Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен с кинезиотейпами
Спортсмен с кинезиотейпами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:18

Мышцы болят меньше, растут быстрее: простой перекус, который меняет всё

AJCN: нежирная свинина превосходит жирное мясо и углеводы в восстановлении мышц

Что есть после тренировки, чтобы мышцы росли быстрее и эффективнее восстанавливались? Ответ на этот вопрос, волнующий многих спортсменов и любителей фитнеса, нашла группа американских учёных. Согласно их исследованию, один из самых простых и действенных вариантов — это постные котлеты из свинины. Подробности своей работы специалисты опубликовали в авторитетном American Journal of Clinical Nutrition.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие физически активные взрослые добровольцы. Каждый из них выполнял комплекс интенсивных силовых упражнений. После нагрузки участникам эксперимента предлагали один из трёх вариантов перекуса: бургер, приготовленный из нежирной свинины, такой же бургер, но из жирного мяса, или порцию углеводного напитка.

В течение последующих пяти часов учёные внимательно следили за процессами в организмах испытуемых. Они брали анализы крови и образцы мышечной ткани (биопсию). Это позволило им в режиме реального времени отследить, как разные типы питания влияют на синтез мышечного белка — ключевой показатель для восстановления и роста мускулатуры.

Результаты оказались впечатляющими. У группы, которая употребляла нежирную свинину, скорость синтеза белка была на 47% выше по сравнению с теми, кто получал углеводы. При этом интересно, что эффект от жирного бургера оказался практически таким же, как и от углеводного напитка, лишь с минимальным преимуществом.

"Как бы ни был оптимистичен результат влияния рациона питания, всё же ключевой фактор в процессе наращивания мышц — это силовые тренировки", — подчеркнули авторы работы.

Это важное напоминание о том, что никакая, даже самая эффективная диета, не заменит регулярной работы в зале.

А что если…

Если после тренировки регулярно делать выбор в пользу правильного источника белка, такого как нежирная свинина, можно значительно ускорить прогресс. Мышцы будут быстрее восстанавливаться, снизится болезненность, и в долгосрочной перспективе это позволит увеличить силовые показатели и улучшить форму.

Советы по питанию после тренировки

Чтобы извлечь максимум пользы из физических нагрузок, стоит придерживаться нескольких простых правил в питании.

  1. Соблюдайте "белковое окно". Старайтесь употребить пищу, богатую белком, в течение 1,5-2 часов после окончания тренировки.

  2. Выбирайте нежирные источники протеина. Как показало исследование, постная свинина, куриная грудка, индейка, рыба или тофу отлично подойдут.

  3. Не забывайте про сложные углеводы. Они помогут восполнить запасы энергии. Добавьте к котлете порцию бурого риса, киноа или овощей на пару.

  4. Контролируйте общую калорийность. Даже полезная пища в чрезмерных количествах может привести к набору нежелательного веса.

Мифы и правда

Миф: после тренировки нужно срочно выпить протеиновый коктейль, иначе весь результат пропадёт.
Правда: цельная пища, такая как постное мясо, является не менее, а иногда и более эффективным источником белка благодаря комплексному составу и наличию других питательных веществ.

Миф: чтобы росли мышцы, нужно есть как можно больше белка.
Правда: важна не только quantity, но и quality — качество и тип белка, а также общий баланс рациона и регулярность тренировок.

Миф: любое мясо одинаково полезно для восстановления.
Правда: исследование наглядно показывает, что нежирное мясо (постная свинина, грудка птицы) значительно превосходит жирные сорта по своему влиянию на синтез мышечного белка.

Три факта о питании для мышц

  1. Помимо мяса, отличными источниками белка для восстановления являются яйца, творог, греческий йогурт и бобовые, такие как чечевица и нут.

  2. Для полноценного усвоения белка и синтеза новых мышечных волокон организму необходимы все незаменимые аминокислоты, которые как раз в полном объёме содержатся в животном протеине.

  3. Вода играет ключевую роль в транспортировке питательных веществ к мышцам, поэтому поддержание водного баланса до, во время и после тренировки не менее важно, чем правильное питание.

Исторический контекст

Понимание роли питания в спортивных результатах прошло долгий путь эволюции. Если в первой половине XX века основное внимание уделялось просто увеличению общей калорийности рациона, часто за счёт углеводов, то к концу столетия учёные осознали критическую важность белка. Сегодня спортивная диетология — это высокотехнологичная область, где с помощью точных методов, подобных биопсии мышц, изучается влияние конкретных продуктов и нутриентов на молекулярном уровне. Современные исследования, подобно описанному, позволяют создавать персонализированные рекомендации, помогая каждому атлету достигать своих целей с максимальной эффективностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи США предложили трёхфакторную модель личности, заменяющую Big Five — Терри Хант сегодня в 9:57
Психологи сократили человека до трёх черт: как новая модель переворачивает науку о личности

Учёные предложили новую трёхфакторную модель личности, заменяющую "Большую пятёрку". Исследование показало, что человеческий характер можно описать тремя силами — стабильностью, пластичностью и расторможенностью.

Читать полностью » Точка Немо в Тихом океане стала кладбищем космических кораблей Земли — Дмиртий Седов сегодня в 8:57
Если бы Атлант жил сегодня, он бы держал Мир на дне океана: где нашли приют корабли из космоса

Глубоко под водами Тихого океана скрыт некрополь космических кораблей — место, где находят покой "Мир" и сотни спутников Земли.

Читать полностью » Восточно-Сибирское море хранит следы древних вулканов и континентов под толщей льда сегодня в 7:57
Под водой — следы суши, под льдом — дыхание вулканов: что делает Восточно-Сибирское море особенным

Восточно-Сибирское море хранит тайны вулканов, древних рек и исчезнувших континентов. Как подо льдом Арктики до сих пор живёт память древней Земли?

Читать полностью » Иссык-Куль раскрыл руины затопленного средневекового города под водой — Максим Меньшиков сегодня в 6:57
Когда боги утопили мир: археологи нашли следы древнего потопа под Иссык-Кулем и в Италии

От Иссык-Куля до итальянского Меццано — археологи находят следы затопленных цивилизаций. Возможно, Великий потоп был не мифом, а реальной серией катастроф.

Читать полностью » Древняя гора Карандаш оказалась старше Эвереста и сохранила архейские кварциты Южного Урала — геолог Сергей Ляпин сегодня в 5:57
Стоял выше Эвереста — стал туристической тропой: почему Карандаш не сдаётся миллиарды лет

На Южном Урале стоит гора, старше кислорода и континентов. Узнайте, как Карандаш пережил миллиарды лет и почему его называют "каменным свидетелем" Земли.

Читать полностью » Hyundai E&C: контракт с Fermi America подписан 26 октября в Техасе сегодня в 4:16
Hyundai строит город энергии будущего: ядерные реакторы и ИИ объединятся в Техасе

Hyundai E&C выходит на рынок США с масштабным проектом в Техасе, который объединит ядерную энергетику, возобновляемые источники и искусственный интеллект в единую экосистему будущего.

Читать полностью » Компания YKK представила в Японии новый тип молнии без тканевой ленты сегодня в 3:16
Тоньше, легче, прочнее: японцы доказали, что совершенство можно улучшить

Японская YKK переосмыслила привычную молнию, убрав из неё одну деталь. Но именно это отсутствие сделало застёжку легче, гибче и экологичнее — и изменило целую индустрию.

Читать полностью » Университет Сан-Паулу: сахарный тростник может заменить нефть в промышленности сегодня в 2:16
Растение, которое заменит нефть: тростник выходит на мировой рынок

Бразилия превращает сахарный тростник в источник "зелёной нефти". Как обычное растение способно заменить нефть и стать топливом будущего — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Butterfly cut признана оптимальной стрижкой для создания объёма на тонких волосах
Дом
Специалисты предупредили: редкая чистка посудомоечной машины снижает эффективность и вызывает запах
Садоводство
Растения можно сажать, пока температура выше +5 °C — агроном Лора Хансон
Питомцы
Кошки используют медленное моргание для снижения напряжения и демонстрации дружелюбия
Еда
По ГОСТу: котлеты из говядины и свинины готовили с хлебом и двойной панировкой
Питомцы
Собаки могут выть в ответ на определённые звуки и ситуации
Спорт и фитнес
Тренировка стойки на руках без опоры от The Patriots укрепляет плечи и развивает баланс
Авто и мото
Исследование Rambler&Co: пробки, парковка и страх аварий названы главными источниками стресса у водителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet