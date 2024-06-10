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Постпред РФ при ЕС не ожидает изменений в политике ЕС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:34

Постпред РФ при ЕС не ожидает изменений в политике ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе считает, что изменений в политике ЕС по итогам прошедших выборов в ЕП не будет.

РИА Новости передает, что постпред РФ при ЕС не ожидает изменений в политике, проводимой ЕС, после прошедших выборов в ЕП.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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