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Российский дипломат провел встречу с турецкой оппозицией
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:56

Российский дипломат провел встречу с турецкой оппозицией

Дипломатический представитель Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с главой крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем.

РИА Новости сообщает, что в официальном уведомлении дипломатической миссии России отмечается, что "16 мая посол РФ в Турции А. В. Ерхов посетил вновь избранного лидера Народно-республиканской партии О. Озеля и провел с ним сердечный разговор".

Подробности беседы не были обнародованы.

Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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