Упражнения на спину
Упражнения на спину
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:55

Спина сгибается — мозг сдаёт позиции: осанка запускает процессы, тихо разрушающие ясность ума

Плохая осанка снижает работоспособность и память – доктор Диринг

Мы редко задумываемся о том, что осанка определяет не только наше внешнее впечатление, но и то, как функционирует мозг. Положение головы и позвоночника влияет на внимание, скорость обработки информации, эмоциональные реакции и способность сосредотачиваться. Нарушения осанки становятся особенно актуальными в современном образе жизни, где много времени уходит на работу за компьютером и взаимодействие с гаджетами. Об этом сообщает BackEmbrace.

Как осанка связана с когнитивными и неврологическими процессами

Работа сидя, длительное пребывание в телефоне и снижение подвижности делают неправильную осанку распространённой проблемой. Исследования показывают, что люди, которые сутулятся, хуже справляются со сложными задачами, особенно в стрессовых ситуациях. Те, кто сохраняет прямую позу, демонстрируют более стабильную концентрацию и реже испытывают эмоциональное напряжение.

Неврологи объясняют это тем, что сутулость активирует физиологический стрессовый ответ, усиливая тонус мышц шеи и плеч. Мозг интерпретирует такую позу как сигнал потенциальной угрозы, что влияет на когнитивные процессы и эмоциональное состояние. Особенно заметно это в условиях повышенной нагрузки.

Доктор Джастин Диринг связывает влияние осанки с сетью значимости — функциональной системой мозга, отвечающей за переключение внимания и оценку внешних стимулов.

"Сеть значимости помогает мозгу выделять важные сигналы и направлять на них внимание", — говорит доктор Диринг.

Он подчёркивает, что тонус мышц позвоночного столба тесно связан с активностью мозжечка и структур среднего мозга, обеспечивающих равновесие, ориентацию и автоматические защитные реакции. Если мышцы перегружены или ослаблены, мозгу сложнее корректно интерпретировать сигналы тела.

Как неправильная осанка влияет на работу памяти и внимание

Положение головы имеет ключевое значение для связи между телом и мозгом. Когда голова наклонена вперёд, а мышцы шеи перегружены, снижается качество сенсорных сигналов, поступающих в вестибулярную и височную область. Это ухудшает работу систем, отвечающих за формирование памяти, восприятие ритма и ориентации во времени.

Снижение эффективности этих механизмов приводит к трудностям с концентрацией, снижению скорости обработки информации и появлению "мозгового тумана". Порой даже простые задачи требуют дополнительных усилий.

"Прогулки с правильной осанкой улучшают стимуляцию памяти и помогают мозгу удерживать объём при возрастных изменениях", — отмечает доктор Диринг.

Кроме того, неправильная осанка ограничивает кровоток в голову и нарушает циркуляцию спинномозговой жидкости, которая поддерживает здоровье тканей мозга и выводит метаболические отходы. Эти нарушения создают риск долговременных когнитивных изменений.

Проблема может обостряться при малоподвижном образе жизни. Поддерживать здоровье мышц спины помогают упражнения для спины — они снижают нагрузку на позвоночник и позволяют легче удерживать правильную позу в течение дня.

Физиологические механизмы влияния осанки на мозг

Осанка влияет на несколько жизненно важных процессов:

• приток крови к мозгу;
• работу нервных проводящих путей;
• циркуляцию спинномозговой жидкости;
• распределение мышечного тонуса;
• деятельность вегетативной нервной системы.

Эти системы тесно связаны. Когда одна из них нарушена, остальные вынуждены компенсировать нагрузку, что приводит к комплексному нейрофизиологическому напряжению.

"Снижение кровотока ухудшает способность мозга обрабатывать информацию и снижает его функциональную устойчивость", — поясняет доктор Диринг.

Это сказывается на ясности мышления, способности выполнять задачи и устойчивости к стрессу.

Основные когнитивные и неврологические последствия нарушенной осанки

Люди с неправильной осанкой чаще сталкиваются с такими симптомами:

• головные боли;
• головокружения;
• "мозговой туман";
• сложности с концентрацией;
• напряжение в плечах;
• боль в шее;
• онемение конечностей;
• ускоренный износ суставов позвоночника.

Симптомы могут иметь разные причины, но осанка нередко усиливает их проявление.

Польза правильной осанки для когнитивного здоровья

Правильная осанка помогает распределить нагрузку на мышцы, улучшает подвижность и способствует стабильной работе нервной системы. Это отражается на когнитивных функциях:

• повышается концентрация;
• улучшается память;
• ускоряется обработка информации;
• снижается эмоциональное напряжение;
• увеличивается продуктивность.

"Оптимальное положение тела улучшает кровоток и помогает стимулировать зоны мозга, связанные с памятью и вниманием", — говорит доктор Диринг.

Исследования показывают, что на когнитивные функции также влияет качество отдыха. Например, недостаток сна снижает внимательность и вызывает сбои в нервной регуляции. Это подчёркивает связь между осанкой, общим состоянием организма и работой мозга и внимания.

Плюсы и минусы корректоров осанки

Преимущества:

• уменьшают нагрузку на шею и спину;
• помогают формировать привычку держать спину ровно;
• снижают напряжение в мышцах;
• облегчают адаптацию к сидячей работе.

Недостатки:

• при чрезмерном использовании могут ослаблять мышцы;
• неподходящая модель вызывает дискомфорт;
• неэффективны без упражнений;
• требуют консультации врача при боли.

Советы шаг за шагом для улучшения осанки и когнитивных функций

  1. Проверьте положение головы, плеч и таза перед зеркалом.

  2. Настройте рабочее место под свой рост.

  3. Делайте короткие перерывы каждый час.

  4. Включите упражнения для раскрытия грудной клетки.

  5. Используйте корректор не более часа в день.

  6. Следите за позой при ходьбе и работе с телефоном.

  7. При боли консультируйтесь со специалистом.

Популярные вопросы об осанке и когнитивных изменениях

Улучшает ли осанка память сама по себе?
Она улучшает условия, при которых мозг легче формирует и закрепляет информацию.

Стоит ли всем использовать корректор?
Нет. Это вспомогательный инструмент, а не замена тренировкам.

Когда нужно обратиться врачу?
Если возникают боли, онемение, слабость или симптомы становятся сильнее.

