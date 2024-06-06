Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выражает мнение о том, что постсоветское пространство имеет потенциал стать "гаванью безопасности" для всех остальных народов.



По словам Симоньян, люди, живущие на постсоветском пространстве, независимо от своей национальности, сохраняют русские корни. В ее представлении, постсоветский мир и русскоязычное пространство обладают коллективными традиционными ценностями.



Она отметила, что такое сближение может создать ощущение безопасности для других стран и сообществ за его пределами.



Маргарита Симоньян подчеркнула, что говорит об этом как представительница армянской культуры. Ее выступление на форуме в рамках сессии



"Традиционные ценности как показатель здорового общества" на полях ПМЭФ подчеркнуло важность объединения вокруг общих ценностей для создания стабильного и безопасного будущего

Фото: www.council.gov.ru/Пресс-служба Совета Федерации РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿