Девушка на кровати с маской
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 10:34

Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна

Тёплый душ кажется идеальным стартом для ухода: кожа чистая, мягкая, хочется сразу закрепить эффект лосьоном. Но именно в этот момент она часто бывает наиболее уязвимой — и привычное средство может сыграть против вас. Иногда сухость и стянутость не уходят как раз потому, что уход выбран неудачно или нанесён не вовремя. Об этом сообщает BUNTE. de.

Почему сразу после душа кожа реагирует острее

Во время душа тёплая вода и гель для тела смывают не только загрязнения, но и часть естественных липидов, которые удерживают влагу. Поэтому сразу после полотенца кожа нередко ощущается "тоньше" и чувствительнее — особенно если вода была горячей или вы использовали активные очищающие средства. В такой ситуации любой потенциальный раздражитель воспринимается сильнее, чем обычно.

Отдельный риск — отдушки. Если лосьон приятно пахнет, велика вероятность, что в составе есть парфюмерная композиция. На разогретой и слегка обезвоженной после душа коже ароматизаторы могут вызывать дискомфорт, покраснение или зуд, особенно при склонности к сухости и чувствительности.

Когда лосьон не помогает, а сушит

Многие лосьоны делают более "лёгкими", чтобы они быстро впитывались и не мешали одеваться. Это удобно в рутине, но подобные формулы не всегда дают ощущение реального питания: кожа быстро становится гладкой, а через пару часов снова появляется стянутость. В результате кажется, что вы используете средство ежедневно, а сухость никуда не исчезает.

Вывод не в том, чтобы отказаться от увлажнения, а в том, чтобы поменять подход: после душа коже чаще нужна более насыщенная защита, чем "быстрый" лосьон с ярким ароматом.

Что выбрать вместо лосьона и как наносить

В качестве более щадящего варианта подойдут плотные кремы без отдушек. Они впитываются дольше, зато лучше помогают восстановить ощущение комфорта и удержать влагу. Ещё один практичный приём — дать коже пару минут "остыть" после душа, а затем наносить средство, когда она уже не горячая, но ещё не полностью пересохла.

Если не хочется ежедневно использовать густой крем, можно оставить его как ритуал 1-2 раза в неделю: спокойно нанести, накинуть халат, дать средству впитаться и только потом ложиться спать.

Небольшие правила, которые усиливают эффект

  1. Не ложитесь в постель сразу после крема: часть средства останется на ткани, а не на коже.
  2. Выбирайте формулы с гиалуроновой кислотой, церамидами или мочевиной — это популярные увлажняющие компоненты.
  3. Если не хватает "аромата ухода", осторожно добавляйте пару капель эфирного масла и сначала тестируйте на небольшом участке кожи.

Такой режим помогает сохранить увлажнение без лишнего раздражения и делает уход предсказуемым: кожа получает защиту тогда, когда она действительно нужна, а не просто "быстрое впитывание" ради удобства.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

