Как я вернулась к тренировкам после родов: что важно знать для безопасного восстановления

Рождение ребенка — это радостное событие, но и серьезная физиологическая перестройка для организма женщины. Восстановление после родов требует времени и внимательного подхода, а не экстремальных нагрузок. Как безопасно вернуться к физической активности после родов, рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов в интервью "Известиям" 24 сентября.

1. Когда можно начинать тренировки после родов?

Кирилл Антонов подчеркивает, что начинать любые физические упражнения можно только после консультации с врачом, особенно если были осложнения, такие как диастаз, опущение органов или слабость тазового дна. Важно понимать, что сроки возвращения к спорту зависят от типа родов и состояния здоровья женщины.

"Начинать любые упражнения можно только после консультации с врачом, особенно если были такие осложнения, как диастаз, опущение органов или слабость тазового дна. Сроки возвращения к спорту полностью зависят от типа родов и состояния здоровья женщины", — уточнил Антонов.

После естественных родов без осложнений физическую активность, такую как ходьба или дыхательные упражнения, можно начинать через одну-две недели, если нет болей и кровотечений. Если роды были кесаревым сечением или требовали наложения швов, физическая активность разрешена не ранее чем через шесть-восемь недель и только после осмотра гинеколога и УЗИ.

2. Этапы восстановления

Кирилл Антонов отмечает, что в первый восстановительный этап (в течение четырех-шести недель) важно активировать кровообращение и укрепить тазовое дно. На этом этапе рекомендуется выполнять дыхательную гимнастику, упражнения Кегеля и мягкую растяжку.

"Первый восстановительный этап, длящийся четыре-шесть недель, должен быть направлен на активизацию кровообращения и укрепление тазового дна. На этом этапе рекомендуются дыхательная гимнастика, упражнения Кегеля и мягкая растяжка", — отметил Антонов.

На укрепляющем этапе (с 6 до 12 недель) можно добавлять упражнения, такие как ягодичный мостик, модифицированную планку и легкий пилатес. Постепенное возвращение к привычным тренировкам, включая кардио и силовые нагрузки, возможно с 3 до 6 месяцев после родов.

3. Увеличение нагрузки

Антонов подчеркивает, что увеличение нагрузки должно быть плавным и контролируемым. Он рекомендует увеличивать нагрузку не более чем на 10% каждую неделю, внимательно прислушиваясь к сигналам организма.

4. Питание и восстановление после родов

Когда речь идет о питании для похудения, главное правило для кормящей матери — нельзя голодать. Лактация требует энергии, и суточная норма калорий должна составлять не менее 1800-2200 ккал. Для безопасного похудения дефицит калорий не должен превышать 300-500 ккал в день.

Рацион должен быть сбалансированным, богатым белками, полезными жирами и сложными углеводами. Также важным аспектом восстановления является полноценный сон, отдых и психологическая поддержка.

"Лактация требует энергии, поэтому суточная норма должна составлять не менее 1800-2200 ккал. Безопасный дефицит для похудения — не более 300-500 ккал в день", — сказал Антонов.

5. Постепенность и забота о здоровье

Кирилл Антонов напоминает, что восстановление после родов — это долгий процесс, требующий терпения и внимания к своему состоянию. Он подчеркивает важность постепенности в тренировках и уважения к своему организму.

"Ошибки в фитнес-зале — от неправильной техники до игнорирования восстановления — могут не только замедлить прогресс, но и навредить здоровью. Тренировки должны быть осознанными: слушайте свое тело, работайте с тренером и не гонитесь за быстрыми результатами", — заключил Антонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Начало интенсивных тренировок сразу после родов без консультации с врачом.

Последствие: Повышенный риск травм и замедление восстановления.

Альтернатива: Консультация с врачом и постепенное возвращение к физической активности в соответствии с рекомендациями. Ошибка: Пропуск восстановительных этапов, таких как дыхательная гимнастика и упражнения для тазового дна.

Последствие: Ухудшение состояния мышц и замедление восстановления.

Альтернатива: Регулярное выполнение упражнений для укрепления тазового дна и дыхательных упражнений. Ошибка: Слишком быстрый дефицит калорий при диете для похудения.

Последствие: Снижение уровня энергии, ухудшение состояния здоровья и лактации.

Альтернатива: Умеренный дефицит калорий с учетом потребностей организма для восстановления.

Плюсы и минусы возвращения к тренировкам после родов

Плюсы Минусы Улучшение физической формы и общего самочувствия Нужно время и терпение для восстановления Возвращение энергии и тонуса мышц Возможно появление неприятных ощущений при первых нагрузках Поддержка психоэмоционального состояния через физическую активность Риск травм при неправильной технике или слишком ранних нагрузках

FAQ

Когда можно вернуться к тренировкам после родов?

После естественных родов без осложнений можно начать легкие упражнения через 1-2 недели. После кесарева сечения — через 6-8 недель, после консультации с врачом.

Как безопасно вернуть форму после родов?

Необходимо соблюдать постепенность в увеличении нагрузки и начинать с легких упражнений, таких как дыхательная гимнастика и растяжка.

Что важно в питании для кормящей мамы?

Нельзя голодать. Суточная норма калорий для кормящей мамы должна составлять не менее 1800-2200 ккал.

Мифы и правда

Миф: Можно сразу начать тренироваться интенсивно, чтобы быстрее вернуться в форму.

Правда: Восстановление должно быть постепенным, особенно если роды были с осложнениями или кесаревым сечением.

Миф: Питание не важно при возвращении к тренировкам.

Правда: Питание играет ключевую роль в восстановлении, особенно для кормящих мам.

Миф: Быстрый дефицит калорий поможет быстрее сбросить вес.

Правда: Резкое сокращение калорий может привести к проблемам с лактацией и снижению энергии.

Сон и психология

Забота о себе, полноценный сон и поддержка со стороны окружающих важны не только для физического восстановления, но и для психологического комфорта. Постепенное возвращение к тренировкам помогает улучшить настроение и уверенность в себе.

Три интересных факта

Лактация требует дополнительной энергии, поэтому кормящим мамам нужно больше калорий, чем обычно. Умеренный дефицит калорий — лучший способ похудеть после родов, не навредив здоровью. Дыхательная гимнастика и упражнения Кегеля — отличное начало для возвращения в форму после родов.

Исторический контекст

В прошлом женщинам было рекомендовано отдыхать после родов в течение длительного времени, но с развитием медицины вернуться к активности можно было намного быстрее.

Современные методики восстановления после родов включают не только физические упражнения, но и психологическую поддержку.

В последние десятилетия все больше внимания уделяется безопасному и постепенному возвращению к физической активности после родов.