Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Симоньян: Постсоветское пространство может стать
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:28

Симоньян: Постсоветское пространство может стать "гаванью безопасности"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выражает мнение о том, что постсоветское пространство имеет потенциал стать "гаванью безопасности" для всех остальных народов.

По словам Симоньян, люди, живущие на постсоветском пространстве, независимо от своей национальности, сохраняют русские корни. В ее представлении, постсоветский мир и русскоязычное пространство обладают коллективными традиционными ценностями.

Она отметила, что такое сближение может создать ощущение безопасности для других стран и сообществ за его пределами.

Маргарита Симоньян подчеркнула, что говорит об этом как представительница армянской культуры. Ее выступление на форуме в рамках сессии

"Традиционные ценности как показатель здорового общества" на полях ПМЭФ подчеркнуло важность объединения вокруг общих ценностей для создания стабильного и безопасного будущего

Фото: www.council.gov.ru/Пресс-служба Совета Федерации РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.

Читать полностью
Все больше французов верит в решающую роль США во время Второй Мировой

Все больше французов верит в решающую роль США во время Второй Мировой

Число французов, которые полагают, что основной вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, увеличилась в три раза в сравнении с 1945 годом, по данным опубликованным в четверг результатов изучения, проведенного Французским центром общественного мнения (Ifop).

Читать полностью

Общество

Специалисты рассказали, чем может быть опасен укус пчелы или осы

Специалисты рассказали, чем может быть опасен укус пчелы или осы

Что делать в первую очередь, если насекомое ужалило.

Читать полностью
В Лондоне разработали способ предсказания развития деменции до первых симптомов

В Лондоне разработали способ предсказания развития деменции до первых симптомов

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали метод, позволяющий предсказывать развитие деменции за девять лет до первых видимых симптомов.

Читать полностью

Новости