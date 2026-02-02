Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка уснула после приема пищи
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:17

После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма

После сытного обеда работоспособность заметно снижается, а чувство усталости накатывает даже у тех, кто хорошо выспался. Такое состояние часто объясняют ленью или перегрузкой, однако причина кроется в естественных процессах организма. Сонливость после еды напрямую связана с работой кровообращения и пищеварительной системы. Об этом сообщает издание EcoSever, ссылаясь на комментарий мануального терапевта, невролога и рефлексотерапевта Павла Керекеши.

Как еда влияет на работу мозга

После плотного приёма пищи организм перераспределяет ресурсы в пользу пищеварения. Значительная часть крови направляется к желудку и кишечнику, где начинается активная переработка питательных веществ. Этот процесс требует повышенного притока кислорода и энергии.

На фоне такого перераспределения головной мозг временно получает меньше кислорода. Возникает лёгкая гипоксия, которая и проявляется в виде сонливости, снижения концентрации и ощущения общей вялости. По словам специалиста, подобная реакция является физиологической нормой и не указывает на проблемы со здоровьем.

"Когда мы особенно плотно кушаем, часть крови для переработки питательных веществ переносится к желудку или к пищеварительному тракту. Идет гипоксия, мягкий недостаток кислорода, который не доходит до головного мозга", — пояснил мануальный терапевт.

Почему бороться с сонливостью сложно

Эксперт подчёркивает, что пытаться напрямую подавлять это состояние бессмысленно. Речь идёт о базовых механизмах, которые невозможно отключить усилием воли. Организм реагирует на объём пищи предсказуемо, и после плотного обеда снижение активности неизбежно.

Если после еды нет возможности отдохнуть или поспать, специалист рекомендует изменить подход к питанию. В первую очередь это касается размера порций, который напрямую влияет на нагрузку на пищеварительную систему. Чем больше объём еды, тем выраженнее перераспределение кровотока.

Как уменьшить выраженность усталости

По словам Керекеши, оптимальным ориентиром может служить собственный кулак. Объём съедаемой пищи не должен превышать его размер, поскольку переедание приводит к растяжению желудка и усиливает физиологическую нагрузку. В таких условиях сонливость становится более выраженной и продолжительной.

Сокращение порции позволяет сохранить обед в рационе, но снизить его влияние на самочувствие. Такой подход помогает поддерживать работоспособность и избегать резкого упадка сил. При этом организм продолжает получать необходимые питательные вещества без перегрузки.

Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.

