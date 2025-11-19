Постковидная усталость и туман в голове — микротромбы виноваты, но это вам не обычная усталость
У людей, которые продолжают сталкиваться с постковидным синдромом даже спустя месяцы после выздоровления, нередко сохраняются жалобы на усталость, "туман" в голове и трудности с дыханием. Учёные давно пытаются понять, что именно стоит за этим состоянием, и новое исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology (JMV), приблизило специалистов к объяснению. В крови таких пациентов обнаружили необычные липкие "микротромбы" — плотные сгустки, которые могут мешать нормальной циркуляции крови и влиять на работу нервной системы.
Что представляют собой микротромбы постковидного типа
Исследователи установили, что микротромбы при постковиде образуют сверхплотные соединения с NET-структурами. NET — это особые сети, состоящие из ДНК и ферментов, которые нейтрофилы выбрасывают для ловли вирусов и бактерий. У людей с длительными последствиями COVID-19 такие комплексы встречаются почти в 20 раз чаще, чем у пациентов без признаков синдрома. Это говорит о серьёзных изменениях в иммунных процессах и механизмах воспаления.
Сами микротромбы у постковидных пациентов более массивные, жёсткие и плохо поддаются расщеплению. Они могут застревать в тончайших капиллярных сетях и снижать скорость микроциркуляции, что ведёт к хроническому воспалению. На фоне этого возникают стойкие когнитивные симптомы, проблемы с вниманием, сниженная работоспособность и сложности с физической активностью.
Цифровая оценка различий: как ИИ различает образцы крови
Разница между кровью здоровых людей и тех, кто страдает от постковида, оказалась настолько заметной, что алгоритм искусственного интеллекта смог отличить их с точностью 91% — только по внешнему виду микротромбы. Это открывает возможность для создания лабораторных тестов нового уровня.
Исследовательская группа предполагает, что сочетание микротромбов и NET-комплексов может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома — точным физиологическим показателем, который можно измерить и использовать в диагностике.
Сравнение: обычные и постковидные микротромбы
|Параметр
|У здоровых людей
|У пациентов с постковидом
|Частота появления NET-комплексов
|Низкая
|Почти в 20 раз выше
|Размер микротромбов
|Небольшой
|Крупные и плотные
|Уровень расщепляемости
|Высокий
|Сниженный
|Влияние на кровоток
|Минимальное
|Вероятная блокировка капилляров
|Потенциальный диагностический потенциал
|Ограниченный
|Высокий как биомаркер
Советы шаг за шагом: как поддержать организм при постковидном синдроме
-
Использовать мягкие кардионагрузки — ходьба, велотренажёр, дыхательная гимнастика для улучшения микроциркуляции.
-
Контролировать уровень воспаления через анализы — например, CRP и общий клинический анализ крови.
-
Уделять внимание восстановлению сна: спальная маска, увлажнитель, тёплый душ перед сном.
-
Добавлять в рацион продукты, поддерживающие сосудистый тонус: рыбу, ягоды, оливковое масло.
-
По рекомендации врача принимать витамины группы B и магний — они помогают нервной системе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: игнорировать длительную усталость.
Последствие: симптомы могут усилиться.
Альтернатива: обратиться к терапевту и пройти базовые обследования.
- Ошибка: резко увеличивать физическую нагрузку.
Последствие: ухудшение дыхания и выносливости.
Альтернатива: постепенное восстановление под контролем специалиста.
- Ошибка: полное отсутствие отдыха в течение дня.
Последствие: усугубление когнитивного истощения.
Альтернатива: практиковать короткие перерывы и технику "тайм-аут дыхания".
А что если…
Если подтвердится, что микротромбы действительно являются ключевым биомаркером постковида, появится возможность создавать экспресс-тесты для оценки риска осложнений. Это приблизит медицину к персональному подбору терапии — от противовоспалительных комплексов до средств, улучшающих реологию крови.
Плюсы и минусы использования биомаркеров
|Плюсы
|Минусы
|Объективная диагностика
|Требуется дорогое оборудование
|Ускорение лечения
|Необходим пересмотр клинических протоколов
|Возможность мониторинга
|Ограниченная доступность в небольших клиниках
FAQ
Как провериться на постковидный синдром?
На данный момент нет единого теста; врачи ориентируются на симптомы и анализы крови. Новые биомаркеры только проходят исследование.
Сколько длится постковид?
У большинства — несколько месяцев. У части людей симптомы могут держаться дольше года.
Какие методы помогают справиться с усталостью?
Нормализация сна, умеренная физическая активность, дыхательные практики и поддержка нервной системы.
Мифы и правда
Миф: "Постковид — это обычная усталость".
Правда: изменения в крови подтверждают физиологическую природу синдрома.
Миф: "Микротромбы — это редкость".
Правда: исследования показывают резкое увеличение их частоты у переболевших.
Миф: "Постковид лечится сам".
Правда: часть пациентов нуждается в наблюдении и терапевтической поддержке.
Три интересных факта
-
NET-структуры впервые описаны в 2004 году как механизм захвата бактерий.
-
У некоторых вирусов есть белки, которые пытаются разрушать NET-сети.
-
Микротромбы могут формироваться даже без заметных нарушений свёртываемости.
Исторический контекст
Первые сообщения о постковидном синдроме появились в середине 2020 года.
Затем были предложены десятки гипотез — от нарушений иммунитета до гормональных сбоев.
Новые данные о микротромбах и NET-комплексах стали одним из самых убедительных объяснений природы синдрома.
