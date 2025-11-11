Женственность не исчезает — она меняется: как вернуть уверенность и энергию после 50

В 64 года телеведущая Астрид Фонтенель открыто рассказала о жизни после менопаузы. В своём сообщении в соцсетях она призналась: "всё проходит и всё возвращается" — включая удовольствие и уверенность в себе. Её откровенность стала началом важного разговора о постменопаузе — времени, когда женщина может не только столкнуться с физическими изменениями, но и заново открыть себя.

По словам гинеколога Беатрис Тупинамба, специалиста по менопаузе и климаксу, понимание происходящего с телом помогает пройти этот период осознанно, сохранив здоровье и внутреннюю гармонию.

Что отличает менопаузу от постменопаузы

"Менопауза — это дата последней менструации после года без месячных. Постменопауза — то, что следует за этим этапом", — пояснила гинеколог Беатрис Тупинамба.

По словам врача, именно в постменопаузе наиболее ярко проявляются последствия гормональных колебаний: приливы, бессонница, раздражительность, набор веса и потеря мышечной массы. Со временем симптомы могут стабилизироваться, но при отсутствии внимания к здоровью — усиливаться.

Также растёт риск остеопороза, ухудшается память, увеличивается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому женщинам важно не игнорировать этот этап, а учиться заботиться о себе заново — физически и эмоционально.

Как помочь себе после менопаузы

"Первый шаг — посмотреть на свой образ жизни. Приоритет сна, физической активности, питания — это фундаментальные столпы", — отметила гинеколог Беатрис Тупинамба.

Она объясняет, что даже небольшие изменения способны существенно улучшить самочувствие.

Основные рекомендации врача:

Регулярная физическая активность.

Умеренные тренировки поддерживают гормональный баланс, предотвращают потерю мышечной массы и помогают справляться со стрессом. Противовоспалительное питание.

В рационе должно быть достаточно белка, овощей, зелени и продуктов с антиоксидантами — они защищают клетки от старения. Контроль сна.

Полноценный ночной отдых снижает уровень стресса и помогает регулировать гормональные процессы. Эмоциональный баланс.

Йога, дыхательные практики, медитация и простые прогулки помогают контролировать тревожность и возвращают ощущение внутренней опоры.

Либидо и удовольствие: как вернуть жизненную энергию

Выступление Астрид Фонтенель вызвало большой отклик, ведь тема женского удовольствия в зрелом возрасте до сих пор окружена мифами.

"Удовольствие может и должно вернуться. Либидо — это энергия жизни, это её часть", — подчеркнула гинеколог Беатрис Тупинамба.

По её словам, важно не ограничиваться медицинскими подходами — психоэмоциональная составляющая играет не меньшую роль. Женщина, которая принимает себя и заботится о теле, постепенно ощущает возвращение желания и уверенности.

"Либидо — это не гормон, это жизненная энергия, ваша самооценка, ваше присутствие в мире", — добавила врач.

Именно в постменопаузе многие женщины учатся смотреть на себя без давления юности, с новым чувством свободы и телесного принятия. Это время, когда удовольствие становится естественной частью жизни — без стеснения и стереотипов.

Сравнение

Этап Основные признаки Что важно делать Менопауза Прекращение менструации, приливы, перепады настроения Обследование у врача, настрой на изменения Ранняя постменопауза Гормональные колебания, бессонница, слабость Сбалансированное питание, витамины, физическая активность Поздняя постменопауза Потеря плотности костей, изменения в теле Контроль здоровья, забота о себе, укрепление самооценки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать симптомы и полагаться на "само пройдёт".

Последствие: Усиление дискомфорта, ухудшение состояния костей и сосудов.

Альтернатива: Консультация с врачом и подбор индивидуального плана терапии.

Игнорировать симптомы и полагаться на "само пройдёт". Усиление дискомфорта, ухудшение состояния костей и сосудов. Консультация с врачом и подбор индивидуального плана терапии. Ошибка: Отказ от физической активности.

Последствие: Потеря тонуса, боли в суставах, снижение настроения.

Альтернатива: Ежедневная зарядка, плавание или йога.

Отказ от физической активности. Потеря тонуса, боли в суставах, снижение настроения. Ежедневная зарядка, плавание или йога. Ошибка: Считать, что либидо безвозвратно уходит.

Последствие: Потеря уверенности и эмоциональная изоляция.

Альтернатива: Работа с телом, самопознание и открытость к новому опыту.

А что если…

Если вы чувствуете, что гормональные изменения влияют на эмоциональное состояние, попробуйте комбинировать медицинскую терапию с психологической поддержкой. Разговор с психотерапевтом помогает вернуть контакт с телом и осознать свои потребности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Осознание своих потребностей и возможностей Требуется регулярная работа над собой Возможность заново открыть сексуальность Симптомы могут возвращаться при стрессе Рост внутренней свободы и уверенности Необходима поддержка специалистов

FAQ

Как понять, что наступила постменопауза?

Если месячные отсутствуют более 12 месяцев — это начало постменопаузы.

Можно ли вернуть либидо без гормональной терапии?

Да, помогают физическая активность, психологический комфорт и уход за собой.

Что есть при постменопаузе?

Белки, зелёные овощи, продукты с кальцием и омега-3: рыба, орехи, семена.

Мифы и правда

Миф: После менопаузы женственность исчезает.

Правда: Это время, когда женщина может проявить себя с новой силой и уверенностью.

После менопаузы женственность исчезает. Это время, когда женщина может проявить себя с новой силой и уверенностью. Миф: Сексуальное влечение зависит только от гормонов.

Правда: Эмоции, самооценка и доверие к партнёру играют не меньшую роль.

Сексуальное влечение зависит только от гормонов. Эмоции, самооценка и доверие к партнёру играют не меньшую роль. Миф: Физическая активность в этом возрасте опасна.

Правда: Умеренные нагрузки укрепляют кости и сосуды, предотвращая болезни.

3 интересных факта