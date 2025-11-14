Ложусь на валик каждый вечер — осанка выпрямилась сама, даже не заметила как

Правильная осанка — не только вопрос внешнего вида, но и залог здоровья позвоночника, суставов и внутренних органов. По словам специалистов, даже простые домашние упражнения способны заметно улучшить положение спины и снять мышечное напряжение. О способах укрепления спины рассказала хореограф Татьяна Пушкарева.

Движение с ремнём и полотенцем

Одно из самых доступных упражнений — вращения с ремнём или полотенцем. Такое движение помогает раскрыть грудной отдел и выровнять плечевой пояс, что особенно важно для тех, кто много времени проводит за компьютером.

"Взять ремень или полотенце, обхватить руками с двух сторон и делать круговые движения спереди-назад. Это выравнивает верхнюю зону шеи, спины, плечевой пояс, разрабатывает руки, нас немножечко выпрямляет", — пояснила Пушкарева.

По её словам, подобная техника позволяет не только укрепить мышцы, но и вернуть телу привычку держать ровную осанку. Упражнение подходит людям любого возраста и не требует специальной подготовки или оборудования.

Работа с валиком

Хореограф отметила, что особенно полезно использовать валик для расслабления спины. Его можно положить под грудной отдел и выполнять лёгкие перекаты вверх и вниз. Это упражнение помогает снять зажимы и способствует формированию правильного изгиба позвоночника.

"Очень хорошо выпрямляет спину работа с валиком. Можно катать его полностью всей спиной — мышцы расслабляются, и формируется достаточно правильная осанка", — добавила эксперт.

Такая практика подходит для ежедневного выполнения: всего несколько минут в день достаточно, чтобы почувствовать эффект — лёгкость и более прямое положение тела.

Сидячая тренировка для спины

По мнению специалиста, эффективным способом укрепить мышцы спины является простое упражнение сидя на полу под углом девяносто градусов. Нужно вытянуть ноги, выпрямить спину и тянуться макушкой вверх.

"Садимся на пол, ноги вытягиваем, а голова вытягивается вверх. Кажется, что это безумно легко, но хотя бы пару раз за день полезно посидеть с абсолютно прямой спиной и ногами, можно вытянуть руки вверх — спина очень хорошо напрягается и выравнивается", — отметила Пушкарева в беседе с MosTimes.

Регулярное выполнение этого упражнения помогает развивать мышцы кора и формировать устойчивую привычку держать ровную осанку даже в повседневных ситуациях.

Повседневные привычки

Хореограф напомнила, что контроль осанки начинается с бытовых мелочей. Она советует периодически проверять положение спины у стены, прижимая к ней затылок. Этот способ помогает понять, насколько ровно располагается тело. Также важно обратить внимание на подушку: слишком высокая модель может негативно влиять на положение шеи и позвоночника.

Простые корректировки в быту, регулярные упражнения и внимательность к телу способны стать эффективной профилактикой нарушений осанки без визитов к специалистам.