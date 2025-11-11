Женственность не исчезает — она меняется: как вернуть уверенность и энергию после 50
В 64 года телеведущая Астрид Фонтенель открыто рассказала о жизни после менопаузы. В своём сообщении в соцсетях она призналась: "всё проходит и всё возвращается" — включая удовольствие и уверенность в себе. Её откровенность стала началом важного разговора о постменопаузе — времени, когда женщина может не только столкнуться с физическими изменениями, но и заново открыть себя.
По словам гинеколога Беатрис Тупинамба, специалиста по менопаузе и климаксу, понимание происходящего с телом помогает пройти этот период осознанно, сохранив здоровье и внутреннюю гармонию.
Что отличает менопаузу от постменопаузы
"Менопауза — это дата последней менструации после года без месячных. Постменопауза — то, что следует за этим этапом", — пояснила гинеколог Беатрис Тупинамба.
По словам врача, именно в постменопаузе наиболее ярко проявляются последствия гормональных колебаний: приливы, бессонница, раздражительность, набор веса и потеря мышечной массы. Со временем симптомы могут стабилизироваться, но при отсутствии внимания к здоровью — усиливаться.
Также растёт риск остеопороза, ухудшается память, увеличивается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому женщинам важно не игнорировать этот этап, а учиться заботиться о себе заново — физически и эмоционально.
Как помочь себе после менопаузы
"Первый шаг — посмотреть на свой образ жизни. Приоритет сна, физической активности, питания — это фундаментальные столпы", — отметила гинеколог Беатрис Тупинамба.
Она объясняет, что даже небольшие изменения способны существенно улучшить самочувствие.
Основные рекомендации врача:
- Регулярная физическая активность.
Умеренные тренировки поддерживают гормональный баланс, предотвращают потерю мышечной массы и помогают справляться со стрессом.
- Противовоспалительное питание.
В рационе должно быть достаточно белка, овощей, зелени и продуктов с антиоксидантами — они защищают клетки от старения.
- Контроль сна.
Полноценный ночной отдых снижает уровень стресса и помогает регулировать гормональные процессы.
- Эмоциональный баланс.
Йога, дыхательные практики, медитация и простые прогулки помогают контролировать тревожность и возвращают ощущение внутренней опоры.
Либидо и удовольствие: как вернуть жизненную энергию
Выступление Астрид Фонтенель вызвало большой отклик, ведь тема женского удовольствия в зрелом возрасте до сих пор окружена мифами.
"Удовольствие может и должно вернуться. Либидо — это энергия жизни, это её часть", — подчеркнула гинеколог Беатрис Тупинамба.
По её словам, важно не ограничиваться медицинскими подходами — психоэмоциональная составляющая играет не меньшую роль. Женщина, которая принимает себя и заботится о теле, постепенно ощущает возвращение желания и уверенности.
"Либидо — это не гормон, это жизненная энергия, ваша самооценка, ваше присутствие в мире", — добавила врач.
Именно в постменопаузе многие женщины учатся смотреть на себя без давления юности, с новым чувством свободы и телесного принятия. Это время, когда удовольствие становится естественной частью жизни — без стеснения и стереотипов.
Сравнение
|
Этап
|
Основные признаки
|
Что важно делать
|
Менопауза
|
Прекращение менструации, приливы, перепады настроения
|
Обследование у врача, настрой на изменения
|
Ранняя постменопауза
|
Гормональные колебания, бессонница, слабость
|
Сбалансированное питание, витамины, физическая активность
|
Поздняя постменопауза
|
Потеря плотности костей, изменения в теле
|
Контроль здоровья, забота о себе, укрепление самооценки
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Игнорировать симптомы и полагаться на "само пройдёт".
Последствие: Усиление дискомфорта, ухудшение состояния костей и сосудов.
Альтернатива: Консультация с врачом и подбор индивидуального плана терапии.
- Ошибка: Отказ от физической активности.
Последствие: Потеря тонуса, боли в суставах, снижение настроения.
Альтернатива: Ежедневная зарядка, плавание или йога.
- Ошибка: Считать, что либидо безвозвратно уходит.
Последствие: Потеря уверенности и эмоциональная изоляция.
Альтернатива: Работа с телом, самопознание и открытость к новому опыту.
А что если…
Если вы чувствуете, что гормональные изменения влияют на эмоциональное состояние, попробуйте комбинировать медицинскую терапию с психологической поддержкой. Разговор с психотерапевтом помогает вернуть контакт с телом и осознать свои потребности.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Осознание своих потребностей и возможностей
|
Требуется регулярная работа над собой
|
Возможность заново открыть сексуальность
|
Симптомы могут возвращаться при стрессе
|
Рост внутренней свободы и уверенности
|
Необходима поддержка специалистов
FAQ
Как понять, что наступила постменопауза?
Если месячные отсутствуют более 12 месяцев — это начало постменопаузы.
Можно ли вернуть либидо без гормональной терапии?
Да, помогают физическая активность, психологический комфорт и уход за собой.
Что есть при постменопаузе?
Белки, зелёные овощи, продукты с кальцием и омега-3: рыба, орехи, семена.
Мифы и правда
- Миф: После менопаузы женственность исчезает.
Правда: Это время, когда женщина может проявить себя с новой силой и уверенностью.
- Миф: Сексуальное влечение зависит только от гормонов.
Правда: Эмоции, самооценка и доверие к партнёру играют не меньшую роль.
- Миф: Физическая активность в этом возрасте опасна.
Правда: Умеренные нагрузки укрепляют кости и сосуды, предотвращая болезни.
3 интересных факта
- После 50 лет организм способен адаптироваться к новым гормональным уровням при условии регулярной активности.
- Женщины, занимающиеся йогой, реже испытывают приливы и стресс.
- Постменопауза может стать временем карьерных и личных свершений благодаря росту уверенности.
