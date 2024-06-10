Постоянный представитель России при Евросоюзе считает, что изменений в политике ЕС по итогам прошедших выборов в ЕП не будет.
РИА Новости передает, что постпред РФ при ЕС не ожидает изменений в политике, проводимой ЕС, после прошедших выборов в ЕП.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
На Западе предрекают продвижение ВС РФ до Днепра
Российские военные смогут достичь реки Днепр, если это будет необходимо, после освобождения населенного пункта Часов Яр, предположил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
Президент Чехии Павел: Необходима реакция на поддержку экстремистов
Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что в Европе возрастает поддержка радикальных группировок и призвал к принятию мер по реагированию на эту тенденцию, обращая внимание на причины данного явления, как сообщает информационное агентство ЧТК.
The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть
В публикации The Conversation физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, что комплексные упражнения, включающие в себя такие движения, как приседания, выпады, жим лежа и отжимания, позволяют задействовать сразу несколько суставов и групп мышц.
В Москве доступно четвёртое поколение Mitsubishi Outlander по цене от 3 390 000 рублей
Новое четвёртое поколение Mitsubishi Outlander появилось в продаже в России. Цены начинаются от 3 390 000 рублей за модель с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с., передним приводом и бесступенчатым вариатором.