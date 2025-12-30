Тренировка закончилась — диета рассыпалась: один перекус сводит результат к нулю

Тренировки должны помогать худеть, но на практике всё часто выглядит иначе. После фитнеса внезапно просыпается такой аппетит, что удержаться от пиццы или сладкого становится почти невозможно. В итоге полезная нагрузка оборачивается перееданием и разочарованием. Об этом сообщает Shape.

Почему после тренировки накрывает голод

Многие уверены, что физическая активность автоматически снижает желание есть, и отчасти это правда. Во время нагрузки в организме запускается сложный гормональный механизм, который временно подавляет аппетит. Меняется уровень грелина и пептида YY — именно этот гормональный отклик организма объясняет, почему сразу после занятия иногда не хочется даже смотреть на еду.

"Физическая нагрузка влияет на гормоны — грелин и пептид YY. Первый стимулирует аппетит, второй его подавляет. После тренировки уровень грелина снижается, а пептида YY становится больше", — говорит тренер премиум-класса фитнес-клуба "Атлантис" Алексей Жбанников.

Но этот эффект краткосрочный. Во время интенсивной работы организм направляет кровь к мышцам, а пищеварение замедляется. Как только тело возвращается в режим покоя, оно требует восполнить потраченные ресурсы. Именно тогда и возникает резкий, почти неконтролируемый голод, особенно после тяжёлых и продолжительных занятий.

Самообман после зала и его последствия

Одна из самых распространённых ловушек — желание вознаградить себя за проделанную работу. Кажется логичным съесть что-то калорийное, ведь "всё равно сгорит". Однако реальность куда строже.

"Даже очень интенсивные тренировки дают менее 100 дополнительных килокалорий за счёт посттренировочного эффекта", — отмечает специалист Medical College of Wisconsin Филипп Клиффорд.

Люди также склонны сильно переоценивать расход энергии. Исследование Университета Оттавы показало: участники, потратив около 200 ккал, были уверены, что сожгли в четыре раза больше, и в итоге переедали. Похожий эффект наблюдается и у тех, кто выбирает бег: несмотря на пользу кардио, бег может усиливать аппетит и приводить к набору лишних калорий при неправильном восстановлении.

Что и когда есть, чтобы не сорваться

Питание до тренировки напрямую влияет на поведение после неё. Даже если до занятия остаётся меньше часа, важно не идти в зал полностью голодным. Лёгкий перекус снижает риск резкого упадка энергии и последующего переедания.

Для спокойных нагрузок подойдёт минимальное количество еды и воды. Перед интенсивными тренировками лучше выбирать простые углеводы, которые быстро усваиваются и не вызывают тяжести. Если же времени больше часа, оптимальны сочетания сложных углеводов, белков и жиров — они дают длительное чувство сытости и стабильную энергию.

После тренировки важно не игнорировать сигналы организма, но и не бросаться на всё подряд. Если голод застал по дороге домой, тёплый кефир средней жирности может утолить его лучше, чем сладости или обезжиренные продукты.

Какие тренировки сильнее всего влияют на аппетит

Разные виды фитнеса по-разному воздействуют на чувство голода. Длительное кардио истощает запасы гликогена, и организм требует их восполнить. Плавание часто усиливает аппетит из-за дополнительных затрат энергии на поддержание температуры тела. Силовые тренировки, напротив, могут временно снижать чувство голода, но не отменяют необходимости дать мышцам строительный материал.

Йога выделяется на фоне других форм активности. Она формирует более осознанное отношение к телу и еде, помогая справляться со стрессом без привычки "заедать" усталость.

В итоге тренировки действительно могут помогать худеть, если питание вокруг них выстроено грамотно. Понимание физиологии, отказ от пищевых наград и осознанный подход к восстановлению позволяют сохранить баланс между нагрузкой и результатом.