Постоянный представитель России при Евросоюзе считает, что изменений в политике ЕС по итогам прошедших выборов в ЕП не будет.

РИА Новости передает, что постпред РФ при ЕС не ожидает изменений в политике, проводимой ЕС, после прошедших выборов в ЕП.

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