Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держится за живот
Девушка держится за живот
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:36

Боль в животе после зала — не редкость: организм подаёт сигнал, который игнорируют

Боль в животе после тренировки возникает из-за перераспределения крови — тренеры

Ощущение тяжести, рези или тошноты после тренировки может испортить даже самый удачный фитнес-день. С подобным дискомфортом сталкиваются не только новички, но и опытные спортсмены, независимо от формата занятий. Неприятные симптомы нередко появляются внезапно и заставляют задуматься, всё ли в порядке с нагрузкой и режимом. Об этом сообщает издание Shape со ссылкой на медицинские исследования.

Кто чаще сталкивается с дискомфортом

Боли и неприятные ощущения в животе после физической активности чаще фиксируются у женщин. Это связывают с особенностями гормонального фона и более высокой распространённостью функциональных нарушений работы желудочно-кишечного тракта. В группе риска — люди с синдромом раздражённого кишечника и схожими состояниями.

"Физические нагрузки, особенно бег, как правило, вызывают симптомы у пациентов с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта", — поясняет гастроэнтеролог и профессор медицины Дж. Томас Ламонт из Гарвардской медицинской школы.

Хотя такие расстройства редко представляют серьёзную угрозу для здоровья, регулярный дискомфорт способен снизить мотивацию и удовольствие от тренировок.

Почему организм реагирует болью

Во время тренировки тело перераспределяет кровоток в пользу активно работающих мышц. Ноги, корпус и спина получают больше кислорода и питательных веществ, тогда как органы пищеварения временно остаются "на вторых ролях". В результате процесс переваривания пищи замедляется, особенно если приём еды был незадолго до занятия.

По этой причине тошнота или спазмы могут возникать не сразу, а спустя 15-30 минут после завершения нагрузки. Индивидуальные различия здесь играют ключевую роль: одни спокойно тренируются после лёгкого перекуса, другим требуется значительный перерыв между едой и физической активностью.

Факторы, усиливающие неприятные ощущения

Одним из распространённых триггеров становится приём нестероидных противовоспалительных препаратов. Средства вроде ибупрофена или нимесила раздражают слизистую желудка и при нагрузке могут усиливать тошноту и дискомфорт.

Не менее важна интенсивность занятий. Высокий темп, силовые рывки и внутреннее стремление "выжать максимум" повышают нагрузку на нервную систему. Эмоциональное напряжение, волнение перед соревнованиями или смена обстановки также способны спровоцировать расстройство желудка.

Отдельного внимания заслуживает водный баланс. Недостаток жидкости снижает объём циркулирующей крови и усугубляет проблемы с пищеварением, поэтому вопросы гидратации во время спорта напрямую связаны с самочувствием после тренировки.

Питание и гормональные реакции

Еда перед занятием остаётся одним из самых чувствительных факторов. Слишком плотный приём пищи не оставляет организму времени на переваривание, а полный отказ от еды может привести к слабости и тошноте. Дискомфорт чаще возникает из-за перекоса, а не из-за самого факта приёма пищи, что подтверждают рекомендации по питанию перед тренировкой.

Дополнительное влияние оказывают гормоны. Во время физической активности активизируются катехоламины, которые могут замедлять опорожнение желудка. Именно поэтому даже привычные продукты иногда вызывают неприятные ощущения при нагрузке.

Как снизить риск боли во время занятий

При беге важно контролировать дыхание и не ускоряться при первых признаках боли в боку. В сайклинге стоит избегать чрезмерного наклона корпуса, чтобы не усиливать давление на брюшную полость. В плавании ключевую роль играет техника дыхания, а в силовых тренировках — выдох в момент усилия для снижения внутрибрюшного давления.

В качестве мягкой поддержки некоторые используют натуральные средства. Ромашка помогает успокоить желудок, имбирь снижает тошноту, а мята уменьшает спазмы и вздутие. Эти методы могут быть полезны как дополнение к базовым мерам.

В целом боль в животе после тренировки — распространённое и чаще всего обратимое явление. Внимательное отношение к нагрузке, питанию и водному балансу помогает сделать занятия спортом более комфортными и предсказуемыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные 04.01.2026 в 14:12
Диван побеждает фитнес, а тело начинает сдавать позиции: приёмы для срочного перезапуска мотивации

Как вернуть интерес к тренировкам, если усталость берёт верх: работающие стратегии, научные данные и практичные советы для восстановления мотивации.

Читать полностью » Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры 04.01.2026 в 6:47
Гантели против штанги: неправильный выбор крадёт силу и рост мышц, даже если тренироваться упорно

Гантели и штанга остаются основой силовых тренировок, но дают разный эффект. Разбираемся, как выбрать снаряд под цели, опыт и формат занятий.

Читать полностью » Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер 03.01.2026 в 21:02
Тренировка закончилась — начинается главное: 4 шага, без которых мышцы просто не растут

Боль после тренировок — не обязательная плата за прогресс. Эксперты объясняют, как восстановление, сон и питание помогают телу возвращаться в форму быстрее.

Читать полностью » Чрезмерные тренировки нарушили гормональный баланс — тренеры 03.01.2026 в 13:01
Час в зале — и организм идёт вразнос: как спорт незаметно сбивает гормональный баланс

Тренировки влияют на гормоны, восстановление и сон. Почему чрезмерные нагрузки и недосып могут мешать прогрессу и здоровью.

Читать полностью » Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные 03.01.2026 в 5:57
После зала накрывает счастье, но ненадолго — простой способ удержать эффект до вечера

Почему тренировки улучшают настроение и как сохранить этот эффект дольше: роль кардио, утренних занятий, психологии и среды.

Читать полностью » Тело стало подтянутым за счет тренировок с собственным весом — Людмила Титова 02.01.2026 в 20:42
Фигура собирается сама: система без тренажёров, которая работает даже у ленивых

Фигура без тренажёров — реальность. Как питание, движение и привычки помогают добиться подтянутости и сохранить мотивацию без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Калистеника улучшила силу и выносливость без оборудования — тренеры 02.01.2026 в 12:09
Фитнес без зала и железа — эффект от этих упражнений оказывается неожиданно серьёзным

Калистеника снова становится актуальной: почему тренировки с собственным весом помогают развить силу, координацию и выносливость без зала и оборудования.

Читать полностью » Природа перевела организм в режим восстановления — Куо, врач и исследователь 02.01.2026 в 4:13
Тело реагирует мгновенно: редкие тренировки на природе запускают скрытые резервы организма

Регулярные прогулки и тренировки на свежем воздухе помогают снизить стресс, укрепить иммунитет и улучшить концентрацию — даже если времени совсем мало.

Читать полностью »

Новости
Еда
Рецепт салата Нежность включает варёную курицу, чернослив и грецкие орехи — повар
Авто и мото
Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт
Экономика
Экономика России выходит из фазы перегрева — экономист Еремкин
Экономика
Венесуэла использует криптовалюты для защиты госактивов — Cryptopolitan
Садоводство
Правильный выбор места снижает риск вымерзания растений — садоводы
Мир
Глава МИД Германии заявляет о защите Гренландии силами НАТО — министр Вадефуль
Мир
Риски дефолта Италии растут в среднесрочной перспективе — экономист Гапоненко
Мир
Китай вводит эмбарго на товары двойного назначения для Японии — Минкоммерции КНР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet