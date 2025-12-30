Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит яблоко
Девушка держит яблоко
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:35

Тренировка закончилась — диета рассыпалась: один перекус сводит результат к нулю

Интенсивные тренировки вызывают сильный голод через час — Соболева инструктор

Тренировки должны помогать худеть, но на практике всё часто выглядит иначе. После фитнеса внезапно просыпается такой аппетит, что удержаться от пиццы или сладкого становится почти невозможно. В итоге полезная нагрузка оборачивается перееданием и разочарованием. Об этом сообщает Shape.

Почему после тренировки накрывает голод

Многие уверены, что физическая активность автоматически снижает желание есть, и отчасти это правда. Во время нагрузки в организме запускается сложный гормональный механизм, который временно подавляет аппетит. Меняется уровень грелина и пептида YY — именно этот гормональный отклик организма объясняет, почему сразу после занятия иногда не хочется даже смотреть на еду.

"Физическая нагрузка влияет на гормоны — грелин и пептид YY. Первый стимулирует аппетит, второй его подавляет. После тренировки уровень грелина снижается, а пептида YY становится больше", — говорит тренер премиум-класса фитнес-клуба "Атлантис" Алексей Жбанников.

Но этот эффект краткосрочный. Во время интенсивной работы организм направляет кровь к мышцам, а пищеварение замедляется. Как только тело возвращается в режим покоя, оно требует восполнить потраченные ресурсы. Именно тогда и возникает резкий, почти неконтролируемый голод, особенно после тяжёлых и продолжительных занятий.

Самообман после зала и его последствия

Одна из самых распространённых ловушек — желание вознаградить себя за проделанную работу. Кажется логичным съесть что-то калорийное, ведь "всё равно сгорит". Однако реальность куда строже.

"Даже очень интенсивные тренировки дают менее 100 дополнительных килокалорий за счёт посттренировочного эффекта", — отмечает специалист Medical College of Wisconsin Филипп Клиффорд.

Люди также склонны сильно переоценивать расход энергии. Исследование Университета Оттавы показало: участники, потратив около 200 ккал, были уверены, что сожгли в четыре раза больше, и в итоге переедали. Похожий эффект наблюдается и у тех, кто выбирает бег: несмотря на пользу кардио, бег может усиливать аппетит и приводить к набору лишних калорий при неправильном восстановлении.

Что и когда есть, чтобы не сорваться

Питание до тренировки напрямую влияет на поведение после неё. Даже если до занятия остаётся меньше часа, важно не идти в зал полностью голодным. Лёгкий перекус снижает риск резкого упадка энергии и последующего переедания.

Для спокойных нагрузок подойдёт минимальное количество еды и воды. Перед интенсивными тренировками лучше выбирать простые углеводы, которые быстро усваиваются и не вызывают тяжести. Если же времени больше часа, оптимальны сочетания сложных углеводов, белков и жиров — они дают длительное чувство сытости и стабильную энергию.

После тренировки важно не игнорировать сигналы организма, но и не бросаться на всё подряд. Если голод застал по дороге домой, тёплый кефир средней жирности может утолить его лучше, чем сладости или обезжиренные продукты.

Какие тренировки сильнее всего влияют на аппетит

Разные виды фитнеса по-разному воздействуют на чувство голода. Длительное кардио истощает запасы гликогена, и организм требует их восполнить. Плавание часто усиливает аппетит из-за дополнительных затрат энергии на поддержание температуры тела. Силовые тренировки, напротив, могут временно снижать чувство голода, но не отменяют необходимости дать мышцам строительный материал.

Йога выделяется на фоне других форм активности. Она формирует более осознанное отношение к телу и еде, помогая справляться со стрессом без привычки "заедать" усталость.

В итоге тренировки действительно могут помогать худеть, если питание вокруг них выстроено грамотно. Понимание физиологии, отказ от пищевых наград и осознанный подход к восстановлению позволяют сохранить баланс между нагрузкой и результатом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Норвежский протокол 4×4 улучшил работу сердца и выносливость — учёные 28.12.2025 в 23:10
Не бег трусцой и не спринт: норвежский протокол 4×4 оказался золотой серединой для сердца

Норвежский протокол 4×4 называют эффективной кардиостратегией для сердца и выносливости. Как он работает, кому подходит и в чём его ограничения.

Читать полностью » Гребля задействовала до 70 процентов мышц тела — спортивные физиологи 28.12.2025 в 15:50
Каждый гребок — взрыв силы: тренировка, которая развивает мощность, а не просто выносливость

Гребля снова становится трендом в фитнесе. Этот формат объединяет кардио и силовую работу, задействует почти все тело и меняет привычный взгляд на тренировки.

Читать полностью » Активное восстановление снизило мышечное напряжение без потери формы — Мэтьюс ACE 28.12.2025 в 7:37
Чем больше стараетесь — тем хуже результат: ошибка отдыха, которая убивает прогресс

Тренировки не работают в одиночку. Почему восстановление, активный отдых и сон определяют прогресс и как правильно выстроить режим без перегрузок.

Читать полностью » Правильная техника бега снизила риск травм — фитнес тренеры 27.12.2025 в 22:01
Беговая дорожка мстит за неправильную технику: мелочи, из-за которых тело страдает, а вес стоит

Правильная техника бега помогает тренироваться эффективнее и снижает риск травм. Разбираем ключевые элементы, которые делают пробежки комфортнее и полезнее.

Читать полностью » Интенсивные аэробные тренировки ускорили сжигание жира после нагрузки — учёные 27.12.2025 в 14:25
Тренировка закончилась — сжигание только началось: эффект, о котором молчат фитнес-программы

Аэробные тренировки продолжают сжигать жир даже после завершения занятия. Какие форматы повышают EPOC и как выбрать нагрузку под свои цели.

Читать полностью » Программа тренировки ягодиц исключила силовые тренажёры — Камински фитнес тренер 27.12.2025 в 6:24
Форма появляется быстрее, чем ожидалось: тренировка, где каждая минута работает на объём

Как прокачать ягодицы дома без тренажёров: простая программа с гантелями и фитболом, которая помогает добиться формы и тонуса.

Читать полностью » Короткая тренировка пилатеса улучшает осанку и концентрацию — Ясмин Карачиваля 26.12.2025 в 21:03
Коротко, но жёстко по эффекту: 10 минут движений собирают тело и возвращают энергию

Десять минут пилатеса могут стать эффективным инструментом для поддержания формы и концентрации даже в плотном графике — что говорят тренеры и эксперты.

Читать полностью » Гладилин не выделяет главное событие российского футбола в 2025 году 26.12.2025 в 18:52
Лидеры те же, эмоций меньше: российский футбол в 2025 году не смог взорвать повестку

В 2025 году российский футбол оставил болельщиков без ярких событий. Узнайте мнения экспертов о предсказуемом сезоне и итогах от Валерия Гладилина.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Алкотестер на дороге применяют при невнятной речи — ГИБДД
Еда
Свиная лопатка в фольге получается мягкой и сочной — повар
Туризм
Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром
Наука
В организме человека нашли неизвестные ранее формы РНК — bioRxiv
Наука
Атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой — SETI Live
Садоводство
Салат в подвесных кашпо собирают с внешних листьев без среза кочана — House Digest
Дом
Эксперт советует чистить аэрогриль после каждого использования — Southern Living
Красота и здоровье
Сыворотка быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet