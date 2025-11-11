Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Mobile menu button
Как развить в себе бодинейтралитет
Как развить в себе бодинейтралитет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:03

Мозг на диете? Нет, жир в талии после менопаузы душит когнитивные функции — почему эстроген не спасает

Menopause: абдоминальный жир после менопаузы связан с ухудшением памяти и внимания

Менопауза меняет не только гормональный фон, но и структуру тела. Новое исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало, что женщины с большим количеством жира в области талии после менопаузы чаще демонстрируют снижение памяти, внимания и когнитивной гибкости.

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон и Клиники Майо проанализировали данные более 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, участвовавших в крупном клиническом проекте KEEPS (Kronos Early Estrogen Prevention Study). Их цель — понять, как гормональные и метаболические изменения, происходящие после менопаузы, отражаются на работе мозга.

Что происходит с телом после менопаузы

Падение уровня эстрогена запускает целый каскад физиологических изменений:

  • увеличивается доля висцерального жира — внутреннего, окружающего органы;

  • снижается чувствительность к инсулину;

  • усиливаются воспалительные процессы.

Этот тип жировой ткани — не просто "лишний вес”, а метаболически активная система, способная влиять на сосуды, обмен веществ и мозг.

"Раннее внимание к модифицируемым факторам риска — ключ к сохранению здоровья и независимости с возрастом. Профилактические стратегии до наступления менопаузы принесут долговременные результаты и снизят риск когнитивных и метаболических нарушений", — отметила Моника Кристмас, заместитель медицинского директора The Menopause Society.

Как проходило исследование

Женщины участвовали в программе гормональной терапии: им назначались эстроген в виде таблеток, пластыря или плацебо. Одновременно исследователи измеряли соотношение талии к бёдрам (WHR) — индикатор накопления абдоминального жира.

Каждая участница регулярно проходила тесты на память, внимание и когнитивную гибкость, оценивающие функции префронтальной коры и гиппокампа — ключевых зон мозга, отвечающих за мышление и память.

Что показали результаты

  1. Женщины с более высоким WHR (признаком абдоминального ожирения) демонстрировали хужее выполнение тестов на внимание и вербальную память.

  2. Их способность к планированию, концентрации и визуальной организации информации была значительно ниже.

  3. Гормональная терапия не изменила связь между объёмом талии и когнитивными функциями — то есть сам по себе эстроген не компенсировал негативное влияние жира.

Почему жир в области талии опасен для мозга

Исследователи считают, что ключевым фактором является висцеральное воспаление. Эта ткань выделяет цитокины — молекулы, которые вызывают хроническое воспаление и снижают эффективность кровоснабжения мозга.

Кроме того, избыточный висцеральный жир способствует инсулинорезистентности, что со временем ухудшает обмен глюкозы в нейронах и снижает активность памяти.

Таблица: как абдоминальный жир влияет на когнитивные функции

Биологический процесс Последствие Эффект для мозга
Увеличение висцерального жира Повышение воспаления Снижение нейропластичности
Снижение эстрогена Нарушение сосудистого тонуса Падение мозгового кровотока
Инсулинорезистентность Нарушение обмена глюкозы Ухудшение памяти и концентрации
Ожирение талии Изменение гормонов лептина и грелина Нарушение регуляции аппетита и сна

Что делать: стратегия "профилактики до менопаузы"

Исследование подчёркивает: важно начинать заботу о метаболическом здоровье задолго до менопаузы. Вот что советуют специалисты:

  1. Следить за объёмом талии — показатель WHR выше 0,85 указывает на повышенный риск метаболических нарушений.

  2. Регулярно заниматься физической активностью, включая аэробные и силовые тренировки.

  3. Сбалансировать рацион: больше белка, клетчатки и продуктов с низким гликемическим индексом.

  4. Контролировать уровень сахара и холестерина — особенно при наследственной предрасположенности.

  5. Обсудить с врачом гормональную терапию, если есть показания, но не рассматривать её как "панацею" от когнитивных изменений.

А что если не обращать внимания на изменения?

Накопление абдоминального жира у женщин в постменопаузе не только повышает риск диабета и гипертонии, но и может ускорить старение мозга. Учёные отмечают, что этот эффект проявляется уже через несколько лет после снижения эстрогена.

Регулярный контроль веса и окружности талии — один из самых простых способов сохранить когнитивное здоровье.

Три интересных факта

  1. Эстроген защищает сосуды мозга, усиливая кровоснабжение и уменьшая воспаление — именно поэтому его падение после менопаузы так заметно.

  2. Висцеральный жир вырабатывает больше гормонов стресса (кортизола), чем подкожный, усиливая тревожность и нарушения сна.

  3. Женщины с активным образом жизни в среднем на 30% реже сталкиваются с когнитивным спадом после 50 лет.

FAQ

Можно ли убрать висцеральный жир с помощью диеты?
Полностью — нет, но уменьшить его объём можно при сочетании правильного питания, сна и умеренных физических нагрузок.

Помогает ли гормональная терапия сохранить память?
По данным исследования — нет. Эстроген полезен для сосудов, но не компенсирует эффект воспаления, вызванного жиром.

Сколько нужно двигаться?
Рекомендовано не менее 150 минут аэробных упражнений в неделю и 2 силовых тренировки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мегасооружения на Карстовом плато подтверждают высокую организованность древних охотников — исследования Университета Любляны сегодня в 7:16
От ловушек до мегасооружений: как Карстовое плато раскрывает секреты древней охоты и общества

Исследователи обнаружили в Словении древние каменные мегасооружения, использовавшиеся для охоты. Это открытие меняет наши представления о социальных и технологических достижениях ранних обществ.

Читать полностью » Охра в жизни неандертальцев: новые данные подтверждают символическое поведение — Франческо д’Эррико сегодня в 6:16
Охра — не только краска: как она помогала неандертальцам создавать символы и инструменты

Удивительные открытия о том, как неандертальцы использовали охру для создания символов, переворачивают наше представление о развитии человеческой цивилизации.

Читать полностью » Исследования Университета Йонсэ ставят под сомнение ускорение расширения Вселенной — данные сверхновых сегодня в 5:16
Все, что мы знали о Вселенной, может быть ошибкой: как новые данные о сверхновых меняют космологию

Учёные из Южной Кореи утверждают, что Вселенная замедляется, а не ускоряется. Какие последствия это имеет для современных теорий и как новые данные могут изменить науку?

Читать полностью » NASA: самое продолжительное солнечное затмение XXI века произойдёт над Египтом и Северной Африкой сегодня в 4:37
Солнце погаснет на шесть минут — астрономы предупреждают: такого не было сто лет

Астрономы готовятся к самому длительному солнечному затмению века, которое затмит небо над Африкой и Ближним Востоком, превращая день в магическую ночь.

Читать полностью » Исследователи из Японии подтвердили, что древняя Вселенная была теплее современной сегодня в 2:31
Вселенная была горячее, чем ад: космос раскрыл тайну своей древней жары

Японские учёные впервые точно измерили температуру древнего космоса и подтвердили, что Вселенная миллиарды лет назад была ощутимо теплее, чем сегодня.

Читать полностью » Учёные NASA нашли предшественники жизни в Большом Магеллановом Облаке с помощью телескопа Джеймса Уэбба сегодня в 2:15
Во льду другой галактики — спирт, кислота и надежда: Вселенная снова намекает на жизнь

Телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил органические молекулы в соседней галактике. Что это значит для понимания происхождения жизни во Вселенной?

Читать полностью » RIKEN и Киотский университет представили крупнейшую базу данных генетического разнообразия Японии сегодня в 1:14
Тайна японской крови: учёные нашли следы исчезнувшего народа прямо в ДНК

Японские учёные впервые создали подробную карту генетического разнообразия страны — открытие, которое меняет представления о происхождении и здоровье нации.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили в Марокко самый древний вид анкилозавра с уникальной костной бронёй сегодня в 0:25
Он носил броню, будто из кошмаров: самый древний анкилозавр оказался не тем, кем его считали

Находка в Марокко показала, что анкилозавры обзавелись шипами и бронёй намного раньше, чем предполагали учёные. Что скрывают их древние кости?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Добавила в рацион зелень — и через неделю почувствовала прилив сил: эффект фолиевой кислоты удивил
Еда
Ирина Пакалова: блюда в глиняных горшочках всегда получаются ароматнее
Спорт и фитнес
Решил добавить становую в программу — и быстро узнал, как опасна ошибка в технике
Дом
Оставлял зарядки в розетке — пока не увидел счёт за электричество: эти привычки забирают ваши деньги
Питомцы
Эксперт Табуларис: балканская серна находится под угрозой исчезновения
Туризм
Думал, что Дагестан — про эмоции: не знал, что будет боль, суд и миллионная компенсация
Садоводство
Я ухаживал за мандарином год — и вот что случилось с ним сейчас
Питомцы
Эксперт Маллиу: крупные собаки чаще страдают от наследственных заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet