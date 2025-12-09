Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Печеный картофель
Печеный картофель
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:46

Начала готовить картофельные гармошки с беконом на Новый год — и вся семья попросила добавлять это блюдо на каждое застолье

Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары

Картофель — это универсальный продукт, который идеально подходит как гарнир к мясу, рыбе или птице, а также может стать самостоятельным блюдом. В новогоднюю ночь картофель всегда находит свое место на столе, и мы предлагаем вам пять вкусных и простых рецептов, которые подарят вашему праздничному ужину не только вкус, но и визуальное наслаждение. Об этом пишет дзен-канал "Палочки для еды — рецепты".

1. Картофель по-деревенски с ароматными травами

Это одно из самых простых, но невероятно вкусных блюд. Картофель с золотистой корочкой и ароматом специй идеально подойдет к любому мясу или рыбе.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Оливковое масло — 3-4 ст. ложки

  • Соль, черный перец — по вкусу

  • Паприка — 1 ч. ложка

  • Сушеный чеснок — 1 ч. ложка

  • Сушеный тимьян или розмарин — 1 ч. ложка

Приготовление:

  1. Промойте картофель (кожуру можно не снимать) и нарежьте его дольками.

  2. Для маринада смешайте оливковое масло, паприку, сушеный чеснок, тимьян, соль и перец. Хорошо перемешайте картофель с маринадом.

  3. Выложите картофель на противень с пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

  4. Подавайте с соусом из сметаны и зелени.

Подавайте картофель с соусом на основе сметаны и зелени, чтобы подчеркнуть вкус и добавить свежести.

2. Картофель "Гратен" с сыром и сливками

Этот изысканный французский гарнир станет настоящей находкой на праздничном столе. Кремовый и нежный картофель с сыром и сливками — то, что нужно для угощения гостей.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Сливки 20% — 300 мл

  • Твердый сыр (например, Гауда или Чеддер) — 150 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, перец — по вкусу

  • Мускатный орех — щепотка

  • Сливочное масло — для смазывания формы

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель тонкими кружочками.

  2. Для соуса смешайте сливки с измельченным чесноком, солью, перцем и мускатным орехом.

  3. В смазанную маслом форму выложите первый слой картофеля, залейте его сливками и посыпьте тертым сыром. Повторите слои, пока все ингредиенты не будут использованы.

  4. Запекайте при 180°C 40-45 минут до румяной корочки.

Для дополнительного аромата можно добавить веточку тимьяна или розмарина в соус.

3. Картофельные "гармошки" с беконом

Это не только вкусное, но и эффектное блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола. Оно сочетает в себе хрустящую корочку и нежную начинку.

Ингредиенты:

  • Картофель (крупный) — 6 шт.

  • Бекон — 100 г

  • Сливочное масло — 50 г

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Сделайте надрезы на картофеле через каждые 3-4 мм, не разрезая до конца.

  2. Вставьте кусочки бекона между надрезами.

  3. В растопленное сливочное масло добавьте оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Полейте этой смесью картофель.

  4. Запекайте при 200°C около 50-60 минут до готовности.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью и тертым сыром для украшения. Это добавит цвета и вкуса.

4. Картофельное пюре с грибами и луком

Нежное пюре с обжаренными грибами и луком — это то, что придаст вашему новогоднему столу уютную атмосферу и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Грибы (шампиньоны) — 300 г

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Молоко — 200 мл

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Почистите и отварите картофель до готовности. Разомните в пюре, добавив горячее молоко и сливочное масло.

  2. Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.

  3. Добавьте грибы и лук в пюре, перемешайте и посолите по вкусу.

Подавайте горячим, украсив зеленью. Это придаст пюре свежесть и яркость.

5. Запеченный картофель с чесноком и пармезаном

Этот картофель сочетает хрустящую корочку и мягкость внутри, идеально подходя к любому мясному блюду.

Ингредиенты:

  • Картофель — 800 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Оливковое масло — 3 ст. ложки

  • Твердый сыр (Пармезан) — 100 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель кубиками или дольками.

  2. Для чесночного масла смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, солью и перцем.

  3. Выложите картофель на противень, полейте чесночным маслом и запекайте при 200°C 30-35 минут.

  4. За 10 минут до готовности посыпьте картофель тертым пармезаном.

Подавайте с рубленой зеленью или свежим укропом. Это придаст картофелю не только вкус, но и аромат.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  1. Разнообразие вариантов. Эти рецепты предлагают широкий выбор картофельных гарниров — от запеченных до кремовых пюре.

  2. Идеально подходят для праздников. Все рецепты просты в приготовлении, но выглядят эффектно и подойдут для праздничного стола.

  3. Легко адаптируются под разные вкусы. Можно экспериментировать с добавлением различных ингредиентов, таких как травы, сыры и специи.

Минусы:

  1. Время приготовления. Некоторые из этих рецептов требуют времени на запекание или подготовку, что может быть неудобно в условиях ограниченного времени.

  2. Калорийность. Некоторые рецепты, особенно с добавлением сливок и сыра, могут быть достаточно калорийными, что стоит учитывать при составлении меню.

Популярные вопросы о картофельных гарнирах

1. Какой картофель лучше использовать для запеканок и гратенов?

Для запеканок и гратенов лучше использовать картофель с плотной текстурой, который не распадется при запекании, например, сорта "Росара" или "Агата".

2. Можно ли приготовить картофель по-деревенски без оливкового масла?

Да, можно заменить оливковое масло на растительное или сливочное масло, чтобы придать картофелю другой вкус и текстуру.

3. Как сделать картофельное пюре более воздушным?

Чтобы пюре стало более воздушным, используйте картофель, который не содержит много крахмала. Также, добавление горячего молока и сливочного масла придаст пюре кремовую консистенцию.

4. Какие специи лучше всего подходят для картофельных гарниров?

Для картофельных гарниров идеально подходят такие специи, как паприка, тимьян, розмарин, чеснок, черный перец и мускатный орех. Эти специи подчеркнут вкус картофеля и придадут ему неповторимый аромат.

5. Как долго можно хранить приготовленный картофель?

Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней. Лучше всего хранить его в герметичном контейнере, чтобы сохранить свежесть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары предложили пошаговый рецепт запеканки с курицей и сыром — Life Taste вчера в 22:25
Эта запеканка исчезает со стола быстрее пиццы — а готовится из простых овощей

Лёгкая запеканка из курицы и цукини — блюдо, которое готовится быстро, получается сочным и подходит для правильного питания.

Читать полностью » Салат с форелью, томатами и сыром сохраняет форму — повар вчера в 20:35
В Новый год всегда делаю так: слоёный салат с рыбой, который тает во рту — гости просят рецепт сразу

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром: слоёная подача в кольце, как выбрать плотные томаты и дозировать майонез для идеальной формы.

Читать полностью » Тонкие ломтики капусты создают мягкую и сочную начинку в шарлотке — повара вчера в 16:11
Эта капустная шарлотка заменяет полноценный ужин: одна хитрость делает её идеальной

Закусочная шарлотка с капустой удивляет мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Этот простой рецепт помогает взглянуть на привычный пирог совершенно по-новому.

Читать полностью » Выбор заправки кардинально меняет вкус оливье — кулинары вчера в 14:51
Оливье преобразился за минуту — добавила необычный соус, и вкус стал праздничным

Как обновить оливье с помощью заправки: от лёгких вариантов до праздничных акцентов. Разбираем, какие соусы лучше всего подходят под разные виды салата.

Читать полностью » Зира признана ключевой пряностью восточной кухни — шеф-повара вчера в 12:09
Семена, что пахнут Востоком: зира делает мясо волшебным без единой капли соуса

Зира — ароматная восточная специя, без которой невозможно представить настоящий плов. Разбираемся, чем она полезна и как правильно её использовать.

Читать полностью » Салат с копченой курицей, шампиньонами и свежим огурцом сохраняет слоеную структуру — повар вчера в 10:23
Смешал курицу, грибы и огурец — получил главный хит новогоднего стола: готовится за минуты

Салат с копчёной курицей и жареными шампиньонами: слои в кольце, хрустящий огурец, нежные яйца и советы, чтобы ничего не потекло.

Читать полностью » Консистенцию тыквенного супа-пюре регулируют сливками или бульоном после пюрирования — кулинары вчера в 6:40
Жарю бекон с луком — потом делаю суп, который исчезает со стола за минуты

Согревающий суп-пюре из тыквы с беконом и сливками удивит насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Пошаговый рецепт и советы для идеального блюда.

Читать полностью » Необычные сочетания селёдки расширяют варианты закусок — кулинары вчера в 4:03
Селёдка в новом формате преобразила стол — блюдо готово за 5 минут и выглядит как ресторанное

Шесть оригинальных способов подать селёдку на праздник: от острой вариации с аджикой до канапе и ленивой "шубы". Простые продукты превращаются в яркие блюда.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Отвары ромашки и шалфея сократили воспаление слизистой — врач Чернышова
Мир
Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС
Россия
Шойгу заявил о росте потенциала экономического сотрудничества с Вьетнамом — ТАСС
Красота и здоровье
Эндокринолог советует сочетать тяжёлые блюда с лёгкими — Алексей Жито
Красота и здоровье
Белок орехов имеет несбалансированный аминокислотный состав — Вадим Высоцкий
Красота и здоровье
Перуанские врачи успешно провели редкое кесарево при брюшной беременности — Доктор Питер
Красота и здоровье
Долгое тушение приводит к потере полезных веществ в продуктах — эндокринолог Балашова
Наука
В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet