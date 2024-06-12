Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что ЕС "лжет", когда утверждает свою стремление достичь мира на Украине путем дипломатии.
Ранее глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в своем последнем посте в блоге, посвященном его предстоящей поездке на конференцию по Украине в Швейцарии, заявил, что "ЕС стремится к миру на Украине".
"ЕС лжет, утверждая о своем намерении разрешить украинский кризис дипломатическими средствами. Максимальный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в своем блоге от 12 июня 2024 года говорит: "ЕС стремится к миру на Украине". А 3 мая 2024 года он заявлял: "Я знаю, как завершить войну на Украине за пару недель, просто прекратив поставки". Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему не воплотил в жизнь свой план?" — сообщается на странице представительства России в Telegram.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток, расположенном неподалеку от города Люцерн.
Почти 80 государств подтвердили свое намерение принять участие.
Президент США Джо Байден, а также председатель Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не планируют участвовать в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что приглашения от Швейцарии на саммит по Украине не поступали, и в любом случае Москва не примет участия.
Он также отметил, что инициированная организаторами идея проведения мирной конференции неприемлема для России, поскольку она является лишь еще одной попыткой протолкнуть невыполнимую "формулу мира", не учитывающую интересы России.
В Кремле заявили, что попытки искать пути разрешения украинского конфликта без участия России являются абсолютно нелогичными и необоснованными.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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