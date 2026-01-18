Корсет "подтягивает" спину в первые минуты — но потом запускает неприятный эффект

Корсеты неожиданно перекочевали из кабинетов ортопедов в модные ленты: блогеры всё чаще носят их как повседневный аксессуар — например, Валя Карнавал недавно представила свою коллекцию, заявив, что в них "не торчит живот". Но врачи предупреждают, что такая популярность может сыграть злую шутку: если носить корректор часами, мышцы начинают работать хуже, а эффект становится противоположным ожидаемому. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на комментарий ортопеда Антона Стальнова.

Почему корсет не решает проблему сутулости

Антон Стальнов объясняет, что любые средства для коррекции осанки стоит воспринимать только как вспомогательные. Главный вклад в результат, по его словам, дают привычки: осознанный контроль положения тела и регулярная работа с мышцами спины. Если человек продолжает сутулиться за ноутбуком и не укрепляет мышечный корсет, одного корсета будет недостаточно.

"Лучше все тренировать, учится прямо стоять, прямо сидеть, более ровнее. А уже потом тренировать мышечный корсет. Корсеты в принципе хорошо, но чтобы действительно был результат, без прямосидения, себя заставлять лопатки смыкать друг с другом, что при ходьбе, что при сидении, и без упражнений, конечно, это не сработает. Это процентов может быть сорок от корсета помощи получим", — отметил ортопед.

По сути, корректор может "подсказать" телу правильное положение, но привычку держать спину ровно он не формирует автоматически — эту часть работы человек делает сам.

Когда эффект становится обратным

Эксперт подчёркивает, что корсет не предназначен для тренировки мышц. Если использовать его слишком долго или неправильно, организм привыкает к внешней поддержке, а собственные мышцы включаются меньше. В результате вместо укрепления может появиться зависимость от корректора и дополнительная слабость тех мышц, которые должны держать осанку.

"Задача корсета для осанки — смыкать лопатки друг с другом. Если носить его больше трех часов, идет эффект в обратную сторону. Мы не даем нормально работать ромбовидным мышцам, мы не даем нормально работать шейным мышцам", — пояснил Стальнов.

Отсюда и тревога специалистов: корсет как модный атрибут легко носить "весь день", но именно такой режим врач называет рискованным.

Что делать вместо "корсета на каждый день"

По словам Стальнова, исправлять сутулость можно и без корсетов — если выработать правильный паттерн ходьбы и сидения. Он предлагает простую практику у стены: встать, прижав пятки, ягодицы и плечи, постоять так хотя бы минуту и затем попытаться сохранить это ощущение в движении. Важна и регулярность: многим нужны простые напоминания о положении лопаток, чтобы со временем правильная осанка стала привычной, а не разовым усилием.

"Поставьте пяточки прямо к стене, попу к стене и плечи к стене. И постойте так хотя бы минуту. После этого в этой же позиции мы пытаемся ходить… Это упражнение у стены самое лучшее, самое простое для коррекции при ходьбе", — отметил он.

В итоге корсет может быть полезным инструментом, но только как часть системы: осознанная посадка, движение, упражнения и постепенное сокращение времени ношения. Тогда аксессуар не подменяет работу мышц, а помогает выстроить правильную привычку.