

Осенняя почва не спит — она накапливает силы. Узнайте, как приготовить простую порошковую смесь, которая восстановит землю и сделает грядки плодороднее к весне.

Читать полностью » Посадка картофеля с соблюдением глубины и расстояния повышает урожай — агроном Сергей Пахомов сегодня в 9:26
Сосед копает глубже — а потом удивляется, что ест воздух вместо картошки

Как глубина и расстояние между кустами влияют на урожай картофеля? Узнайте о лучших способах посадки, новых методах и советах опытных агрономов.

Читать полностью » Агрономы: раскислять почву нужно раз в 3–4 года при pH ниже 5,5 сегодня в 9:12
Земля под ногами меняется — и не всегда в лучшую сторону: почему грядки становятся бесплодными

Многие садоводы ошибочно полагают, что раскислить землю можно горстью золы. На деле всё сложнее: важно понимать химию почвы и действовать строго по плану.

Читать полностью » Ошибки при пересадке: слишком большой горшок вызывает гниль и замедляет рост сегодня в 8:47
Комнатные растения страдают от заботы: когда пересадка становится смертельно опасной

Пересадка комнатных растений требует особого внимания. Узнайте, как избежать ошибок, понять, когда пересаживать, и какой размер горшка выбрать.

Читать полностью » Ботаники напомнили: зимой подоконники становятся опасным местом для комнатных растений сегодня в 8:42
Растения не прощают жалости: ошибки, которые выглядят как забота

Даже самые неприхотливые цветы могут погибнуть, если допустить одну из распространённых ошибок. Разбираем, что делает растения несчастными — и как вернуть им жизнь.

Читать полностью » Выращивание баклажанов требует сбалансированного ухода и правильных подкормок для стабильного урожая — агроном Андрей Михайлов сегодня в 8:26
Сосед клянётся, что кормит баклажаны картошкой: проверили — и результат удивил даже агрономов

Как превратить картофельные очистки в природное удобрение для баклажанов и добиться обильного урожая без химии — простые советы и неожиданные решения.

Читать полностью » Правильное укрытие киви осенью помогает сохранить лозу и урожай до весны сегодня в 7:42
Южный гость, который не боится метелей: правда о морозостойких сортах киви

Успейте подготовить киви к зиме! Узнайте, как защитить это экзотическое растение от морозов, чтобы весной получить отличный урожай.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Сигишоара сохранила девять башен гильдий и полностью жилую цитадель
Спорт и фитнес
Почему пресс бывает асимметричным — объяснение тренеров и анатомов
Технологии
Apple инвестировала $600 млрд в экономику США и запустила завод в Техасе
Еда
Домашний майонез без яиц готовится за 1 минуту из молока и масла
Авто и мото
Mitsubishi Eclipse Cross вернулся в Россию через параллельный импорт от 2,75 млн рублей
Туризм
В Крыму на утёсе между Алуштой и Судаком стоит храм-маяк Святого Николая
Красота и здоровье
Неприятный запах изо рта часто связан с болезнями желудка — терапевт Зоуи Уильямс
Красота и здоровье
Врач Филева предупредила, что даже солнечный свет не обеспечивает норму витамина D в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet