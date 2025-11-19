Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:57

Постковидная усталость и туман в голове — микротромбы виноваты, но это вам не обычная усталость

Микротромбы снижают микроциркуляцию у переболевших ковидом — JMV

У людей, которые продолжают сталкиваться с постковидным синдромом даже спустя месяцы после выздоровления, нередко сохраняются жалобы на усталость, "туман" в голове и трудности с дыханием. Учёные давно пытаются понять, что именно стоит за этим состоянием, и новое исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology (JMV), приблизило специалистов к объяснению. В крови таких пациентов обнаружили необычные липкие "микротромбы" — плотные сгустки, которые могут мешать нормальной циркуляции крови и влиять на работу нервной системы.

Что представляют собой микротромбы постковидного типа

Исследователи установили, что микротромбы при постковиде образуют сверхплотные соединения с NET-структурами. NET — это особые сети, состоящие из ДНК и ферментов, которые нейтрофилы выбрасывают для ловли вирусов и бактерий. У людей с длительными последствиями COVID-19 такие комплексы встречаются почти в 20 раз чаще, чем у пациентов без признаков синдрома. Это говорит о серьёзных изменениях в иммунных процессах и механизмах воспаления.

Сами микротромбы у постковидных пациентов более массивные, жёсткие и плохо поддаются расщеплению. Они могут застревать в тончайших капиллярных сетях и снижать скорость микроциркуляции, что ведёт к хроническому воспалению. На фоне этого возникают стойкие когнитивные симптомы, проблемы с вниманием, сниженная работоспособность и сложности с физической активностью.

Цифровая оценка различий: как ИИ различает образцы крови

Разница между кровью здоровых людей и тех, кто страдает от постковида, оказалась настолько заметной, что алгоритм искусственного интеллекта смог отличить их с точностью 91% — только по внешнему виду микротромбы. Это открывает возможность для создания лабораторных тестов нового уровня.

Исследовательская группа предполагает, что сочетание микротромбов и NET-комплексов может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома — точным физиологическим показателем, который можно измерить и использовать в диагностике.

Сравнение: обычные и постковидные микротромбы

Параметр У здоровых людей У пациентов с постковидом
Частота появления NET-комплексов Низкая Почти в 20 раз выше
Размер микротромбов Небольшой Крупные и плотные
Уровень расщепляемости Высокий Сниженный
Влияние на кровоток Минимальное Вероятная блокировка капилляров
Потенциальный диагностический потенциал Ограниченный Высокий как биомаркер

Советы шаг за шагом: как поддержать организм при постковидном синдроме

  1. Использовать мягкие кардионагрузки — ходьба, велотренажёр, дыхательная гимнастика для улучшения микроциркуляции.

  2. Контролировать уровень воспаления через анализы — например, CRP и общий клинический анализ крови.

  3. Уделять внимание восстановлению сна: спальная маска, увлажнитель, тёплый душ перед сном.

  4. Добавлять в рацион продукты, поддерживающие сосудистый тонус: рыбу, ягоды, оливковое масло.

  5. По рекомендации врача принимать витамины группы B и магний — они помогают нервной системе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать длительную усталость.
    Последствие: симптомы могут усилиться.
    Альтернатива: обратиться к терапевту и пройти базовые обследования.
  • Ошибка: резко увеличивать физическую нагрузку.
    Последствие: ухудшение дыхания и выносливости.
    Альтернатива: постепенное восстановление под контролем специалиста.
  • Ошибка: полное отсутствие отдыха в течение дня.
    Последствие: усугубление когнитивного истощения.
    Альтернатива: практиковать короткие перерывы и технику "тайм-аут дыхания".

А что если…

Если подтвердится, что микротромбы действительно являются ключевым биомаркером постковида, появится возможность создавать экспресс-тесты для оценки риска осложнений. Это приблизит медицину к персональному подбору терапии — от противовоспалительных комплексов до средств, улучшающих реологию крови.

Плюсы и минусы использования биомаркеров

Плюсы Минусы
Объективная диагностика Требуется дорогое оборудование
Ускорение лечения Необходим пересмотр клинических протоколов
Возможность мониторинга Ограниченная доступность в небольших клиниках

FAQ

Как провериться на постковидный синдром?
На данный момент нет единого теста; врачи ориентируются на симптомы и анализы крови. Новые биомаркеры только проходят исследование.

Сколько длится постковид?
У большинства — несколько месяцев. У части людей симптомы могут держаться дольше года.

Какие методы помогают справиться с усталостью?
Нормализация сна, умеренная физическая активность, дыхательные практики и поддержка нервной системы.

Мифы и правда

Миф: "Постковид — это обычная усталость".
Правда: изменения в крови подтверждают физиологическую природу синдрома.

Миф: "Микротромбы — это редкость".
Правда: исследования показывают резкое увеличение их частоты у переболевших.

Миф: "Постковид лечится сам".
Правда: часть пациентов нуждается в наблюдении и терапевтической поддержке.

Три интересных факта

  1. NET-структуры впервые описаны в 2004 году как механизм захвата бактерий.

  2. У некоторых вирусов есть белки, которые пытаются разрушать NET-сети.

  3. Микротромбы могут формироваться даже без заметных нарушений свёртываемости.

Исторический контекст

Первые сообщения о постковидном синдроме появились в середине 2020 года.

Затем были предложены десятки гипотез — от нарушений иммунитета до гормональных сбоев.

Новые данные о микротромбах и NET-комплексах стали одним из самых убедительных объяснений природы синдрома.

