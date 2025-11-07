Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:21

Я больше не храню картошку под раковиной – вот где она теперь лежит и не портится

Роскачество: картофель нужно хранить в тёмном и сухом месте, а не под раковиной

Картофель — один из самых популярных продуктов на российском столе, но далеко не все знают, как его правильно хранить. Ошибки в этом вопросе приводят к тому, что клубни быстро прорастают, гниют и теряют вкус. Эксперты Роскачества рассказали, почему привычное место под раковиной — худший вариант, и предложили простые решения, которые помогут сохранить овощи свежими дольше.

Почему нельзя хранить картофель под раковиной

Многие хозяйки традиционно ставят ящик с картошкой под мойку — кажется, что там удобно и прохладно. Однако именно это место чаще всего становится причиной быстрой порчи. Влага, пар и отсутствие вентиляции создают идеальную среду для гниения и прорастания клубней.

Кроме того, под мойкой часто хранят бытовую химию, и пары чистящих средств могут впитываться в кожуру овощей. Это делает продукт не только невкусным, но и потенциально вредным.

Оптимальные условия хранения

Для того чтобы картофель сохранился дольше, важно обеспечить ему правильные условия:

  1. Темнота. Свет провоцирует образование соланина — токсичного вещества, из-за которого картофель зеленеет.
  2. Прохлада. Оптимальная температура — от +2 до +6 °C.
  3. Сухость. Избыточная влажность ускоряет появление плесени и ростков.
  4. Вентиляция. Без циркуляции воздуха овощи «задыхаются» и начинают гнить.

Лучше всего для хранения подходят кладовка, утепленная лоджия, балкон или даже нижняя полка холодильника (если клубней немного). Главное — избегать перепадов температуры и прямых солнечных лучей.

В чём хранить картофель дома

Для сохранности урожая важно не только место, но и упаковка. Эксперты советуют использовать:

  • сетчатые мешки — они обеспечивают свободный доступ воздуха;
  • деревянные ящики — натуральный материал «дышит» и не удерживает влагу;
  • пластиковые контейнеры с отверстиями — лёгкие и удобные в уходе.

Не рекомендуется использовать полиэтиленовые пакеты — внутри образуется конденсат, из-за чего клубни быстро темнеют и начинают пахнуть затхлостью.

Таблица сравнения: варианты хранения

Место хранения Условия Эффективность Риск порчи
Под раковиной Влажно, темно Низкая Очень высокий
Кладовка Темно, сухо Высокая Минимальный
Балкон (утеплённый) Прохладно, вентилируемо Отличная Низкий
Холодильник Холодно, ограничено место Средняя Средний

Как подготовить картофель к хранению

Перед тем как убрать овощи на хранение, нужно тщательно перебрать клубни. Уберите повреждённые, мягкие или проросшие экземпляры. Чистить и мыть картофель заранее не стоит — кожура защищает его от влаги и микробов.

Даже лёгкая механическая травма может привести к гниению во всей партии.

После сортировки оставьте картофель на 2–3 дня в тени при комнатной температуре, чтобы он «подсох» и адаптировался.

Советы по уходу за запасами

  • Проверяйте овощи не реже одного раза в неделю.
  • Удаляйте проросшие или подпорченные клубни.
  • При появлении конденсата просушите ёмкость и помещение.
  • Можно добавить несколько яблок — они замедляют прорастание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить под раковиной.
    Последствие: повышенная влажность, гниение.
    Альтернатива: тёмное и сухое место с вентиляцией.

  • Ошибка: держать в полиэтиленовом пакете.
    Последствие: конденсат и затхлый запах.
    Альтернатива: сетка или ящик с отверстиями.

  • Ошибка: не сортировать клубни перед хранением.
    Последствие: заражение всей партии.
    Альтернатива: проверка и удаление повреждённых овощей.

Плюсы и минусы домашних способов хранения

Плюсы Минусы
Не требует специальных устройств Зависит от микроклимата квартиры
Экономично и безопасно Не подходит для длительного хранения
Можно использовать любые контейнеры Требует регулярного контроля

Частые вопросы (FAQ)

Как долго можно хранить картофель в квартире?
Обычно 1–2 месяца при соблюдении условий — тёмное, прохладное и сухое место.

Можно ли хранить картофель в холодильнике?
Да, но не дольше 3 недель — при низкой температуре крахмал превращается в сахар, и вкус портится.

Как замедлить прорастание?
Держите клубни подальше от лука и яблок — эти продукты выделяют газы, ускоряющие процесс.

Мифы и правда

Миф: картофель не портится, если его не мыть.
Правда: важно не только не мыть, но и обеспечивать сухость и вентиляцию.

Миф: чем холоднее, тем лучше.
Правда: при температуре ниже +2 °C картофель теряет вкус и становится сладким.

Миф: пластиковые контейнеры опасны.
Правда: безопасны, если есть отверстия для вентиляции.

