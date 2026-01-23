Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 12:49

Постмодернистские ароматы возвращаются в моду: духи перестают нравиться всем и бьют точно в чувства

Нишевые бренды выпускают ароматы-истории вместо универсальных хитов — Forbes

Люкс-парфюмерия в 2026 году всё чаще звучит не "как надо", а "как хочется": странные сочетания, неожиданные ноты и ароматы-истории вытесняют привычные хиты. Вместо одного узнаваемого шлейфа люди собирают коллекции и ищут запахи, которые отражают характер, воспоминания и настроение. Мода на такие композиции уходит от массовости и делает ставку на индивидуальность и ремесленный подход. Об этом сообщает Forbes.

Постмодерн в парфюмерии: не новый, но снова актуальный

Интерес к "постмодернистским" ароматам возник не вчера — просто сейчас он попал в точку, когда минимализм надоел, а потребность в личных смыслах стала сильнее. Основная идея таких композиций — не "быть красивыми по канону", а вызывать образ: предмет, место, чувство, конкретную сцену из жизни.

"С середины 90-х до 2000-х бренды вроде Comme des Garçons (под руководством креативного директора Кристиана Астугевьеля) и Demeter (с парфюмером Кристофером Броузиусом) деконструировали парфюм, — рассказала основательница Eris Parfums Барбара Херман. — Они экспериментировали с индустриальными аккордами и "странными”, нетипичными для парфюмерии запахами.

"Представляющие" ароматы и язык воспоминаний

Такие духи часто строятся как маленький рассказ: не просто "пляж", а "пляж конкретного года", не просто "кожа", а целая эпоха. С этим связана популярность нишевых брендов, которые не пытаются понравиться всем сразу и поэтому могут быть смелее в выборе сырья и образов.

Гендерные коды становятся гибкими

Ещё один заметный сдвиг — уход от жёсткого деления "мужское/женское" в запахах. Кожаные, табачные и древесные композиции всё чаще воспринимаются как универсальные, а цветочные — могут звучать строго и даже холодно.

"Иными словами, мы можем описывать аромат как мужской (например, древесно-кожаный) или женский (цветочный), но эти категории не закреплены во времени и культурах", — сказала Барбара Херман.

Уд и новые сочетания: от "тяжести” к изящной интенсивности

На волне экспериментов особенно активно переосмысливают уд. Парфюмеры стараются сохранить его глубину, но смягчить излишнюю "животность”, добавляя фруктовые и цветочные контрасты.

"Авангардные удовые ароматы — это переосмысление классического уда: взгляд на утончённую интенсивность, где меньше тяжёлых животно-дымных нот и больше игры фруктовых и цветочных оттенков", — отметила основательница Nancy Meiland Parfums Нэнси Мейланд.

Вместо одного "фирменного” аромата — гардероб и слои

Идея "своего единственного флакона" уступает месту наслоению: люди комбинируют два-три аромата, чтобы собрать неповторимую подпись. Это похоже на стилизацию в одежде — не копировать тренд, а собирать собственную версию.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

