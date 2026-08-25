Ранняя копка обернулась катастрофой: почему поспешные действия разрушили структуру картофеля

Картошка на грядке редко подает сигнал один раз и в лоб. Сначала ботва еще держится, потом начинает желтеть снизу, и тут многие уже тянутся за лопатой, хотя клубни внутри еще не дошли до нужной плотности. А если передержать урожай в сырой земле и дождях, кожура снова размягчается, а сам картофель хуже лежит. Поэтому тут нужен не азарт, а точный глаз: ботва, кожура, погода и сорт должны совпасть в одну точку. Иначе вместо зимнего запаса получится мешок с потерями.

"Оптимальные сроки уборки — с конца августа до середины сентября. В большинстве регионов России этот период считается наиболее благоприятным. К этому времени ночные температуры начинают снижаться, что останавливает рост сорняков и развитие грибковых заболеваний, а почва еще достаточно прогрета и суха после летнего зноя. Кожура созревшего клубня плотная и не повреждается при трении пальцем. Это главный тест на спелость". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Когда копать картошку и как не промахнуться со сроком

Сигнал первым дает ботва. Она желтеет снизу вверх, потом буреет, вянет и ложится на землю. После этого лучше подождать еще 2-3 недели, чтобы кожура на клубнях окончательно огрубела. Именно тогда картофель спокойно переживает выкопку и потом дольше хранится.

Сроки зависят и от сорта. Ультраранние сорта, вроде Жуковского раннего, Тимо и Ривьеры, копают через 40-50 дней после всходов. Раннеспелые, такие как Удача, Беллароза и Ред Скарлетт, обычно убирают через 60-70 дней. Среднеспелые и среднепоздние, включая Невский, Луговской, Голубизну и Скарб, идут в копку через 80-95 дней. Поздние сорта — Славянка, Пикассо и Атлант — держат в земле до 100-120 дней и дольше.

Есть и форс-мажор. Если ботва почернела, высохла резко или ее прихватили первые заморозки, ждать уже нельзя. В такой ситуации фитофтора может уйти по стеблю в почву и добраться до клубней, а дальше начнется мокрая гниль. Тогда урожай спасают сразу, без лишних раздумий.

Если кусты стоят зелеными из-за перебора с азотными удобрениями, на ботву лучше не смотреть. Тут проверяют контрольные клубни: сжимают кожуру пальцем или трут плотной тканью. Если верхний слой не сходит и не цепляется за мякоть, картошка готова.

Как копать, чтобы не порезать урожай

Для небольшого участка подойдут лопата или вилы. Лопату используют на тяжелых суглинках, а вилы — на рыхлой песчаной почве. Инструмент втыкают не вплотную к кусту, а на расстоянии 15-20 сантиметров, иначе крупные клубни легко срезать.

На площади свыше 10-15 соток ручная копка уже тянет время и силы. Тогда выручает мотоблок с картофелекопалкой. Такая техника помогает поднять клубни с нужной глубины и не превращать работу в бесконечную возню с комьями земли.

Самый удобный день для копки — сухой и солнечный. Температура воздуха около +15…+20 °C подходит лучше всего, а влажная почва только мешает: земля липнет, забивается в глазки и потом хуже отходит при сушке. Если ботва уже легла, тянуть с уборкой не стоит, но и в дождь лезть в грядку смысла нет.

Сразу в общую кучу урожай сваливать не надо. Лучше разложить рядом брезент или поставить ящики и сразу отделять семенные клубни, еду и поврежденные экземпляры. Это экономит время потом и не дает больным картофелинам попасть в погреб вместе со здоровыми.

Сушка и подготовка к хранению

После выкопки картофель сушат обязательно. Сначала его держат несколько часов на воздухе в сухую погоду, но не под палящим солнцем, чтобы клубни не позеленели. Потом урожай переносят в темное проветриваемое помещение на 10-14 дней.

Сразу в холодный погреб картошку не убирают. Ей нужен лечебный период 14-20 дней при температуре +12…+18 °C. За это время затягиваются мелкие повреждения, а скрытые болезни проявляются и становятся заметны при переборке.

Для хранения подходят деревянные решетчатые ящики, сетки и мешковина. Сплошные полипропиленовые мешки для долгого срока не годятся: нижний слой там начинает преть. Если картофель лежит навалом, насыпь должна быть на сухом полу и с нормальной вентиляцией.

Погреб тоже готовят заранее. Его вычищают, сушат, белят свежегашеной известью с медным купоросом и проверяют вентиляцию. Температура хранения нужна в пределах +2…+4 °C, влажность — 85-90%, а свет в хранилище картофелю вообще не нужен.

"Для обеспечения качественного хранения картофеля должны поддерживаться оптимальные параметры температуры влажности и воздуха. Температура в помещении не должна превышать 2-3°С, иначе велики риски прорастания клубней, активации процесса гниения и порчи всего урожая. Оптимальные параметры влажности составляют 85-95%. При влажности ниже 75% клубни быстро теряют влагу, становятся вялыми, сморщенными. Имейте в виду, что отсутствие кислорода приводит к тому, что мякоть клубней чернеет, теряет вкусовые и полезные свойства". агроном, эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Лунный календарь и частые ошибки

В 2026 году благоприятные дни для копки картофеля по лунному календарю такие: 29-31 августа, 1-3, 8-9, 27-30 сентября, 1-2, 7-8, 27-29 октября и 1-2, 28-30 ноября. Неблагоприятные даты: 13-15, 25-27 августа, 10, 22-25 сентября, 9, 19-23 октября и 3-5, 15-19, 30 ноября. Для уборки и наведения порядка в хранилище отдельно указаны 30-31 августа, 27-28 сентября, 27 октября и 5-7 ноября.

Из частых ошибок самая дорогая — ранняя копка. Клубни в этот момент еще слабо защищены, кожура легко сдирается, а сам урожай потом хуже лежит. Не менее вредно и затягивать с уборкой: сентябрьские дожди пропитывают почву, картофель набирает лишнюю влагу, а в земле тут же запускаются гниль и грибок.

Мыть картошку перед хранением тоже не стоит. Вода забивается в микротрещины, смывает защитный слой и ускоряет порчу. Если хочется оставить часть на посадку, такие клубни держат на свету 10-15 дней, чтобы они позеленели: для еды они потом уже не годятся, зато лучше переносят хранение и меньше страдают от вредителей.

Еще одна ошибка — отправлять в погреб мокрый или поврежденный картофель. Любая царапина в холоде быстро превращается в очаг гнили. Поэтому сортировка сразу после выкопки тут не лишняя формальность, а нормальная рабочая привычка.

"Скосите или срежьте ботву картофеля за 7-14 дней до предполагаемой копки урожая, оставляя пеньки высотой 12-18 см. Это ускорит дозревание клубней, сделает их кожуру плотной и защитит от перехода болезней". агроном-практик Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Можно ли копать картошку во время дождя?

Крайне нежелательно. Мокрая земля липнет к клубням, а после такой уборки картофель хранится заметно хуже. К дождю стоит прибегать только в совсем жесткой ситуации, когда тянуть уже нельзя.

Что делать, если картофель после копки позеленел?

Если зеленый цвет занял больше четверти клубня, его лучше убрать из еды. Такой картофель подходит только отдельно на посадку. Зеленая кожура — это соланин, и в пищу он не годится.

Нужно ли обрезать ботву перед уборкой?

Да, за 1-2 недели до копки это полезно. Срезанная ботва останавливает дальнейший рост и помогает кожуре стать плотнее. Заодно так уменьшается риск, что споры фитофторы уйдут в почву.

Когда копать раннюю картошку на еду?

Выборочно — через 7-10 дней после окончания цветения. Тогда уже появляются первые клубни размером с грецкий орех или куриное яйцо. Полного полегания ботвы ждать не нужно.

Читайте также