Посадка картофеля
Иван Трухин Опубликована сегодня в 7:31

Не гонитесь за рекордами: как не потерять урожай из-за заморозков

Аномально теплая весна 2026 года сбила с толку многих владельцев участков: в некоторых регионах почва прогрелась на пару недель раньше привычных сроков. Утренние заморозки, сменяющиеся дневным зноем до +15°С, создают иллюзию безопасности, но спешка в огородных делах часто оборачивается потерей посевного материала. Когда термометр показывает обманчивое тепло, легко совершить фатальную ошибку, высадив клубни в "ледяную" землю, где они попросту начнут гнить вместо того, чтобы пускаться в рост.

"Главное — не позволить первому солнцу усыпить бдительность. Ориентироваться на календарь в текущих условиях бессмысленно и даже рискованно. Каждый сезон уникален, поэтому основной упор следует делать на биологические потребности культуры, а не на цифры в ежедневнике".

Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Температурный режим почвы

Для развития картофеля критическим порогом выступает прогрев грунта на глубине 10-12 см до стабильных +8…+10°С. Если показатели ниже, клубень погружается в состояние анабиоза или вовсе начинает поражаться патогенами, что ведет к отсутствию всходов. Не стоит торопиться, даже если сосед уже закончил посадочные работы; для успешного старта нужна биологическая готовность земли.

Если вы новичок, важно понимать, что подготовка участка — это не только картофель.

Коварство весенних заморозков

В текущем году синоптики предупреждают о нестабильности погоды. Молодые ростки картофеля крайне уязвимы и погибают при температуре воздуха -3°С. Подобные перепады весной — норма жизни, поэтому иногда лучше переждать несколько дней, подготовив другие овощи, которые прекрасно растут без рассады, нежели потерять весь будущий урожай.

Умение расставлять приоритеты — навык, отличающий опытного дачника.

Народная мудрость и практика

Приметы о цветении черёмухи и размере березового листа до величины копейки работают как надежные биоиндикаторы, проверенные поколениями. Вместо того чтобы судорожно следить за прогнозом в смартфоне, достаточно внимательно смотреть на природу вокруг.

Не нужно гнаться за рекордами посевной. Соблюдение агротехники важнее любого календаря, тем более что весна в 2026 году оказалась весьма капризной.

"При посадке картофеля в условиях неустойчивой весны важно помнить о глубине заделки клубней. Если почва еще не прогрелась достаточно глубоко, растения будут отставать в развитии. Также всегда стоит иметь под рукой укрывной материал — это простая страховка от редких, но крайне опасных ночных заморозков".

Агроном-практик Иван Трухин

FAQ

Что делать, если картофель уже проклюнулся, а заморозки близко? Окучивание — самый простой и эффективный способ защиты всходов от низких температур. Также можно временно накрыть грядки нетканым материалом.

Проверено экспертом: Агроном-практик Иван Трухин

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

