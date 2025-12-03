Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 14:05

Обещания самому себе превращаются в загадочный механизм: перемены исчезают, едва возникнув в голове

Откладывание перемен создаёт ложное ощущение контроля — психотерапевт Никитина

Переносить перемены "на потом" кажется безобидной привычкой, но именно она чаще всего мешает людям выполнять собственные обещания. Об этом сообщает EcoSever, приводя комментарий семейного системного психотерапевта Ларисы Никитиной. По её словам, новогодние клятвы не имеют особой силы — они срываются по тем же причинам, что и любые другие отсроченные решения.

Почему обещания "с понедельника" не работают

Никитина отмечает, что откладывание изменений создаёт ложное ощущение контроля. Человек понимает необходимость перемен, но не готов выйти из привычного ритма. В результате появляется механизм самоуспокоения.

"Мы себе делаем легкую поблажку. Допустим, человек четко понимает, что пора браться за себя и начать заниматься спортом, но очень не хочется. Тогда приходит вот эта замечательная уловка: "начну с понедельника", до понедельника я поживу старым образом жизни, с излишествами, без дисциплины. А вот с понедельника начну", — пояснила она.

Такая внутренняя "перемотка" позволяет временно избежать дискомфорта, но на деле лишь укрепляет старые привычки. Обещание начинает восприниматься как абстрактная цель, а не действие, требующее немедленного шага.

Как человек "договаривается" сам с собой

Психотерапевт подчёркивает, что невыполнение собственных обещаний связано с особенностями психики. При взаимодействии с другими людьми включается чувство ответственности, однако в отношении себя критерии становятся мягче.

"Так устроена наша психика. Если с другим человеком совесть включается, то когда речь идет про самого себя мы всегда находим оправдания. Мы можем с собой договориться, что у меня не получилось, потому что… И вот этих "потому что" может быть миллион. Мы иногда к Новому году пытаемся "прикрутить" очень много всего", — отметила Никитина.

Подобная стратегия превращается в долгую цепочку отговорок, где каждый срыв объясняется внешними обстоятельствами. В итоге ожидание "особого момента" полностью заменяет реальную работу над собой.

Когда перемены становятся возможными

По словам Никитиной, серьёзные решения принимаются не по календарю, а по внутренней готовности. Если желание изменить жизнь действительно созрело, человек начинает действовать сразу, не дожидаясь праздничных дат.

"Много таких моментов, когда мы себе немножечко врём, если так можно сказать. Мы не очень честны перед собой, когда мы садимся за стол переполненный в Новый год и говорим, а вот с понедельника я сяду на диету. Это не совсем правда по отношению к самому себе. Нежелание выходить из комфортного состояния формируют замкнутый круг, в котором обещания переносятся снова и снова", — пояснила психотерапевт.

Специалист уверена: разорвать этот круг можно только через честный разговор с собой и постепенное действие, а не через ожидание символической даты.

