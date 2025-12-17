Поставила нарциссы на солнечный подоконник — и они подарили мне невероятное цветение

Выращивание нарциссов в домашних условиях — это отличный способ добавить весеннего настроения в ваш дом. С минимальными усилиями и правильным уходом эти цветы подарят вам яркое и продолжительное цветение. Об этом сообщает Сад и огород.

Как вырастить нарциссы в домашних условиях

Нарциссы можно с успехом вырастить в домашних условиях, используя керамические горшки. Эти цветы радуют глаз в течение 10-15 дней. Чтобы продлить цветение, выбирайте нарциссы с уже начинающими распускаться цветами или ещё закрытыми бутонами.

Полив нарциссов в горшке должен быть умеренным: достаточно поливать растения 1-2 раза в неделю, когда почва подсохнет. Чтобы цветы радовали вас более пышным цветением, поставьте горшок на солнечный подоконник. Для полива используйте воду комнатной температуры, предварительно отстоявшуюся. Во время цветения растения могут требовать более частого полива, однако в конце этого периода полив нужно уменьшить.

Почему нарциссы не цветут в горшке

Если нарциссы не цветут, возможно, причина в составе почвы. Эти растения предпочитают нейтральную или слабокислую почву с pH 5-7. Если ваша почва слишком кислая, добавьте известь или доломитовую муку, чтобы сбалансировать её кислотность.

Кроме того, нарциссы не будут цвести в условиях низкой освещенности. Для их полноценного роста и цветения выбирайте место с максимальным количеством света — на солнечном подоконнике.