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Две свежие рыбы на доске
Две свежие рыбы на доске
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 16:26

Рыба вкусная, запах — нет: зачем во время жарки добавлять на сковороду несколько ломтиков картофеля

На раскалённой сковороде рыба начинает шипеть почти сразу, и вместе с этим в кухню поднимается стойкий запах, который потом цепляется за занавески, мягкую мебель и одежду. Открытые окна, свечи и спрей обычно дают слабый эффект: аромат не исчезает, а лишь прячется на время. На этом фоне старый кухонный приём с сырым картофелем выглядит почти слишком простым, чтобы в него верить, но у него есть понятное бытовое объяснение.

Смысл метода в том, что ломтики картофеля кладут рядом с рыбой прямо во время жарки. Картофель не перебивает запах ароматом и не пытается его замаскировать. Он перехватывает часть летучих соединений, пока те ещё не разошлись по квартире.

Эта схема особенно интересна тем, что работает без лишней химии на полке и без дорогих средств. Достаточно сырого клубня, ножа и правильного момента, когда ломтики попадают на сковороду.

"Запах жареной рыбы дают не сами волокна, а летучие амины, прежде всего триметиламин. Сырой картофель срабатывает как простая пористая ловушка: он забирает часть влаги и частиц, которые несут этот запах. Но важна одна деталь — ломтики должны быть сырыми и достаточно толстыми, иначе толку от них почти не будет".

шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Почему рыба пахнет сильнее после нагрева

У свежей рыбы запах обычно слабый и не раздражает. Резкость появляется позже, когда продукт попадает на горячую сковороду. В этот момент триметиламиноксид, который содержится в тканях рыбы, начинает распадаться с образованием триметиламина. Именно он даёт тот самый характерный рыбный шлейф.

Чем дольше идёт жарка, тем больше летучих соединений уходит в воздух. Если к этому добавить горячий жир, картина становится ещё сложнее: на кухне появляется смесь запахов, которая быстро впитывается в текстиль. Проветривание помогает не всегда, потому что часть соединений держится в помещении довольно долго.

Тут и появляется бытовой смысл картофеля. Он не меняет сам продукт и не вмешивается в вкус рыбы. Он работает на этапе, когда молекулы только покидают сковороду, и забирает часть того, что ещё можно поймать.

Как сырой картофель перехватывает запах

В сыром картофеле есть крахмал, клеточные стенки и пористая структура. Ломтик толщиной примерно 1-1,5 см, положенный рядом с рыбой, начинает впитывать влагу и часть жировых испарений. Вместе с ними он удерживает и летучие амины, которые в обычной ситуации ушли бы в воздух.

По сути, это простая адсорбция. Молекулы задерживаются в порах и не успевают разлететься по кухне. Именно поэтому сырой картофель работает заметно лучше, чем варёный: после термической обработки его структура меняется, а способность перехватывать запах снижается примерно на 80%.

Практика здесь тоже решает многое. Ломтики лучше класть не в самом конце жарки, а заранее, за 2-3 минуты до активного выделения сока у рыбы. Если жарка затянулась, картофель имеет смысл заменить через 7-10 минут. Один ломтик способен помочь при жарке 1-2 порций, но при долгой готовке его ресурс быстро заканчивается.

Какие ошибки сводят метод на нет

Первая ошибка — положить картофель слишком поздно. Если амины уже успели разойтись по кухне, ломтик ничего не вернёт назад. Он перехватывает запах только в момент его образования, а не после того, как он въелся в шторы и полотенца.

Вторая ошибка — взять варёный или уже поджаренный картофель. Такая замена выглядит логичной только на словах. На деле она лишает приём главного свойства: пористой, "рабочей" структуры. Ещё одна промашка — слишком тонкие куски. Они быстро прожариваются и перестают выполнять свою задачу.

Похожий принцип часто встречается и в других кухонных мелочах. Когда нужна стабильная структура льда для напитков, важна не только вода, но и её заморозка; когда выбирают арбуз, смотрят не на один признак, а на состояние всего плода. Здесь логика та же: маленькая деталь меняет результат.

Когда приём помогает, а когда нет

Метод работает именно во время жарки. Если запах уже успел расползтись по квартире, картофель на сковороде ситуацию не спасёт. Тогда нужны проветривание и уборка источника запаха, а не попытка догнать его на полпути.

Хорошо приём показывает себя на рыбе с умеренным количеством жира, когда запах появляется быстро, но ещё не успел закрепиться в комнате. В такой ситуации сырой картофель действительно заметно облегчает дело. Он не делает кухню стерильной, но снижает нагрузку на воздух, пока идёт жарка.

Для домашней кухни это удобный и дешёвый способ. Без сложных приспособлений, без лишнего шума и без попытки спрятать проблему под ароматом другого средства. Здесь всё проще: картофель берёт на себя часть работы, а человек получает меньше запаха и меньше суеты после готовки.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли заменить картофель морковью или луком?
Можно, но результат будет слабее. Лук скорее маскирует запах, чем убирает его. Морковь работает заметно хуже из-за другой структуры.

Подходит ли уже сваренный картофель?
Нет. После варки он теряет нужную пористость и почти не перехватывает летучие соединения.

Сколько ломтиков класть на сковороду?
Обычно хватает одного-двух ломтиков толщиной 1-1,5 см. Если рыбы много или жарка долгая, картофель лучше заменить.

Можно ли потом съесть этот картофель?
Технически можно, но вкус у него будет сомнительным. Он впитывает жир и запах, поэтому обычно его просто выбрасывают.

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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