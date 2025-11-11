Мозг на диете? Нет, жир в талии после менопаузы душит когнитивные функции — почему эстроген не спасает

Менопауза меняет не только гормональный фон, но и структуру тела. Новое исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало, что женщины с большим количеством жира в области талии после менопаузы чаще демонстрируют снижение памяти, внимания и когнитивной гибкости.

Учёные из Университета Висконсин-Мэдисон и Клиники Майо проанализировали данные более 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, участвовавших в крупном клиническом проекте KEEPS (Kronos Early Estrogen Prevention Study). Их цель — понять, как гормональные и метаболические изменения, происходящие после менопаузы, отражаются на работе мозга.

Что происходит с телом после менопаузы

Падение уровня эстрогена запускает целый каскад физиологических изменений:

увеличивается доля висцерального жира — внутреннего, окружающего органы;

снижается чувствительность к инсулину;

усиливаются воспалительные процессы.

Этот тип жировой ткани — не просто "лишний вес”, а метаболически активная система, способная влиять на сосуды, обмен веществ и мозг.

"Раннее внимание к модифицируемым факторам риска — ключ к сохранению здоровья и независимости с возрастом. Профилактические стратегии до наступления менопаузы принесут долговременные результаты и снизят риск когнитивных и метаболических нарушений", — отметила Моника Кристмас, заместитель медицинского директора The Menopause Society.

Как проходило исследование

Женщины участвовали в программе гормональной терапии: им назначались эстроген в виде таблеток, пластыря или плацебо. Одновременно исследователи измеряли соотношение талии к бёдрам (WHR) — индикатор накопления абдоминального жира.

Каждая участница регулярно проходила тесты на память, внимание и когнитивную гибкость, оценивающие функции префронтальной коры и гиппокампа — ключевых зон мозга, отвечающих за мышление и память.

Что показали результаты

Женщины с более высоким WHR (признаком абдоминального ожирения) демонстрировали хужее выполнение тестов на внимание и вербальную память. Их способность к планированию, концентрации и визуальной организации информации была значительно ниже. Гормональная терапия не изменила связь между объёмом талии и когнитивными функциями — то есть сам по себе эстроген не компенсировал негативное влияние жира.

Почему жир в области талии опасен для мозга

Исследователи считают, что ключевым фактором является висцеральное воспаление. Эта ткань выделяет цитокины — молекулы, которые вызывают хроническое воспаление и снижают эффективность кровоснабжения мозга.

Кроме того, избыточный висцеральный жир способствует инсулинорезистентности, что со временем ухудшает обмен глюкозы в нейронах и снижает активность памяти.

Таблица: как абдоминальный жир влияет на когнитивные функции

Биологический процесс Последствие Эффект для мозга Увеличение висцерального жира Повышение воспаления Снижение нейропластичности Снижение эстрогена Нарушение сосудистого тонуса Падение мозгового кровотока Инсулинорезистентность Нарушение обмена глюкозы Ухудшение памяти и концентрации Ожирение талии Изменение гормонов лептина и грелина Нарушение регуляции аппетита и сна

Что делать: стратегия "профилактики до менопаузы"

Исследование подчёркивает: важно начинать заботу о метаболическом здоровье задолго до менопаузы. Вот что советуют специалисты:

Следить за объёмом талии — показатель WHR выше 0,85 указывает на повышенный риск метаболических нарушений. Регулярно заниматься физической активностью, включая аэробные и силовые тренировки. Сбалансировать рацион: больше белка, клетчатки и продуктов с низким гликемическим индексом. Контролировать уровень сахара и холестерина — особенно при наследственной предрасположенности. Обсудить с врачом гормональную терапию, если есть показания, но не рассматривать её как "панацею" от когнитивных изменений.

А что если не обращать внимания на изменения?

Накопление абдоминального жира у женщин в постменопаузе не только повышает риск диабета и гипертонии, но и может ускорить старение мозга. Учёные отмечают, что этот эффект проявляется уже через несколько лет после снижения эстрогена.

Регулярный контроль веса и окружности талии — один из самых простых способов сохранить когнитивное здоровье.

Три интересных факта

Эстроген защищает сосуды мозга, усиливая кровоснабжение и уменьшая воспаление — именно поэтому его падение после менопаузы так заметно. Висцеральный жир вырабатывает больше гормонов стресса (кортизола), чем подкожный, усиливая тревожность и нарушения сна. Женщины с активным образом жизни в среднем на 30% реже сталкиваются с когнитивным спадом после 50 лет.

FAQ

Можно ли убрать висцеральный жир с помощью диеты?

Полностью — нет, но уменьшить его объём можно при сочетании правильного питания, сна и умеренных физических нагрузок.

Помогает ли гормональная терапия сохранить память?

По данным исследования — нет. Эстроген полезен для сосудов, но не компенсирует эффект воспаления, вызванного жиром.

Сколько нужно двигаться?

Рекомендовано не менее 150 минут аэробных упражнений в неделю и 2 силовых тренировки.