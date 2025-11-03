Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек укладывает картошку
Человек укладывает картошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 23:22

Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

Цена картофеля в Челябинской области выросла до 65 рублей за килограмм

В начале ноября жители Челябинской области могут купить картофель по цене от 20 до 65 рублей за килограмм. Самый дешёвый вариант — оптовая покупка у фермеров, а самые высокие цены предлагают частные садоводы. Такие данные приводятся в объявлениях на популярных торговых площадках.

Где дешевле всего

"Сорт "Алиует". В мешке — 33-35 килограммов, отборная, 20 рублей за килограмм в розницу. С доставкой — 25 рублей, оптовикам скидки", — указал продавец из деревни Куянбаева Аргаяшского района Челябинской области на сайте "Авито".

При оптовых закупках цена картофеля в регионе колеблется от 20 до 30 рублей за килограмм. Многие аграрии предлагают доставку, но это повышает стоимость на 3-5 рублей за кило.

Что предлагают частные продавцы

Частные садоводы продают картофель от 30 рублей за килограмм, обычно измеряя объём ведрами.
Самую высокую цену — 65 рублей за кило - установил фермер из Аши, предлагающий красный картофель свежего урожая.

На сайтах также встречаются объявления о продаже редких фиолетовых сортов, которые оцениваются от 100 рублей за килограмм. Всего по области размещено около 150 объявлений о продаже картофеля.

Как изменилась цена за месяц

В начале октября стоимость картофеля в Челябинской области составляла от 16 до 50 рублей за килограмм. Таким образом, за месяц цена выросла примерно на 20-30%. Самые низкие октябрьские цены действовали при покупке крупных партий — от 20 тонн.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Владимир Мелкозеров: горячее молоко с мёдом и обтирания водкой могут навредить при простуде сегодня в 15:59
Согрелись — и стало хуже: 3 ошибки, которые превращают простуду в пневмонию

Как безопасно лечить простуду и почему некоторые народные средства опасны — советы врача из Екатеринбурга о масках, противовирусных и укреплении иммунитета.

Читать полностью » В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда сегодня в 13:16
До 255 тысяч на руки: Тюменская стройка зовёт — и платит как в столице

В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи строительных вакансий. Работодатели ищут инженеров, разнорабочих и электромонтажников, предлагая зарплаты до 255 тысяч рублей.

Читать полностью » Цены на вторичное жильё в Тюмени выросли до 130 тысяч за квадратный метр — URA.RU сегодня в 12:16
Ключи сразу — зато цена как у новостройки: вторичка в Тюмени штурмует 130 тысяч за метр

В Тюмени дорожает вторичное жильё — квадратный метр почти достиг 130 тысяч рублей. Эксперты считают, что «вторичка» обгоняет новостройки из-за дорогой ипотеки и высокого спроса.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой сегодня в 11:16
Зима зальёт бак по полной: в Тюменской области готовятся к новому скачку цен на бензин

Автоэксперт предупредил, что в Тюменской области зимой бензин подорожает ещё на 3–4 рубля за литр: рост цен связан с холодами и увеличением расхода топлива.

Читать полностью » В Тюменской области вырос спрос на образовательные кредиты — данные Минобрнауки РФ сегодня в 10:18
Цена знаний растёт: всё больше уральских студентов берут кредиты на учёбу

В Тюменской области за год на 39% вырос объем образовательных кредитов — почти 700 миллионов рублей. Эксперты объясняют рост популярностью платных и престижных направлений.

Читать полностью » На остановках сегодня в 9:17
Бесплатный проезд — для наглецов: где в Екатеринбурге чаще всего ездят без билета

В Екатеринбурге назвали самые «заячьи» остановки — Цирк, Уралмаш и ДК Лаврова. Система контроля фиксирует до 20% безбилетников, и цифра может расти после отказа от кондукторов.

Читать полностью » Митрополит Евгений: победить алкоголизм можно не запретами, а формированием образа трезвости сегодня в 8:44
Трезвость — не запрет, а выбор: екатеринбургский митрополит перевернул представление о борьбе с алкоголем

Митрополит Евгений заявил, что борьба с алкоголизмом невозможна без создания привлекательного образа трезвости — церковь, по его словам, должна вдохновлять, а не запрещать.

Читать полностью » С 1 ноября проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей — мэрия объяснила, как сэкономить сегодня в 7:46
Проезд подорожал, а платить можно меньше: как екатеринбуржцы экономят на транспорте

Проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей, но город предложил способы сэкономить — новые проездные, льготы и оплату через СБП со скидкой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом
Авто и мото
Современные МКПП оснащены синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю
Наука
Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет
Красота и здоровье
Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба
Наука
INNOVENT: меч из погребального инвентаря Йенского университета принадлежал оружейнику Клемесу Штаму
Туризм
Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами
Спорт и фитнес
Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet