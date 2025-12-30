Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина практикует йогу дома
Мужчина практикует йогу дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Илья Мельников Опубликована сегодня в 2:49

Сутулость уходит первой, тревога следом: пилатес запускает эффект внутренней устойчивости

Пилатес улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник — Гладкова тренер

Первые признаки внутреннего напряжения часто отражаются во внешнем виде: плечи уходят вперёд, спина округляется, дыхание становится поверхностным. Когда человек начинает работать с осанкой, меняется не только силуэт, но и общее самочувствие. Пилатес считается одной из методик, которые особенно точно воздействуют на связь между телом и эмоциональным состоянием. Об этом сообщает Shape.

Почему осанка влияет на здоровье и настроение

Ровная спина — это не вопрос внешней привлекательности, а показатель сбалансированной работы мышц, суставов и связок. Правильное положение позвоночника обеспечивает равномерное распределение нагрузки, снижает риск хронических болей в спине и шее, а также служит профилактикой остеохондроза, грыж и протрузий. Сутулость, напротив, ограничивает подвижность грудной клетки и уменьшает объём поступающего кислорода, что может вызывать быструю утомляемость, снижение концентрации и ощущение "тумана" в голове.

Положение тела связано и с психоэмоциональными процессами. Прямая осанка и раскрытая грудная клетка ассоциируются со снижением уровня кортизола — гормона стресса, и более стабильным эмоциональным фоном. Поэтому практики, направленные на мягкое укрепление мышц спины и кора, всё чаще рассматриваются как часть комплексной заботы о здоровье.

Пилатес как основа устойчивой осанки

Методика пилатеса строится на контролируемых движениях, дыхании и внимании к деталям. Мастер-тренер XFIT Альбина Гладкова разработала комплекс из шести упражнений, направленный на раскрытие грудной клетки и плеч, повышение гибкости позвоночника, стабилизацию таза и укрепление глубоких мышц спины и кора. Для тренировки потребуется только коврик и спокойный темп.

Комплекс из шести упражнений

  1. Свертывание с поддержкой. Лёжа на спине с согнутыми ногами, на выдохе плавно перекатывайтесь в положение сидя и так же медленно возвращайтесь обратно, двигаясь позвонок за позвонком. Упражнение мягко мобилизует позвоночник и включает мышцы кора.

  2. "Русалка". Сидя на коврике, выполняйте боковые наклоны с вытяжением руки по диагонали вверх, удерживая таз неподвижным. Движение помогает раскрыть грудную клетку и повысить подвижность грудного отдела.

  3. Скрещивания. Лёжа на спине с поднятыми ногами, выполняйте медленные повороты корпуса, поочерёдно вытягивая противоположную ногу. Упражнение укрепляет косые мышцы живота и стабилизирует позвоночник.

  4. "Плавание". Лёжа на животе, поочерёдно поднимайте руки и ноги, имитируя движения пловца, сохраняя контроль над поясницей. Упражнение активирует мышцы спины и улучшает координацию.

  5. "Лебедь". Из положения лёжа на животе мягко приподнимайте верхнюю часть тела, раскрывая грудную клетку и контролируя прогиб. Движение способствует формированию правильной осанки.

  6. Боковая планка. Поднимайте таз из положения на боку, удерживая прямую линию тела, затем выполните упражнение на другую сторону. Упражнение укрепляет боковые мышцы корпуса и повышает устойчивость таза.

Осанка и психоэмоциональное состояние

Регулярная физическая активность помогает снизить уровень стресса, улучшить сон и поддержать эмоциональную устойчивость. При депрессии часто наблюдаются замедленные движения, сутулость и выраженная усталость, что подчёркивает тесную связь между состоянием тела и психики.

"Депрессия — это не лень и не слабость, а заболевание, которое требует лечения и излечивается", — подчёркивает психиатр Андрей Шмилович.

Пилатес не заменяет медицинскую помощь, но может стать частью комплексного подхода, помогая телу выйти из состояния зажатости и вернуть ощущение устойчивости и контроля.

