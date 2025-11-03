Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

В начале ноября жители Челябинской области могут купить картофель по цене от 20 до 65 рублей за килограмм. Самый дешёвый вариант — оптовая покупка у фермеров, а самые высокие цены предлагают частные садоводы. Такие данные приводятся в объявлениях на популярных торговых площадках.

Где дешевле всего

"Сорт "Алиует". В мешке — 33-35 килограммов, отборная, 20 рублей за килограмм в розницу. С доставкой — 25 рублей, оптовикам скидки", — указал продавец из деревни Куянбаева Аргаяшского района Челябинской области на сайте "Авито".

При оптовых закупках цена картофеля в регионе колеблется от 20 до 30 рублей за килограмм. Многие аграрии предлагают доставку, но это повышает стоимость на 3-5 рублей за кило.

Что предлагают частные продавцы

Частные садоводы продают картофель от 30 рублей за килограмм, обычно измеряя объём ведрами.

Самую высокую цену — 65 рублей за кило - установил фермер из Аши, предлагающий красный картофель свежего урожая.

На сайтах также встречаются объявления о продаже редких фиолетовых сортов, которые оцениваются от 100 рублей за килограмм. Всего по области размещено около 150 объявлений о продаже картофеля.

Как изменилась цена за месяц

В начале октября стоимость картофеля в Челябинской области составляла от 16 до 50 рублей за килограмм. Таким образом, за месяц цена выросла примерно на 20-30%. Самые низкие октябрьские цены действовали при покупке крупных партий — от 20 тонн.