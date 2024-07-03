Дипломат Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Прессман выразил негодование по поводу публичной поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном экс-президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, как сообщает издание Politico.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия желала бы вернуть Трампа к власти в США и установить мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал убеждение, что при его президентстве конфликт на Украине завершился бы в течение суток.
Орбан также подчеркивал, что урегулирование вопроса на Украине возможно только после диалога между Россией и США, а инициативу Европы по посредничеству была упущена из-за неспособности обеспечить выполнение минских соглашений.
Согласно информации издания, Прессман отметил, что ни один другой союзник или партнер не выступает столь откровенно и настойчиво в поддержку конкретного кандидата на выборах в США.
В то же время он считает, что укрепление отношений между Венгрией и США не должно основываться на демонстрации политической поддержки в социальных сетях.
В пресс-релизе отмечается, что Прессман высказал критику по поводу позиции Орбана в отношении предстоящих выборов в США.
В интервью телеканалу М1 Орбан выразил уверенность, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах на Украине наступит перемирие, а в дальнейшем начнутся переговоры между Россией и США.
Также он подчеркнул необходимость для Европы внимательно рассмотреть, кто и как будет защищать ее интересы в такой ситуации.
По словам премьера, действия Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после указанного события.
После встречи с Трампом на его имении в марте, Орбан сообщил о заверении президента, что он не будет финансировать Украину в случае своего возвращения к власти, а без помощи США Европа не сможет поддерживать конфликт, который завершится.
Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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