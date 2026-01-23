Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бенгальский кот кушает
Бенгальский кот кушает
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 3:22

Лишние граммы сегодня — болезни завтра: как стерилизованная кошка подаёт тревожные знаки

Стерилизованные кошки снизили потребность в энергии на 20–30% — Wamiz

После стерилизации кошка может незаметно начать набирать вес, и этот процесс часто остается без внимания владельцев. Изменения происходят постепенно, поэтому лишние граммы превращаются в проблему уже тогда, когда влияют на здоровье и подвижность животного. Раннее распознавание тревожных сигналов помогает избежать серьезных последствий. Об этом сообщает издание Wamiz.

Почему стерилизованные кошки склонны к набору веса

После стерилизации в организме кошки меняется гормональный фон, что напрямую отражается на обмене веществ. Энергетические потребности снижаются в среднем на 20-30%, тогда как аппетит нередко остается прежним, и питомец может казаться постоянно голодным. В таких условиях важно понимать, что неправильный рацион вызывает болезни и ожирение даже при отсутствии видимых проблем в первые месяцы. Если питание и образ жизни не корректировать, избыточный вес становится практически неизбежным и со временем может привести к диабету, заболеваниям суставов и сердечно-сосудистой системы.

Как заметить первые признаки избыточного веса

Один из самых простых способов — тактильная оценка. Проведите ладонями по бокам кошки: у животного с нормальным телосложением ребра прощупываются легко, без сильного давления. Если же вам приходится надавливать, чтобы их почувствовать, это уже повод насторожиться. Визуальный осмотр тоже важен: при взгляде сверху у здоровой кошки заметна талия между грудной клеткой и бедрами, а ее отсутствие и округлившийся живот могут указывать на лишний вес.

Поведение и физические возможности как сигнал

Изменения в активности часто сопровождают набор массы. Кошка может меньше играть, чаще спать, реже устраивать привычные всплески энергии. Иногда владельцы связывают это с возрастом или характером, хотя в действительности подобная пассивность нередко сочетается с тем, что кошка постоянно просит есть, не получая при этом достаточной физической нагрузки. Также стоит обратить внимание на подвижность: трудности с прыжками, спуском с мебели или уходом за труднодоступными участками тела могут быть связаны с увеличением веса.

Профилактика: питание и контроль рациона

Основной шаг — адаптация питания сразу после стерилизации. Снижение калорийности должно происходить постепенно, в течение двух-четырех недель, чтобы организм кошки успел перестроиться. Рацион при этом должен оставаться сбалансированным, с достаточным количеством качественного белка и умеренным содержанием жиров. Такой подход помогает поддерживать мышечную массу и не провоцирует резких скачков аппетита.

Порции, лакомства и активность

Контроль порций играет ключевую роль в профилактике лишнего веса. Корм лучше отмерять мерным стаканом или кухонными весами, ориентируясь не только на рекомендации производителя, но и на реальный уровень активности питомца. Лакомства стоит оставить редким исключением, заменяя их при желании небольшими кусочками отварного мяса или рыбы без соли и специй. Дополнительно важно стимулировать движение: когтеточки, игровые комплексы, туннели и интерактивные игрушки помогают кошке больше двигаться даже в домашних условиях.

Поддержание здорового веса у стерилизованной кошки — это результат регулярного внимания и своевременных корректировок. Наблюдение за внешним видом, поведением и цифрами на весах позволяет вовремя заметить проблему. Грамотно подобранное питание и активная среда помогают сохранить здоровье питомца на долгие годы без жестких ограничений и лишнего стресса.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

