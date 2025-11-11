Мозг на диете? Нет, жир в талии после менопаузы душит когнитивные функции — почему эстроген не спасает
Менопауза меняет не только гормональный фон, но и структуру тела. Новое исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало, что женщины с большим количеством жира в области талии после менопаузы чаще демонстрируют снижение памяти, внимания и когнитивной гибкости.
Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон и Клиники Майо проанализировали данные более 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, участвовавших в крупном клиническом проекте KEEPS (Kronos Early Estrogen Prevention Study). Их цель — понять, как гормональные и метаболические изменения, происходящие после менопаузы, отражаются на работе мозга.
Что происходит с телом после менопаузы
Падение уровня эстрогена запускает целый каскад физиологических изменений:
-
увеличивается доля висцерального жира — внутреннего, окружающего органы;
-
снижается чувствительность к инсулину;
-
усиливаются воспалительные процессы.
Этот тип жировой ткани — не просто "лишний вес”, а метаболически активная система, способная влиять на сосуды, обмен веществ и мозг.
"Раннее внимание к модифицируемым факторам риска — ключ к сохранению здоровья и независимости с возрастом. Профилактические стратегии до наступления менопаузы принесут долговременные результаты и снизят риск когнитивных и метаболических нарушений", — отметила Моника Кристмас, заместитель медицинского директора The Menopause Society.
Как проходило исследование
Женщины участвовали в программе гормональной терапии: им назначались эстроген в виде таблеток, пластыря или плацебо. Одновременно исследователи измеряли соотношение талии к бёдрам (WHR) — индикатор накопления абдоминального жира.
Каждая участница регулярно проходила тесты на память, внимание и когнитивную гибкость, оценивающие функции префронтальной коры и гиппокампа — ключевых зон мозга, отвечающих за мышление и память.
Что показали результаты
-
Женщины с более высоким WHR (признаком абдоминального ожирения) демонстрировали хужее выполнение тестов на внимание и вербальную память.
-
Их способность к планированию, концентрации и визуальной организации информации была значительно ниже.
-
Гормональная терапия не изменила связь между объёмом талии и когнитивными функциями — то есть сам по себе эстроген не компенсировал негативное влияние жира.
Почему жир в области талии опасен для мозга
Исследователи считают, что ключевым фактором является висцеральное воспаление. Эта ткань выделяет цитокины — молекулы, которые вызывают хроническое воспаление и снижают эффективность кровоснабжения мозга.
Кроме того, избыточный висцеральный жир способствует инсулинорезистентности, что со временем ухудшает обмен глюкозы в нейронах и снижает активность памяти.
Таблица: как абдоминальный жир влияет на когнитивные функции
|Биологический процесс
|Последствие
|Эффект для мозга
|Увеличение висцерального жира
|Повышение воспаления
|Снижение нейропластичности
|Снижение эстрогена
|Нарушение сосудистого тонуса
|Падение мозгового кровотока
|Инсулинорезистентность
|Нарушение обмена глюкозы
|Ухудшение памяти и концентрации
|Ожирение талии
|Изменение гормонов лептина и грелина
|Нарушение регуляции аппетита и сна
Что делать: стратегия "профилактики до менопаузы"
Исследование подчёркивает: важно начинать заботу о метаболическом здоровье задолго до менопаузы. Вот что советуют специалисты:
-
Следить за объёмом талии — показатель WHR выше 0,85 указывает на повышенный риск метаболических нарушений.
-
Регулярно заниматься физической активностью, включая аэробные и силовые тренировки.
-
Сбалансировать рацион: больше белка, клетчатки и продуктов с низким гликемическим индексом.
-
Контролировать уровень сахара и холестерина — особенно при наследственной предрасположенности.
-
Обсудить с врачом гормональную терапию, если есть показания, но не рассматривать её как "панацею" от когнитивных изменений.
А что если не обращать внимания на изменения?
Накопление абдоминального жира у женщин в постменопаузе не только повышает риск диабета и гипертонии, но и может ускорить старение мозга. Учёные отмечают, что этот эффект проявляется уже через несколько лет после снижения эстрогена.
Регулярный контроль веса и окружности талии — один из самых простых способов сохранить когнитивное здоровье.
Три интересных факта
-
Эстроген защищает сосуды мозга, усиливая кровоснабжение и уменьшая воспаление — именно поэтому его падение после менопаузы так заметно.
-
Висцеральный жир вырабатывает больше гормонов стресса (кортизола), чем подкожный, усиливая тревожность и нарушения сна.
-
Женщины с активным образом жизни в среднем на 30% реже сталкиваются с когнитивным спадом после 50 лет.
FAQ
Можно ли убрать висцеральный жир с помощью диеты?
Полностью — нет, но уменьшить его объём можно при сочетании правильного питания, сна и умеренных физических нагрузок.
Помогает ли гормональная терапия сохранить память?
По данным исследования — нет. Эстроген полезен для сосудов, но не компенсирует эффект воспаления, вызванного жиром.
Сколько нужно двигаться?
Рекомендовано не менее 150 минут аэробных упражнений в неделю и 2 силовых тренировки.
