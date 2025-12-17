Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нарциссы
Нарциссы
© Own work by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 15:23

Поставила нарциссы на солнечный подоконник — и они подарили мне невероятное цветение

Правильный полив нарциссов в горшке обеспечивает продолжительное цветение — Сад и огород

Выращивание нарциссов в домашних условиях — это отличный способ добавить весеннего настроения в ваш дом. С минимальными усилиями и правильным уходом эти цветы подарят вам яркое и продолжительное цветение. Об этом сообщает Сад и огород.

Как вырастить нарциссы в домашних условиях

Нарциссы можно с успехом вырастить в домашних условиях, используя керамические горшки. Эти цветы радуют глаз в течение 10-15 дней. Чтобы продлить цветение, выбирайте нарциссы с уже начинающими распускаться цветами или ещё закрытыми бутонами.

Полив нарциссов в горшке должен быть умеренным: достаточно поливать растения 1-2 раза в неделю, когда почва подсохнет. Чтобы цветы радовали вас более пышным цветением, поставьте горшок на солнечный подоконник. Для полива используйте воду комнатной температуры, предварительно отстоявшуюся. Во время цветения растения могут требовать более частого полива, однако в конце этого периода полив нужно уменьшить.

Почему нарциссы не цветут в горшке

Если нарциссы не цветут, возможно, причина в составе почвы. Эти растения предпочитают нейтральную или слабокислую почву с pH 5-7. Если ваша почва слишком кислая, добавьте известь или доломитовую муку, чтобы сбалансировать её кислотность.

Кроме того, нарциссы не будут цвести в условиях низкой освещенности. Для их полноценного роста и цветения выбирайте место с максимальным количеством света — на солнечном подоконнике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Испанский слизень отличается яркой окраской и высокой плодовитостью — садоводы сегодня в 1:15
Перестала использовать пиво против слизней — теперь знаю, что на самом деле привлекает этих вредителей

Испанский слизень — это не просто вредитель, а настоящая угроза для садоводов. Узнайте, как с ним бороться эффективно с помощью простых и проверенных методов!

Читать полностью » Зимнее солнце с юга нагревает ствол и усиливает риск разломов вчера в 23:33
Обмотала стволы перед морозами — весной деревья выглядели как новыея от зимних морозов

Зима ставит молодые деревья перед серьёзными испытаниями. Узнайте, как правильно защитить их от морозов и сохранить здоровье с помощью простых мер.

Читать полностью » Лавроый лист можно легко вырастить с маленького черенка — рекомендации агрономов вчера в 21:03
Ставлю лавровый лист на подоконник — и сразу начинаю наслаждаться его полезными свойствами

Вырастить лавровый лист дома легко! Узнайте, как создать для этого растения идеальные условия и наслаждаться свежими листьями в любое время года.

Читать полностью » Орхидеи перестают цвести из-за ошибок в освещении — цветоводы вчера в 19:21
Орхидея годами не цвела — пока не изменила одну мелочь в уходе: после этого бутоны появились снова

Орхидея перестала цвести после покупки? Разбираем основные ошибки ухода и делимся натуральной подкормкой, которая помогает запустить новое цветение.

Читать полностью » Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple вчера в 17:30
Суккулентный сад удивил результатом: поливаю редко, а выглядит как с обложки

Суккуленты любят солнце, сухую почву и минимум внимания. Рассказываем, как создать сад, который будет выглядеть эффектно и процветать почти без ухода.

Читать полностью » Вторую подкормку моркови вносят при утолщении корнеплодов — Сад и огород вчера в 15:59
Один раз промахнулись — и вся грядка безвкусная: чем и когда кормить морковь правильно

Секрет сладкой и крупной моркови кроется не в сорте, а в правильных подкормках. Два точных шага помогут вырастить корнеплоды, которыми действительно можно гордиться.

Читать полностью » Зелёный лук успешно растёт зимой в пластиковом ящике — садоводы вчера в 13:14
Посадил лук в обычный ящик — и всю зиму режу свежую зелень с подоконника без лишних хлопот

Свежая зелень зимой — реальность. Рассказываем, как вырастить сочный зелёный лук на подоконнике в обычном ящике без лишних хлопот.

Читать полностью » Эхинацею делят каждые 3–4 года и удаляют отцветшие головы вчера в 11:26
Клумба теряет былую роскошь незаметно: цветы сигналят, что им давно пора перезагрузка

Цветы могут терять свою пышность со временем. Мы раскрываем 7 ключевых причин снижения цветения и советы по восстановлению ваших многолетников.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мошенника можно распознать по внешним признакам — психолог Абравитова
Туризм
Власти Шри-Ланки подтверждают безопасность курортов после циклона — Турпром
Спорт и фитнес
Комплекс Murph укрепил мышцы и повысил психологическую устойчивость — Men’s Health
Наука
Около 2000 ледников могут исчезнуть за один год — Nature Climate Change
Питомцы
Кошки точат когти для снятия стресса и маркировки территории — Patas da Casa
Общество
Рентабельность яиц в РФ упала почти в семь раз — эксперт Корягина
Общество
Лурье встретила решение суда в кругу семьи — адвокат Свириденко
Туризм
Грузию назвали перспективным направлением 2026 года — эксперт по путешествиям Тейлор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet