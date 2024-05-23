Посланник Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв передал аккредитивы императору Японии Нарухито, пересказали информацию представители РИА Новости, работающие в посольстве Японии.



Как сообщили в российском посольстве, в этот утренний час особенный и полномочный дипломат Российской Федерации Николай Ноздрёв вручил аккредитивные документы императору Японии Нарухито.



По указу президента России Владимира Путина, Николай Ноздрёв был назначен чрезвычайным и полномочным представителем Российской Федерации в Японии в январе текущего года. Он сменил на этой должности Михаила Галузина, курировавшего ее до ноября 2022 года. В связи с этим временно обязанности российского дипломата в Токио исполнял Геннадий Овечко.



Николай Ноздрёв окончил МГИМО МИД РФ и с 1994 года трудится в МИД РФ. Имеет владение английским и японским языками. Изо всех направлений служил в дипломатических миссиях России в Японии, Австралии. До назначения на пост в Японии занимал позицию директора Третьего департамента Азии МИД РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)