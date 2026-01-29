Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Картофельные оладьи
Картофельные оладьи
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 13:01

Картофельные фрикадельки превращают "пустой" ужин в праздник: хрустят снаружи, тают внутри

Иногда хочется блюда, которое не требует редких продуктов и при этом выглядит по-домашнему "празднично". Картофельные фрикадельки с укропом как раз из таких: снаружи они получаются хрустящими, внутри — мягкими и нежными, а аромат зелени делает вкус ярче даже без сложных соусов. Это классика центральноевропейской кухни, которую легко повторить на обычной кухне из доступных ингредиентов. Об этом сообщает obchodpromiminko.

Что понадобится и почему состав работает

Основа — отварной картофель: он даёт плотную, но пластичную массу, из которой удобно лепить. Сыр добавляет солоноватость и сливочный оттенок, яйца скрепляют смесь, а укроп делает вкус свежее. Лук и чеснок усиливают аромат, а панировка отвечает за золотистую корочку.

Для такого блюда важно, чтобы картофель после варки не был водянистым. Его обычно готовят в мундире: так клубни сохраняют вкус и не набирают лишнюю влагу. Если масса кажется слишком мягкой, её можно слегка "подсушить" — дать картофелю остыть полностью и уже потом разминать.

Как готовить фрикадельки шаг за шагом

Сначала картофель тщательно моют и отваривают в подсоленной воде с кожурой до мягкости. Затем дают ему остыть, очищают и натирают или разминают в большой миске до однородности.

Дальше в картофельную основу добавляют яйца, раскрошенный или натёртый сыр, тёртый лук, укроп и специи — соль, чёрный перец и сушёный чеснок. Массу хорошо перемешивают, чтобы сыр и зелень равномерно распределились. Консистенция должна быть такой, чтобы фрикадельки держали форму и не распадались при лепке.

Формируют их слегка влажными руками — чаще делают вытянутыми и немного приплюснутыми, чтобы они прожаривались равномерно. Затем каждую заготовку обваливают в муке, окунают во взбитое яйцо и покрывают панировочными сухарями со всех сторон. Такая тройная панировка помогает получить ровную корочку и "запечатывает" мягкую серединку.

Как обжарить, чтобы не пересушить

В глубокой сковороде разогревают растительное масло на среднем или чуть выше среднего огне. Фрикадельки жарят примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до уверенного золотистого цвета. Если огонь слишком сильный, сухари быстро потемнеют, а внутри масса останется холодной, поэтому лучше держать температуру стабильной и не торопиться.

Готовые фрикадельки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. В качестве подачи хорошо работают простые варианты: сметанный соус с зеленью, лёгкий чесночный соус или салат из свежих овощей. Также их часто используют как гарнир — например, к запечённому мясу или тушёным овощам.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков 26.01.2026 в 12:50
Всего один имбирный шот в день — и утро начинается по-другому: организм словно просыпается

Имбирный шот — простой домашний рецепт с имбирём, куркумой и лимоном, который помогает поддержать иммунитет зимой: как приготовить и когда пить.

Читать полностью » Контроль времени замачивания улучшил результат тостов — The Takeout 26.01.2026 в 8:56
Тосты получались мокрыми и тяжёлыми — спасли 10 секунд с каждой стороны

Простейшая ошибка с замачиванием хлеба способна испортить французские тосты: узнайте, почему 10–15 секунд на сторону решают текстуру и как выбрать время.

Читать полностью » Малиновые чизкейк маффины подходят для завтрака без тяжёлой глазури — Tasting Table 25.01.2026 в 17:13
Малина дала кислинку, сыр — сливочность: эти маффины исчезли раньше кофе

Утренний десерт станет завтраком: маффины с кремовой начинкой и хрустящим штрёцелью удивят вкусом к кофе. Подробный рецепт малиновых чизкейк-маффинов.

Читать полностью » Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table 25.01.2026 в 11:44
Говяжье жаркое заиграло по-новому — этот ингридиент делает мясо сочнее без лишних шагов

Яблочное пюре простым приёмом делает жаркое из говядины сочнее и ароматнее: сколько пюре на 1,8 кг, как готовить в медленноварке и духовке.

Читать полностью » Щепотка мускатного ореха делает шпинат ароматнее — Chowhound 25.01.2026 в 7:57
Обжаренный шпинат перестал быть скучным — одна щепотка меняет вкус полностью

Обжаренный шпинат легко сделать ярче одним ингредиентом: щепотка мускатного ореха добавляет глубину вкуса. Как жарить без воды и тусклого цвета?

Читать полностью » Рисовая бумага снижает вытекание сыра при жарке палочек — Chowhound 24.01.2026 в 22:08
Моцарелловая палочка держит сыр: рисовая бумага запечатывает начинку — простой кухонный трюк

Улучшите моцарелловые палочки: замените обычную панировку рисовой бумагой — сыр дольше тянется, оболочка хрустит и впитывает меньше масла.

Читать полностью » Японские рестораны подают салат с морковно-имбирной заправкой — Simply Recipes 24.01.2026 в 18:01
Домашний салат заиграл по-японски — всё решил один яркий соус

Морковно-имбирная заправка за 5 минут придаёт салату японское настроение: простой рецепт с рисовым уксусом, соевым соусом и лайфхаками шефов.

Читать полностью » Фольга мешает образованию румяной корочки у батата — Tasting Table 24.01.2026 в 10:48
Кожура у батата не хрустит из-за одной привычки — многие совершают её годами

Фольга при запекании батата создаёт пар, поэтому кожура остаётся влажной и липкой. Обсушите, проколите и запекайте при 218°C — корочка станет идеальной.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сила не исчезает за ночь, но тело меняется рано: пауза в тренировках запускает тихий откат
Красота и здоровье
Внутренний шум исчезает, а организм перестраивается: неделя медитации запускает неожиданные эффекты
Питомцы
Учёные изучили возможность развития речи у собак — Biologia Futura
Авто и мото
Самоуверенность после 1–2 лет вождения подводит чаще всего: как новичков выдаёт стиль на дороге
Недвижимость
Свет пропадает на часы и сутки: жильцам муниципального дома подсказали, как заставить УК чинить сети
Туризм
Курортные сценарии надоели, а спешка утомила: "медленный" туризм меняет правила путешествий
Красота и здоровье
Жизнь без отношений к 30 годам оборачивается проблемой — многие понимают это слишком поздно
Питомцы
Мурлыканье кошек оказалось более индивидуальным чем мяуканье — Scientific Reports
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet