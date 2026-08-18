Послеуборочное дозревание картофеля признали обязательным этапом для сохранения качества клубней

Картошку выкопали, сложили в мешки, а через пару недель она уже вялая, морщинистая и местами с пятнами. Знакомая картина для многих дачников: урожай вроде бы есть, а к зиме часть клубней уходит в отходы. Проблема часто не в одном факторе, а в цепочке мелочей — от азотных подкормок до того, как картофель пережил первые дни после уборки. Если сразу отправить его в холодный погреб, клубни не успеют окрепнуть и начнут портиться быстрее. Правила хранения урожая тут решают больше, чем кажется на первый взгляд.

"После уборки картофель проходит период дозревания. Если сразу убрать его в холод, кожура не успеет окрепнуть, а клубни начнут быстрее терять влагу и чаще поражаются гнилями. Первые дни после выкапывания решают очень многое, и спешка тут только мешает. Картофелю нужно дать время, чтобы он сам "закрыл” мелкие повреждения и укрепил оболочку". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Что происходит с клубнями после уборки

После выкапывания у картофеля начинается послеуборочное дозревание. Клубни не просто лежат без дела — они дышат, расходуют запас питания и реагируют на стресс после лопаты и перепада температуры. В этот момент испаряется влага, а при встрече с прохладным воздухом на поверхности появляется конденсат.

Именно поэтому картошку нельзя сразу тащить в погреб, даже если она уже подсохла на поле. Влага на кожуре мешает ей окрепнуть, а сырость быстро открывает дорогу гнилям. Обычно этот этап занимает 10-14 дней, после чего дыхание клубней становится спокойнее.

Есть еще одна важная деталь: в убранных клубнях содержатся сахара — глюкоза и фруктоза. Во время дозревания они переходят в крахмал. Если процесс срывается, сахара остаются питательной средой для патогенов, и картофель портится заметно быстрее.

Как клубни наращивают кожуру

После уборки кожура должна стать толще, плотнее и прочнее. Старая, нежная оболочка отмирает, а на ее месте формируется пробковая перидерма. Это уже не тонкая пленка, а нормальная защита от влаги, холода, царапин и грибков.

Под тонким слоем запускается работа пробкового камбия, или феллогена. Его клетки образуют новый покров по всей поверхности клубня, а затем напитываются суберином, восками и лигнином. Суберин отталкивает воду и делает кожуру почти непроницаемой для внешней среды.

Когда этот слой сформирован, кожура становится шероховатой и крепкой. Именно она помогает клубню не терять влагу, не дрябнуть и не получать лишние повреждения при хранении. Без этого картошка быстро сдает позиции, даже если погреб кажется сухим и прохладным.

Картофель не любит резких движений после уборки. Если клубни рано перебрать, переворошить или отправить в холод, новый защитный слой легко повредить. Такой картофель потом хуже лежит и чаще уходит в гниль, даже если внешне выглядит нормально. Ошибки при хранении овощей тут обычно начинаются именно с нетерпения.

Зачем нужен лечебный период

Параллельно идет лечебный период. Срезы, трещины и побитые места должны затянуться, чтобы через них не ушла влага и не прошли гнили. Для этого снова образуется пробковая ткань, а поврежденные участки покрываются защитным слоем.

Работает это только в тепле. Оптимальная температура для такого периода — от +15 до +18 °С, допустимо до +20 °С. Уже при +12 °С процесс заметно замедляется, а при +5…+7 °С почти останавливается.

Вот почему нельзя сразу охлаждать картофель. Если клубни не прошли лечебный этап, кожура остается слабой, а ранки — открытыми. В итоге картофель сохнет, дрябнет и быстрее заражается гнилями, которые и в погребе никто не отменял.

Как сушить и где держать картофель

После уборки картошку можно подержать на поле не дольше 2-3 часов. Этого хватает, чтобы подсох грунт на клубнях и ушла лишняя влага с поверхности кожуры. Если держать дольше, клубни начнут зеленеть из-за солонина, а испарение воды станет слишком сильным.

Потом картофель лучше перенести в сарай, под навес или в другую хозяйственную постройку, где есть тень и нормальное проветривание. Слой должен быть невысоким, чтобы воздух доходил до каждого клубня. Держат его так 14-18 дней, а срок зависит от температуры: чем прохладнее, тем медленнее идет затягивание повреждений и образование пробкового слоя.

Влажность тоже важна. В помещении она должна быть на уровне 90-95%, иначе срезы подсыхают раньше, чем успевает сформироваться защитная оболочка. В первые 10 дней новый слой кожуры очень хрупкий, его легко поцарапать, поэтому картошку не трогают без нужды и не спешат с переборкой.

"У картофеля после уборки есть свой короткий "ремонтный” период. В тепле заживают мелкие раны, уплотняется кожура, а сахара переходят в крахмал. Если этот этап пропустить, клубни выходят в хранение с открытыми повреждениями и слабой оболочкой. Тогда они теряют влагу быстрее и чаще страдают от гнилей. Лучше не торопиться и выдержать картофель в нормальных условиях, чем потом разбирать потери". агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сразу убирать картофель в погреб?

Нет. Сначала клубни должны пройти дозревание и лечебный период в тепле. Иначе кожура не окрепнет, а повреждения останутся открытыми.

Сколько можно держать картошку на солнце после уборки?

Не больше 2-3 часов. Этого хватает для подсыхания земли, но дальше уже начинается риск позеленения и потери влаги.

Какая температура нужна для дозревания?

Ориентир — +15…+18 °С, допустимо до +20 °С. При более низкой температуре все процессы заметно тормозятся.

Почему картофель морщится в хранении?

Обычно он теряет влагу раньше, чем успевает сформировать прочную кожуру. Часто это случается, если клубни слишком рано охлаждают или складывают в сухое помещение.

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