Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фермер сортирует картофель в деревянном ящике во время уборки урожая
Фермер сортирует картофель в деревянном ящике во время уборки урожая
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:33

Послеуборочное дозревание картофеля признали обязательным этапом для сохранения качества клубней

Картошку выкопали, сложили в мешки, а через пару недель она уже вялая, морщинистая и местами с пятнами. Знакомая картина для многих дачников: урожай вроде бы есть, а к зиме часть клубней уходит в отходы. Проблема часто не в одном факторе, а в цепочке мелочей — от азотных подкормок до того, как картофель пережил первые дни после уборки. Если сразу отправить его в холодный погреб, клубни не успеют окрепнуть и начнут портиться быстрее. Правила хранения урожая тут решают больше, чем кажется на первый взгляд.

"После уборки картофель проходит период дозревания. Если сразу убрать его в холод, кожура не успеет окрепнуть, а клубни начнут быстрее терять влагу и чаще поражаются гнилями. Первые дни после выкапывания решают очень многое, и спешка тут только мешает. Картофелю нужно дать время, чтобы он сам "закрыл” мелкие повреждения и укрепил оболочку".

эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Что происходит с клубнями после уборки

После выкапывания у картофеля начинается послеуборочное дозревание. Клубни не просто лежат без дела — они дышат, расходуют запас питания и реагируют на стресс после лопаты и перепада температуры. В этот момент испаряется влага, а при встрече с прохладным воздухом на поверхности появляется конденсат.

Именно поэтому картошку нельзя сразу тащить в погреб, даже если она уже подсохла на поле. Влага на кожуре мешает ей окрепнуть, а сырость быстро открывает дорогу гнилям. Обычно этот этап занимает 10-14 дней, после чего дыхание клубней становится спокойнее.

Есть еще одна важная деталь: в убранных клубнях содержатся сахара — глюкоза и фруктоза. Во время дозревания они переходят в крахмал. Если процесс срывается, сахара остаются питательной средой для патогенов, и картофель портится заметно быстрее.

Как клубни наращивают кожуру

После уборки кожура должна стать толще, плотнее и прочнее. Старая, нежная оболочка отмирает, а на ее месте формируется пробковая перидерма. Это уже не тонкая пленка, а нормальная защита от влаги, холода, царапин и грибков.

Под тонким слоем запускается работа пробкового камбия, или феллогена. Его клетки образуют новый покров по всей поверхности клубня, а затем напитываются суберином, восками и лигнином. Суберин отталкивает воду и делает кожуру почти непроницаемой для внешней среды.

Когда этот слой сформирован, кожура становится шероховатой и крепкой. Именно она помогает клубню не терять влагу, не дрябнуть и не получать лишние повреждения при хранении. Без этого картошка быстро сдает позиции, даже если погреб кажется сухим и прохладным.

Картофель не любит резких движений после уборки. Если клубни рано перебрать, переворошить или отправить в холод, новый защитный слой легко повредить. Такой картофель потом хуже лежит и чаще уходит в гниль, даже если внешне выглядит нормально. Ошибки при хранении овощей тут обычно начинаются именно с нетерпения.

Зачем нужен лечебный период

Параллельно идет лечебный период. Срезы, трещины и побитые места должны затянуться, чтобы через них не ушла влага и не прошли гнили. Для этого снова образуется пробковая ткань, а поврежденные участки покрываются защитным слоем.

Работает это только в тепле. Оптимальная температура для такого периода — от +15 до +18 °С, допустимо до +20 °С. Уже при +12 °С процесс заметно замедляется, а при +5…+7 °С почти останавливается.

Вот почему нельзя сразу охлаждать картофель. Если клубни не прошли лечебный этап, кожура остается слабой, а ранки — открытыми. В итоге картофель сохнет, дрябнет и быстрее заражается гнилями, которые и в погребе никто не отменял.

Как сушить и где держать картофель

После уборки картошку можно подержать на поле не дольше 2-3 часов. Этого хватает, чтобы подсох грунт на клубнях и ушла лишняя влага с поверхности кожуры. Если держать дольше, клубни начнут зеленеть из-за солонина, а испарение воды станет слишком сильным.

Потом картофель лучше перенести в сарай, под навес или в другую хозяйственную постройку, где есть тень и нормальное проветривание. Слой должен быть невысоким, чтобы воздух доходил до каждого клубня. Держат его так 14-18 дней, а срок зависит от температуры: чем прохладнее, тем медленнее идет затягивание повреждений и образование пробкового слоя.

Влажность тоже важна. В помещении она должна быть на уровне 90-95%, иначе срезы подсыхают раньше, чем успевает сформироваться защитная оболочка. В первые 10 дней новый слой кожуры очень хрупкий, его легко поцарапать, поэтому картошку не трогают без нужды и не спешат с переборкой.

"У картофеля после уборки есть свой короткий "ремонтный” период. В тепле заживают мелкие раны, уплотняется кожура, а сахара переходят в крахмал. Если этот этап пропустить, клубни выходят в хранение с открытыми повреждениями и слабой оболочкой. Тогда они теряют влагу быстрее и чаще страдают от гнилей. Лучше не торопиться и выдержать картофель в нормальных условиях, чем потом разбирать потери".

агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сразу убирать картофель в погреб?
Нет. Сначала клубни должны пройти дозревание и лечебный период в тепле. Иначе кожура не окрепнет, а повреждения останутся открытыми.

Сколько можно держать картошку на солнце после уборки?
Не больше 2-3 часов. Этого хватает для подсыхания земли, но дальше уже начинается риск позеленения и потери влаги.

Какая температура нужна для дозревания?
Ориентир — +15…+18 °С, допустимо до +20 °С. При более низкой температуре все процессы заметно тормозятся.

Почему картофель морщится в хранении?
Обычно он теряет влагу раньше, чем успевает сформировать прочную кожуру. Часто это случается, если клубни слишком рано охлаждают или складывают в сухое помещение.

Проверено экспертом: агроном Иван Трухин

Читайте также

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безобидный на вид пушок на мульче: накопившаяся сырость спровоцировала серьезные последствия 13.08.2026 в 17:33

Внезапное появление светлого налета на поверхности грядок часто воспринимается как норма, однако за этим внешним признаком скрываются скрытые риски для участка.

Читать полностью » Как правильно подготовить погреб к закладке урожая: советы экспертов по дезинфекции 13.08.2026 в 14:28

Забытый в углу кусочек овоща способен погубить весь зимний запас, если вовремя не провести полную ревизию и санацию хранилища перед приемом урожая.

Читать полностью » Почему нельзя сажать одни и те же овощи на одном месте несколько лет подряд 13.08.2026 в 12:11

Многие дачники невольно губят будущие посадки, совершая одну и ту же ошибку при планировании грядок, которая лишает землю питательных веществ и сил.

Читать полностью » Сезонный вылет муравьев: рекомендации экспертов по защите сада от нашествия насекомых 11.08.2026 в 15:13

Внезапное появление крылатых насекомых возле дома часто вызывает панику, хотя природа этого явления проста и связана с циклом развития колонии.

Читать полностью » Урожай начал портиться через неделю: нарушенные правила соседства овощей лишили запасов до весны 10.08.2026 в 19:42

Многие владельцы участков сталкиваются с тем, что плоды начинают гнить через пару недель, не доживая до зимы из-за неочевидных ошибок в организации пространства.

Читать полностью » Борьба со сливовой плодожоркой: почему август становится решающим месяцем для дачников 07.08.2026 в 10:34

В августе привычные методы ухода за садом перестают работать, пока вредители готовят почву для зимовки, лишая дачников большей части будущего урожая.

Читать полностью » Коварный вредитель в кроне вишни: что оставит владельцев участков без желанного сладкого десерта 06.08.2026 в 15:59

В августе поздние сорта вишни становятся главной мишенью для опасного вредителя, способного уничтожить большую часть плодов за считанные дни до сбора.

Читать полностью » Листья смородины покрылись странным налетом в августе: спасение кустарника прошло без химии 05.08.2026 в 16:11

Белый налет на листьях в августе сигнализирует о серьезной угрозе для будущего урожая, требующей немедленных действий для спасения вашего сада до холодов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Возможный концерт Канье Уэста в Петербурге превратился в магнит для публики: причина ажиотажа удивит
Красота и здоровье
Ком в горле появился без простуды: почему этот симптом нельзя списывать только на нервы
Авто и мото
Автосервисы перешли на использование орехового абразива при удалении нагара с клапанов моторов
Туризм
Тур за копейки стал редкой удачей: горящие путевки исчезли не просто так
Красота и здоровье
Погоня за экстремальной худобой снова в тренде: к чему на самом деле приводят такие эксперименты
Общество
Когда каникулы заканчиваются без слез: подготовку к школе стоит начинать совсем не с учебников
Экономика
Медвузы недобрали будущих врачей: главная проблема оказалась совсем не в студентах
Авто и мото
Как безопасно доехать до автосервиса при полной поломке системы сцепления на механике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet