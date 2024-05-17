Дипломатический представитель Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов провел переговоры с главой крупнейшей турецкой оппозиционной партии, председателем Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем.



РИА Новости сообщает, что в официальном уведомлении дипломатической миссии России отмечается, что "16 мая посол РФ в Турции А. В. Ерхов посетил вновь избранного лидера Народно-республиканской партии О. Озеля и провел с ним сердечный разговор".



Подробности беседы не были обнародованы.

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