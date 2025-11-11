Вернулся из отпуска и почувствовал себя выжатым — врач объяснил, почему так бывает

Многие ждут отпуска как возможности полностью перезагрузиться. Однако на практике нередко бывает наоборот — после поездок мы чувствуем себя выжатыми, словно после напряжённой работы.

"В новой, незнакомой среде мозг не может полностью расслабиться. Он постоянно сканирует обстановку, строит новые маршруты, решает мелкие бытовые задачи. Это работа", — пояснил врач-психотерапевт Евгений Ковальчук в интервью газете "Взгляд".

По словам специалиста, путешествия дают новые впечатления, но требуют огромных когнитивных ресурсов. Мозг воспринимает смену обстановки не как отдых, а как стимуляцию, заставляя нас постоянно быть в тонусе.

Почему активный отдых утомляет

Во время поездки человек сталкивается с множеством мелких стрессов: нужно ориентироваться в незнакомом месте, общаться с новыми людьми, адаптироваться к климату и распорядку. Даже приятные эмоции — это нагрузка на нервную систему.

"Переключение, это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно бомбардировать мозг впечатлениями и задачами. Иногда поездка в санаторий полезнее экстремального путешествия", — добавил Ковальчук.

Такое "переизбытие впечатлений" приводит к состоянию, которое психологи называют постотпускным синдромом - когда человек возвращается домой с чувством опустошённости и раздражения.

Сравнение типов отдыха

Тип отдыха Основная цель Воздействие на организм Риск переутомления Активный (поездки, экскурсии, спорт) Получение новых впечатлений Стимулирует мозг, но истощает ресурсы Высокий Пассивный (пляж, сон, чтение) Восстановление сил Расслабляет, снижает тревожность Низкий Смешанный (чередование активности и покоя) Баланс нагрузки и восстановления Поддерживает энергию и концентрацию Минимальный

Как выглядит идеальный отпуск

По мнению специалиста, лучший формат отдыха — тот, который сочетает активность и восстановление.

"Идеальный отпуск должен состоять из двух этапов. Первые 7-10 дней нужно выделить на поездки и активный отдых, а оставшиеся — на пребывание дома", — советует Ковальчук.

Первые дни позволяют переключиться, сменить привычную среду и накопить эмоции. А вторая часть — восстановить баланс, замедлиться, дать телу и мозгу время на переработку впечатлений.

Пошаговые советы для эффективного отдыха

Не планируйте отпуск "до минуты". Оставьте место для спонтанности и тишины. Сократите количество перелётов и переездов. Частая смена мест лишает организм ощущения стабильности. Не берите работу с собой. Даже чтение рабочих сообщений снижает эффект восстановления. Оставьте время для адаптации после возвращения. Один-два дня дома перед выходом на работу помогут избежать стресса. Не сравнивайте свой отдых с чужим. То, что даёт энергию другим, может истощать вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать насыщенный маршрут без отдыха.

Последствие: перегрузка нервной системы, бессонница.

Альтернатива: включить дни "тишины" без активностей.

Ошибка: воспринимать отпуск как "проект", требующий постоянного контроля.

Последствие: эмоциональное выгорание даже в путешествии.

Альтернатива: позволить себе не планировать и действовать по настроению.

Ошибка: возвращаться к работе сразу после поездки.

Последствие: ощущение, что отдых "прошёл мимо".

Альтернатива: сделать перерыв 1-2 дня для восстановления.

А что если отпуск короткий?

Даже короткий перерыв можно сделать полезным. Главное — выбрать отдых, соответствующий вашему состоянию. Если вы устали физически, не стоит ехать в горы. Если истощены эмоционально — лучше провести несколько дней в спокойствии, среди природы или дома.

Плюсы и минусы активного и пассивного отдыха

Формат Плюсы Минусы Активный Новые впечатления, физическая форма, эмоции Перегрузка мозга, усталость Пассивный Глубокое восстановление, спокойствие Возможна скука и апатия Сбалансированный Гармония эмоций и отдыха Требует планирования

FAQ

Почему мозг не отдыхает в отпуске?

В новом месте мозг вынужден постоянно адаптироваться: запоминать маршруты, переводить знаки, искать решения. Это нагрузка, а не расслабление.

Сколько должен длиться идеальный отпуск?

Минимум две недели: первая — активная, вторая — восстановительная.

Можно ли отдыхать без поездок?

Да. Иногда лучший отдых — остаться дома, отключить телефон и позволить себе просто быть.

Мифы и правда

Миф: чем больше впечатлений, тем лучше отдых.

Правда: избыток эмоций утомляет нервную систему.

Миф: домашний отпуск — это скучно.

Правда: он помогает восстановить силы и снизить тревожность.

Миф: настоящий отдых — это путешествие.

Правда: отдых — это состояние покоя, а не место.

Интересные факты

Мозгу требуется не меньше 7-10 дней, чтобы переключиться из режима "работы" в режим "отдыха". Исследования показывают, что люди, проводящие хотя бы часть отпуска дома, легче возвращаются к работе. После активных туров уровень гормона стресса кортизола снижается медленнее, чем после спокойного отдыха.

Исторический контекст

Понятие "отпуск для восстановления" появилось в Европе в XIX веке, когда начали открываться первые санатории. Их целью было не развлечь, а восстановить силы и психическое равновесие. Современные психологи всё чаще возвращаются к этой идее: отдых должен лечить, а не истощать.