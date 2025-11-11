Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Женщина с седыми волосами
© commons.wikimedia.org by Зорянна is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 21:12

Женственность не исчезает — она меняется: как вернуть уверенность и энергию после 50

В 64 года телеведущая Астрид Фонтенель открыто рассказала о жизни после менопаузы. В своём сообщении в соцсетях она призналась: "всё проходит и всё возвращается" — включая удовольствие и уверенность в себе. Её откровенность стала началом важного разговора о постменопаузе — времени, когда женщина может не только столкнуться с физическими изменениями, но и заново открыть себя.

По словам гинеколога Беатрис Тупинамба, специалиста по менопаузе и климаксу, понимание происходящего с телом помогает пройти этот период осознанно, сохранив здоровье и внутреннюю гармонию.

Что отличает менопаузу от постменопаузы

"Менопауза — это дата последней менструации после года без месячных. Постменопауза — то, что следует за этим этапом", — пояснила гинеколог Беатрис Тупинамба.

По словам врача, именно в постменопаузе наиболее ярко проявляются последствия гормональных колебаний: приливы, бессонница, раздражительность, набор веса и потеря мышечной массы. Со временем симптомы могут стабилизироваться, но при отсутствии внимания к здоровью — усиливаться.

Также растёт риск остеопороза, ухудшается память, увеличивается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому женщинам важно не игнорировать этот этап, а учиться заботиться о себе заново — физически и эмоционально.

Как помочь себе после менопаузы

"Первый шаг — посмотреть на свой образ жизни. Приоритет сна, физической активности, питания — это фундаментальные столпы", — отметила гинеколог Беатрис Тупинамба.

Она объясняет, что даже небольшие изменения способны существенно улучшить самочувствие.

Основные рекомендации врача:

  1. Регулярная физическая активность.
    Умеренные тренировки поддерживают гормональный баланс, предотвращают потерю мышечной массы и помогают справляться со стрессом.
  2. Противовоспалительное питание.
    В рационе должно быть достаточно белка, овощей, зелени и продуктов с антиоксидантами — они защищают клетки от старения.
  3. Контроль сна.
    Полноценный ночной отдых снижает уровень стресса и помогает регулировать гормональные процессы.
  4. Эмоциональный баланс.
    Йога, дыхательные практики, медитация и простые прогулки помогают контролировать тревожность и возвращают ощущение внутренней опоры.

Либидо и удовольствие: как вернуть жизненную энергию

Выступление Астрид Фонтенель вызвало большой отклик, ведь тема женского удовольствия в зрелом возрасте до сих пор окружена мифами.

"Удовольствие может и должно вернуться. Либидо — это энергия жизни, это её часть", — подчеркнула гинеколог Беатрис Тупинамба.

По её словам, важно не ограничиваться медицинскими подходами — психоэмоциональная составляющая играет не меньшую роль. Женщина, которая принимает себя и заботится о теле, постепенно ощущает возвращение желания и уверенности.

"Либидо — это не гормон, это жизненная энергия, ваша самооценка, ваше присутствие в мире", — добавила врач.

Именно в постменопаузе многие женщины учатся смотреть на себя без давления юности, с новым чувством свободы и телесного принятия. Это время, когда удовольствие становится естественной частью жизни — без стеснения и стереотипов.

Сравнение

Этап

Основные признаки

Что важно делать

Менопауза

Прекращение менструации, приливы, перепады настроения

Обследование у врача, настрой на изменения

Ранняя постменопауза

Гормональные колебания, бессонница, слабость

Сбалансированное питание, витамины, физическая активность

Поздняя постменопауза

Потеря плотности костей, изменения в теле

Контроль здоровья, забота о себе, укрепление самооценки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать симптомы и полагаться на "само пройдёт".
    Последствие: Усиление дискомфорта, ухудшение состояния костей и сосудов.
    Альтернатива: Консультация с врачом и подбор индивидуального плана терапии.
  • Ошибка: Отказ от физической активности.
    Последствие: Потеря тонуса, боли в суставах, снижение настроения.
    Альтернатива: Ежедневная зарядка, плавание или йога.
  • Ошибка: Считать, что либидо безвозвратно уходит.
    Последствие: Потеря уверенности и эмоциональная изоляция.
    Альтернатива: Работа с телом, самопознание и открытость к новому опыту.

А что если…

Если вы чувствуете, что гормональные изменения влияют на эмоциональное состояние, попробуйте комбинировать медицинскую терапию с психологической поддержкой. Разговор с психотерапевтом помогает вернуть контакт с телом и осознать свои потребности.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Осознание своих потребностей и возможностей

Требуется регулярная работа над собой

Возможность заново открыть сексуальность

Симптомы могут возвращаться при стрессе

Рост внутренней свободы и уверенности

Необходима поддержка специалистов

FAQ

Как понять, что наступила постменопауза?
Если месячные отсутствуют более 12 месяцев — это начало постменопаузы.

Можно ли вернуть либидо без гормональной терапии?
Да, помогают физическая активность, психологический комфорт и уход за собой.

Что есть при постменопаузе?
Белки, зелёные овощи, продукты с кальцием и омега-3: рыба, орехи, семена.

Мифы и правда

  • Миф: После менопаузы женственность исчезает.
    Правда: Это время, когда женщина может проявить себя с новой силой и уверенностью.
  • Миф: Сексуальное влечение зависит только от гормонов.
    Правда: Эмоции, самооценка и доверие к партнёру играют не меньшую роль.
  • Миф: Физическая активность в этом возрасте опасна.
    Правда: Умеренные нагрузки укрепляют кости и сосуды, предотвращая болезни.

3 интересных факта

  • После 50 лет организм способен адаптироваться к новым гормональным уровням при условии регулярной активности.
  • Женщины, занимающиеся йогой, реже испытывают приливы и стресс.
  • Постменопауза может стать временем карьерных и личных свершений благодаря росту уверенности.

